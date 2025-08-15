Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Trumpas yra Putino marionetė“: prieš susitikimą dėl Ukrainos – protestuotojų žinutė prie JAV karinės bazės

2025-08-15 13:32 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-15 13:32

Prieš prasidedant JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino deryboms, proukrainietiški protestuotojai Ankoridže išsirikiavo prie kelio netoli JAV karinės bazės, rašo CNN.

„Trumpas yra Putino marionetė“: prieš susitikimą dėl Ukrainos – protestuotojų minia Aliaskoje (nuotr. SCANPIX)
20

Protestuotojai mojavo Ukrainos vėliavomis bei mėlynos ir geltonos spalvų plakatais, reikalaudami, kad D. Trumpas nedarytų jokių nuolaidų V. Putinui mainais už tai, kad Kremlius nutrauktų karą Ukrainoje.

1

Protestuotojai mojavo Ukrainos vėliavomis bei mėlynos ir geltonos spalvų plakatais, reikalaudami, kad D. Trumpas nedarytų jokių nuolaidų V. Putinui mainais už tai, kad Kremlius nutrauktų karą Ukrainoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Protestai Aliaskoje
(20 nuotr.)
(20 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Protestai Aliaskoje

Kai kurie protestuotojai laikė plakatus su prieš D. Trumpą nukreiptais šūkiais, tarp jų – „Jokių karalių“.

Kiti derino užsienio politikos nuogąstavimus su vidaus politikos skundais. Vienas asmuo laikė užrašą: „Trumpas yra Putino marionetė – paskelbkite Epsteino bylas“.

Aliaska, kadaise buvusi Rusijos teritorija, dabar turi karinių objektų, kurie ilgą laiką buvo laikomi svarbiais Maskvai atgrasyti ir stebėti, įskaitant Jungtinę Elmendorfo–Richardsono bazę, kurioje penktadienį viešės V. Putinas ir jo delegacija.

Aliaskoje laukiama Trumpo ir Putino susitikimo

 Pirmą kartą per septynerius metus JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Aliaskoje surengs dvišalį viršūnių susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu. Pagrindinė 11.30 val. vietos laiku (22.30 val. Lietuvos laiku) prasidėsiančio susitikimo JAV karinėje bazėje Ankoridže tema bus Ukrainos ateitis. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis į susitikimą nėra pakviestas.

Tačiau D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad jo susitikimas su V. Putinu Aliaskoje iš esmės yra tik pasirengimas svarbesniam trišaliam viršūnių susitikimui su V. Zelenskiu vėliau, per kurį turėtų būti pasiektas „susitarimas“.

D. Trumpas yra pagrasinęs V. Putinui „labai rimtais padariniais“, jei šis nesutiks nutraukti karo veiksmų Ukrainoje. Kartu jis daro spaudimą Kyjivui pritarti „teritorijų mainams“. D. Trumpas kalbėjo apie 25 proc. riziką, kad jo susitikimas su V. Putinu gali žlugti.

Kremliaus duomenimis, V. Putinas susitikime nori kalbėti ir apie pasaulinę saugumo architektūrą bei glaudesnį bendradarbiavimą su JAV.

Baltieji rūmai pranešė, kad D. Trumpas penktadienį 13.45 val. Lietuvos laiku išvyks į Aliaską. Jo sugrįžimas į Vašingtoną planuojamas ankstų šeštadienio rytą (vietos laiku). D. Trumpas stočiai „Fox News“ sakė nesąs tikras, ar po susitikimo įvyks bendra spaudos konferencija su V. Putinu. Jis pats esą bet kokiu atveju po susitikimo pasikalbės su žurnalistais. Rusijos teigimu, po susitikimo planuojama bendra spaudos konferencija.

