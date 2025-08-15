Lavrovas: į Aliaską atvykstame su aiškia pozicija

„Mes žinome, kad turime argumentus, aiškią ir suprantamą poziciją. Mes ją išdėstysime“, – kalbėjo jis.
Daug dalykų dėl prezidentų Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimo, anot S. Lavrovo, buvo aptarta praėjusią savaitę Maskvoje lankantis amerikiečių derybininkui Steve‘ui Witkoffui. Tikimės pratęsti „šį naudingą pokalbį“, pridūrė jis.
D. Trumpas susitikime ketina kalbėti apie paliaubas Ukrainoje ir karo užbaigimą. V. Putinas, kurio įsakymu Rusija įžengė į kaimyninę šalį, kol kas su jokiais kompromisais nesutinka.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!