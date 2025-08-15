Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lavrovas: į Aliaską atvykstame su aiškia pozicija

2025-08-15 11:55 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 11:55

Rusija, pasak užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, į viršūnių susitikimą su Jungtinėmis Valstijomis Aliaskoje vyksta turėdama aiškią poziciją. Ketvirtadienį vakare nusileidęs Ankoridže, S. Lavrovas valstybinei Rusijos televizijos stočiai „Rossija 24“ teigė nenorintis spėlioti apie susitikimo rezultatus.

Sergejus Lavrovas (nuotr. SCANPIX)

Rusija, pasak užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, į viršūnių susitikimą su Jungtinėmis Valstijomis Aliaskoje vyksta turėdama aiškią poziciją. Ketvirtadienį vakare nusileidęs Ankoridže, S. Lavrovas valstybinei Rusijos televizijos stočiai „Rossija 24" teigė nenorintis spėlioti apie susitikimo rezultatus.

8

„Mes žinome, kad turime argumentus, aiškią ir suprantamą poziciją. Mes ją išdėstysime“, – kalbėjo jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daug dalykų dėl prezidentų Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimo, anot S. Lavrovo, buvo aptarta praėjusią savaitę Maskvoje lankantis amerikiečių derybininkui Steve‘ui Witkoffui. Tikimės pratęsti „šį naudingą pokalbį“, pridūrė jis.

D. Trumpas susitikime ketina kalbėti apie paliaubas Ukrainoje ir karo užbaigimą. V. Putinas, kurio įsakymu Rusija įžengė į kaimyninę šalį, kol kas su jokiais kompromisais nesutinka.

