  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Perspėja dėl Ukrainos: tikra taika neįmanoma kol Krymas tebėra okupuotas

2025-08-14 19:44 / šaltinis: ELTA
2025-08-14 19:44

Bet kokios teritorinės nuolaidos baigsis tuo, kad Rusija bandys užgrobti naujas teritorijas – tikra taika neįmanoma, kol dalis Ukrainos, įskaitant Krymą, lieka okupuota.

Krymo tiltas BNS Foto

2

Tai JAV ir Rusijos vadovų susitikimo Aliaskoje išvakarėse duodamas interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ pasakė istorikas, žmogaus teisių aktyvistas, tarptautinių santykių profesorius ir Bilkento universiteto Rusistikos centro direktorius Hakanas Kirimli.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Esame labai susirūpinę, kad šioje naujoje situacijoje, ypač vadinamuosiuose susitarimuose, Krymas gali tapti priemone kažkokiems mainams vykdyti. Mes žinome, kad Ukraina, Ukrainos vadovybė, pasisako už teritorinio vientisumo principus... Tikra taika neįmanoma, kol dalis Ukrainos, įskaitant Krymą, yra okupuota“, – pabrėžė H. Kirimli.

Istoriko teigimu, bet kokie agresoriaus interesus atitinkantys susitarimai dėl Krymo teritorijos bus pražūtingi.

„Krymo perdavimas Rusijos valdovams, ypač Putinui, kurio rankos suteptos ukrainiečių, Krymo totorių ir kitų tautų krauju, baigtųsi katastrofa ir naujomis mūsų, kaip šių tautų atstovų, žudynėmis. Tokia yra mano ir Krymo totorių diasporos Turkijoje pozicija“, – pabrėžė H. Kirimli.

Istorikas akcentavo, kad svarbu ne tik užbaigti karą ir sustabdyti kraujo liejimą, bet ir patraukti Rusiją atsakomybėn už jos nusikaltimus, žudynes ir naikinimą, o svarbiausia – neleisti jai užgrobti jokios teritorijos.

„Jei šiandien atiduosime Putinui nors centimetrą žemės – Kryme, Donbase, Chersone, Zaporižioje ar kur kitur – rytoj teks atiduoti Kijevą. Atiduokite Kijevą, ir kitas bus Lvovas; atiduokite Lvovą, ir kita bus Varšuva. Ir taip toliau... Tai gali tęstis amžinai“, – pabrėžė ekspertas.

Kaip pranešė „Ukrinform“, penktadienį, rugpjūčio 15 d. 11.30 val. vietos laiku (22.30 val. Kijevo laiku) Aliaskoje prasidės JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas. D. Trumpas ir V. Putinas jame dalyvaus asmeniškai su vertėjais. Vėliau numatomas delegacijų susitikimas. Aukščiausiojo lygio susitikimo pabaigoje abiejų šalių vadovai surengs bendrą spaudos konferenciją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis (nuotr. SCANPIX)
Faktai kalba už save: Europa teikia daugiau karinės pagalbos Ukrainai nei JAV (20)
Trumpui nepavyko tapti „taikos prezidentu“ Ukrainoje – „The Wall Street Journal“ (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: prieš susitikimą su Putinu Trumpas kalbėsis su Zelenskiu ir Europos lyderiais (2)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas apie karo Ukrainoje pabaigą: „Bus tam tikri pokyčiai dėl žemių“ (11)
Volodymyras Zelenskis
Zelenskis: „Rusai tiesiog nori laimėti laiko, o ne užbaigti karą“ (12)

