  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio: saugumo garantijos Ukrainai turi būti taikos derybų dalis

2025-08-14 19:41 / šaltinis: BNS
2025-08-14 19:41

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ketvirtadienį pareiškė, kad saugumo garantijos Ukrainai turi būti taikos derybų dalis, ir pridūrė, kad tikisi greitos pažangos siekiant užbaigti karą.

Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio ketvirtadienį pareiškė, kad saugumo garantijos Ukrainai turi būti taikos derybų dalis, ir pridūrė, kad tikisi greitos pažangos siekiant užbaigti karą.

0

Prieš penktadienį Aliaskoje rengiamą Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimą M. Rubio sakė: „Norint pasiekti taiką, manau, visi pripažįstame, kad reikės aptarti saugumo garantijas.“

Kalbėdamas apie būsimas paliaubas, jis sakė: „Rytoj pamatysime, kas įmanoma. Pažiūrėsime, kaip seksis derybos. Ir mes esame viltingi.“

