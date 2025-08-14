Prie Gyvačių salos rastos nuolaužos: ukrainiečiai skelbia, kad Rusija neteko naikintuvo

Anot pajėgų, Ukrainos žvalgyba gavo prieiga prie pokalbio radijo ryšiu, kur buvo kalbama apie naikintuvo Su-30SM praradimą.
Naikintuvas vykdė užduotis į pietryčius nuo Gyvačių salos.
Dėl ko nukrito orlaivis, neaišku.
Pasak Ukrainos karinių jūrų pajėgų, šiuo metu okupantai vykdo paieškos ir gelbėjimo operaciją. Turimais duomenimis, lėktuvo nuolaužos rastos jūros paviršiuje. Pilotas kol kas nerastas.
