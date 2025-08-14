Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prie Gyvačių salos rastos nuolaužos: ukrainiečiai skelbia, kad Rusija neteko naikintuvo

2025-08-14 19:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-14 19:01

Tikėtina, kad prie Ukrainos Gyvačių salos į Juodąją jūrą nukrito rusų naikintuvas, skelbia Ukrainos karinės jūrų pajėgos, rašo UNIAN.

Rusų naikintuvas Su-30 (nuotr. SCANPIX)

Tikėtina, kad prie Ukrainos Gyvačių salos į Juodąją jūrą nukrito rusų naikintuvas, skelbia Ukrainos karinės jūrų pajėgos, rašo UNIAN.

1

Anot pajėgų, Ukrainos žvalgyba gavo prieiga prie pokalbio radijo ryšiu, kur buvo kalbama apie naikintuvo Su-30SM praradimą.

Naikintuvas vykdė užduotis į pietryčius nuo Gyvačių salos.

Dėl ko nukrito orlaivis, neaišku.

Pasak Ukrainos karinių jūrų pajėgų, šiuo metu okupantai vykdo paieškos ir gelbėjimo operaciją. Turimais duomenimis, lėktuvo nuolaužos rastos jūros paviršiuje. Pilotas kol kas nerastas.

