Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Miglota taika: Trumpo taikos planui – šaltas Kremlius atsakas

2025-08-15 12:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-15 12:30

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nerodo jokių ženklų, kad taika Ukrainoje artėja. Nors Donaldas Trumpas viliasi per artimiausias dienas susėsti prie derybų stalo su V. Putinu ir Volodymyru Zelenskiu, Maskva neslepia, jog jos tikslai nepakitę, o reikalavimai – griežti.

Taika Ukrainoje tolsta? Trumpo taikos planui – šaltas Kremlius atsakas (nuotr. SCANPIX)
17

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nerodo jokių ženklų, kad taika Ukrainoje artėja. Nors Donaldas Trumpas viliasi per artimiausias dienas susėsti prie derybų stalo su V. Putinu ir Volodymyru Zelenskiu, Maskva neslepia, jog jos tikslai nepakitę, o reikalavimai – griežti.

REKLAMA
11

Siekdamas užbaigti karą Ukrainoje, JAV prezidentas D. Trumpas stengiasi priversti Maskvą priimti susitarimą, kurį, kaip pats yra gyręsis, būtų pasiekęs per 24 valandas nuo savo inauguracijos, rašo „The Times“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po optimizmo ir nusivylimo bangų JAV lyderis viliasi, kad artimiausiomis dienomis įvyks susitikimas su V. Putinu, po kurio vyktų trišalės derybos dalyvaujant ir Ukrainos prezidentui V. Zelenskiui.

REKLAMA
REKLAMA

„Anksčiau jau buvau nusivylęs. Atvykau čia tam, kad viską užbaigčiau“, – Baltuosiuose rūmuose sakė D. Trumpas po to, kai jo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas Kremliuje susitiko su V. Putinu.

REKLAMA

Pasak D. Trumpo, pasiekta „didelė pažanga“, tačiau jis nepateikė jokių detalių.

Tai būtų pirmasis JAV ir Rusijos vadovų susitikimas nuo 2021 m.

Derybos su V. Putinu būtų pirmasis JAV ir Rusijos vadovų susitikimas nuo 2021 m., kai JAV prezidentas Joe Bidenas su juo susitiko Ženevoje.

D. Trumpas neatskleidė, kur ir kada toks susitikimas galėtų įvykti.

Kremliaus patarėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, jog abu lyderiai susitiks „artimiausiomis dienomis“, tačiau detalių taip pat nepateikė.

REKLAMA
REKLAMA

Nors D. Trumpas tvirtino, kad vis dar svarsto galimybę įvesti sankcijas Maskvai ir muitus kai kuriems prekybos partneriams, įskaitant Kiniją ir Indiją, jis atsisakė patvirtinti, ar tai bus padaryta rugpjūčio 8 d., kaip buvo planuota.

Paklaustas dieną prieš tai, atsakė: „Tai priklausys nuo jo [Putino] – pažiūrėsime, ką jis pasakys.“

D. Trumpas taip pat paneigė pranešimus, esą atsisakys susitikti su V. Putinu, jei šis nesutiks susitikti su V. Zelenskiu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Trumpo komentarai smarkiai skiriasi nuo praėjusių jo pasisakymų

Jo pastarųjų dienų komentarai smarkiai skiriasi nuo pasisakymų praėjusį mėnesį, kai jis apkaltino V. Putiną „šnekant nesąmones“ apie karą.

„Trumpas vėl pakeitė savo požiūrį į Rusiją“, – rašoma rugpjūčio 7 d. „Komsomolskaja Pravda“ antraštėje.

REKLAMA

V. Putinas tokį viršūnių susitikimą laikytų galutiniu patvirtinimu, kad Vakarams nepavyko izoliuoti Maskvos.

Nors V. Zelenskis teigia norintis susitikti su V. Putinu dėl „teisingos taikos“ sąlygų, Kyjivas yra išreiškęs susirūpinimą, jog Maskva sutiktų su tokiu susitikimu tik tuo atveju, jei jo rezultatas būtų Ukrainos kapituliacija.

J. Ušakovas rugpjūčio 7 d. patvirtino, jog Kremlius nėra suinteresuotas kalbėtis su V. Zelenskiu ir nesitiki, kad Kyjivas pasiduos, nepaisant bet kokio Vašingtono spaudimo atsisakyti teritorijų.

REKLAMA

Jis pridūrė: „Dėl trišalio susitikimo, apie kurį vakar kalbėjo Vašingtonas, tai buvo tik amerikiečių paminėta tema per susitikimą Kremliuje. Tačiau ji nebuvo svarstoma. Rusijos pusė šią galimybę paliko visiškai be komentarų.“

Nėra ženklų, kad Putinas ruošiasi užbaigti karą

Nepaisant D. Trumpo atsinaujinusio optimizmo, nėra ženklų, kad V. Putinas ketintų užbaigti karą. Neoficialiais duomenimis, jis gali sutikti uždrausti oro smūgius, tačiau neaišku, kiek ilgai tai gali trukti ir ar moratoriumas apimtų tiek karinius, tiek civilius taikinius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Panašų scenarijų jau esame matę. Vasarį D. Trumpas teigė tikintis „labai greitai“ susitikti su V. Putinu ir manantis, kad Rusijos lyderis nori nutraukti karo veiksmus. Tačiau jis nepaaiškino, kas, jo manymu, trukdo V. Putinui tai padaryti.

Įrodymai rodo, kad D. Trumpo derybų komanda neturi gilių žinių apie konfliktą. Kovo mėnesį S. Witkoffas negalėjo įvardyti visų Ukrainos regionų, kuriuos Maskva laiko savo teritorija.

REKLAMA

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio rugpjūčio 6 d. vakarą pareiškė: „Galbūt pirmą kartą nuo šios administracijos pradžios turime kelis konkrečius pavyzdžius, ko Rusija galėtų reikalauti, kad nutrauktų karą.“

Tačiau Maskva jau ne kartą yra išdėsčiusi savo reikalavimus, tarp kurių – rytinių ir pietinių Ukrainos miestų bei miestelių perdavimas.

REKLAMA

D. Trumpui ir jo komandai šis karas yra užsienio politikos klausimas, o V. Putinui – konfliktas, susijęs su jo politine tapatybe ir įsitikinimais, susiformavusiais per didžiąją jo gyvenimo dalį.

Neseniai rasti dokumentai rodo, jog V. Putinas dar 1990-ųjų pradžioje tikėjo, kad dalis Ukrainos yra Rusijos žemė.

1994 m., būdamas Sankt Peterburgo mero pavaduotojas, jis susitiko su Vokietijos generaliniu konsulu. Pagal šią savaitę paviešintą Vokietijos užsienio reikalų ministerijos protokolą, būsimas prezidentas sakė: „Krymas, rytinė Ukraina ir šiaurinė Kazachstano dalis – bent jau šios teritorijos – niekada nebuvo svetimos Rusijai, o visada buvo jos dalis. Rusui neįmanoma paaiškinti, kad dabar jos laikomos svetimomis.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tokie įsitikinimai yra V. Putino pasaulėžiūros branduolys, kurį palaiko ir stiprina artimiausių bendražygių – buvusių KGB veikėjų – retorika.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

2014 m., trečiosios prezidento kadencijos metu, V. Putinas teigė, kad šiuolaikinis Kazachstanas, buvusi Sovietų Sąjunga, yra dirbtinė valstybė. Tokia pat retorika jis pateisino ir visišką Rusijos invaziją į Ukrainą 2022 m.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lavrovas (nuotr. Telegram)
Lavrovas į Aliaską susiruošė su SSRS apranga (11)
Keisti Trumpo pasisakymai kelia naujų klausimų: „Tai, ką matome, dar tik pradžia“ (nuotr. SCANPIX)
Trumpas griežtas dėl Putino: „Jis su manimi nepajuokaus“ (25)
Užsienio spauda viršūnių susitikimą Aliaskoje pasitinka niūriomis nuotaikomis. EPA-ELTA nutr.
Putino ir Trumpo susitikimas dėl Ukrainos: ko tikėtis? (5)
Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas: ko nori kiekviena pusė? (93)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų