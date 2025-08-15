Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Jaguar“ sureagavo į JAV prezidento kritiką: naują automobilį matę klientai liko sužavėti

2025-08-15 13:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 13:15

Klientai, jau matę naujuosius serijinius „Jaguar“ modelius, yra sužavėti, teigia naujasis vadovas. Tačiau tik nedaugelis iš jų, tikėtina, priklauso ankstesniam markės gerbėjų ratui.

Jaguar Type 00 (nuotr. gamintojo)

Klientai, jau matę naujuosius serijinius „Jaguar" modelius, yra sužavėti, teigia naujasis vadovas. Tačiau tik nedaugelis iš jų, tikėtina, priklauso ankstesniam markės gerbėjų ratui.

P. B. Balaji, iki šiol ėjęs „Tata Motors“ finansų direktoriaus pareigas, perėmė JLR („Jaguar Land Rover“) vairą iš Adriano Mardello. Būtent A. Mardello vadovavimo laikotarpiu „Jaguar“ markė pradėjo radikalų „atgimimo“ procesą. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Daugiau nei vieneriems metams buvo sustabdyta visų modelių gamyba, siekiant grįžti į rinką su išskirtinai elektriniais, gerokai brangesniais automobiliais ir nauja tapatybe. Pagal naująją viziją, „Jaguar“ siekia tapti prabangos prekės ženklu, panašesniu į „Louis Vuitton“, o ne į tradicinį automobilių gamintoją.

Šį drastišką persitvarkymą, kurį neseniai sukritikavo ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, naujasis vadovas P. B. Balaji vertina kaip sėkmę. „Mes demonstruojame automobilius, o klientai rodo susižavėjimą“, – teigė jis, patvirtindamas, kad markė ir toliau laikysis šios strategijos.

Anot jo, pastarųjų mėnesių pranešimai apie drastišką pardavimų kritimą yra iškreipti, nes „Jaguar“ šiuo metu tiesiog negamina naujų automobilių.

Vis dėlto, panašu, kad minėti susižavėję klientai yra nauja auditorija. Anksčiau bendrovės vykdomasis direktorius Rawdonas Gloveris buvo pripažinęs kur kas niūresnę realybę.

Pasak jo, markė yra pasirengusi prarasti net 85 proc. savo esamų klientų ir su nauja tapatybe visų jų pakeisti naujais tikrai nepavyks. Tiesa, nuo pat pradžių buvo teigiama, kad naujas bendrovės tikslas ir yra gaminti mažiau automobilių, tačiau už gerokai didesnę kainą.

Po milijardinių investicijų į markės pertvarką ir naujo elektromobilio, kol kas žinomo tik koncepcinėje formoje „Type 00“ pavadinimu, kūrimą, grįžti atgal būtų praktiškai neįmanoma.

„Jaguar“ privalo laikytis pasirinktos, nors ir kontroversiškos, strategijos ir tikėtis, kad ji taps pelninga. Kitu atveju, markės nuostolius teks dengti itin sėkmingai veikiančiam „Land Rover“ padaliniui.

