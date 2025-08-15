„Ar nustosite žudyti civilius gyventojus?“: klausimų į vatą dėl karo Ukrainoje Putinui Aliaskoje nevynioja

Vienas jų paklausė V. Putino, ar jis „nustos žudyti civilius gyventojus“.
Putino ir Trumpo susitikimas(30 nuotr.)
Rusijos prezidentas parodė į ausį ir atsakydamas gūžtelėjo pečiais.
V. Putinas taip pat neatsakė, ar sutiktų nutraukti ugnį, kai žurnalistai oro uoste jam ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui pateikė klausimų.
Prasidėjo viršūnių susitikimas Aliaskoje
JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas Aliaskoje ką tik prasidėjo. Šalia D. Trumpo sėdi JAV Valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas.
Šalia V. Putino – Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir patarėjas Jurijus Ušakovas, rašo „Sky News“.
Šaltinis:
tv3.lt
