Karas Ukrainoje

„Ar nustosite žudyti civilius gyventojus?“: klausimų į vatą dėl karo Ukrainoje Putinui Aliaskoje nevynioja

Andresa Repšytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 22:40

Penktadienį JAV prezidentui Donaldui Trumpui ir Kremliaus lyderiui Vladimirui Putinui pozuojant prieš kameras po susitikimo Aliaskoje, žurnalistai šūkavo klausimus lyderiams, praneša „SkyNews“.

7

Vienas jų paklausė V. Putino, ar jis „nustos žudyti civilius gyventojus“.

Putino ir Trumpo susitikimas
(30 nuotr.)
(30 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Putino ir Trumpo susitikimas

Rusijos prezidentas parodė į ausį ir atsakydamas gūžtelėjo pečiais.

V. Putinas taip pat neatsakė, ar sutiktų nutraukti ugnį, kai žurnalistai oro uoste jam ir JAV prezidentui Donaldui Trumpui pateikė klausimų.

Prasidėjo viršūnių susitikimas Aliaskoje

JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas Aliaskoje ką tik prasidėjo. Šalia D. Trumpo sėdi JAV Valstybės sekretorius Marco Rubio ir specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas.

Šalia V. Putino – Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ir patarėjas Jurijus Ušakovas, rašo „Sky News“.

