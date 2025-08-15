Kremliaus elitas Aliaskoje įstrigo COVID-19 ligoninėje: gyvens be maisto, o lovas skiria užuolaidos

Internete plinta nuotraukos ir pasakojimai apie Rusijos pilotų bei žurnalistų, skridusių į Aliaską nušviesti Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimo, gyvenimo sąlygas.
Dėl intensyvaus turizmo sezono ir lankytojų antplūdžio Ankoridže, taip pat dėl sustiprintų saugumo priemonių, Kremliaus pilotai ir žurnalistai buvo apgyvendinti vietos universiteto sporto miestelio stadione.
Anksčiau ši erdvė veikė kaip COVID-19 ligoninė, o dabar ji vėl paversta laikino apgyvendinimo centru, rašo leidinys.
Miegamąsias vietas skiriia tik užuolaidos
Žurnalistai apsigyveno improvizuotoje stovykloje, kur jų miegamąsias vietas skiria tik užuolaidos. Vyrai ir moterys buvo apgyvendinti tuose pačiuose sektoriuose, ant lovų, kurios, pasak „Kommersant“ korespondento Andrejaus Kolesnikovo, primena neštuvus.
Papildomi rankšluosčiai ir tualetinis popierius buvo dalijami iš didelių dėžių. Įstaigoje nėra organizuoto maitinimo – tik geriamas vanduo iš fontanų. Norint išsivalyti dantis, reikia stovėti eilėje.
Kremlius tvirtina, kad Putino ir Trumpo susitikimas truks mažiausiai 6-7 valandas
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino derybos nebus trumpos – Kremlius dabar teigia, kad jos gali trukti ne mažiau kaip šešias–septynias valandas, skelbia Rusijos žiniasklaida.
Valstybinė naujienų agentūra RIA praneša, kad susitikime Aliaskoje taip pat dalyvaus padėjėjai ir kad Maskva tikisi, jog jis duos rezultatų.
Penktadienį 11 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku didžiausiame Aliaskos valstijos mieste Ankoridže numatytas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas. Į darbotvarkę įtrauktas asmeninis susitikimas su vertėjais, po kurio planuojama išplėstinė sesija su abiem delegacijomis. Manoma, kad viršūnių susitikimas baigsis bendra abiejų lyderių spaudos konferencija.
