Trumpo ir Putino susitikimas gali trukti iki 7 valandų – Kremlius

Per sprogimą Rusijos gamykloje žuvo penki žmonės, dar daugiau nei 100 sužeista
Penktadienį per didelį sprogimą gamykloje Rusijos Riazanės srityje žuvo mažiausiai penki žmonės, o dar daugiau nei 100 buvo sužeista, tinkle „Telegram“ pranešė gubernatorius Pavelas Malkovas.
P. Malkovas kalbėjo tik apie gaisrą gamykloje, tačiau Rusijos valstybinė žiniasklaida informavo, kad šiame fabrike buvo gaminamas parakas ir sprogmenys. Anot pranešimų, sugriuvo gamyklos pastatas, o po griuvėsiais gali būti įstrigę ir daugiau aukų. Užfiksuotose nuotraukose ir filmuotoje medžiagoje matyti gaisras ir tirštų dūmų debesis.
P. Malkovas pažymėjo, kad įvykio vietoje buvo paskelbta nepaprastoji padėtis. Informacijos apie sprogimo priežastį kol kas nėra. Pradėtas tyrimas dėl pramonės objektų saugos taisyklių pažeidimų.
Praeityje Riazanėje jau būta rimtų incidentų, susijusių su amunijos sandėliavimu arba gamyba. Šis regionas taip pat dažnai tampa Ukrainos bepiločių orlaivių atakų, kurias Kyjivas vykdo stengdamasis atremti Rusijos visapusišką invaziją, taikiniu, tačiau kol kas nėra jokių požymių, kad naujausias sprogimas kilo dėl bepiločių orlaivių smūgio arba sabotažo.
Jokio žmogiškumo: derybų dieną Maskva žudo ukrainiečius
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį, likus vos kelioms valandoms iki Rusijos ir JAV prezidentų aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje pradžios, pareiškė, kad Maskva vis dar žudo žmones ir nerodo, jog nori užbaigti karą.
„Nėra jokio Maskvos įsakymo, jokių signalų, kad ji ruošiasi užbaigti šį karą (…) jie taip pat žudo derybų dieną“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Trumpas kalbėjosi su Lukašenka: koks skambučio tikslas?
JAV prezidentas Donaldas Trumpas prieš aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos lyderiu Vladimiru Putinu Aliaskoje telefonu kalbėjosi su pagrindiniu jo sąjungininku – Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka, praneša CNN.
„Puikiai pasikalbėjau su labai gerbiamu Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka“, – rašė D. Trumpas, nurodydamas, kad skambučio tikslas buvo padėkoti jam už kalinių paleidimą.
„Aptarėme daug temų, įskaitant prezidento Vladimiro Putino vizitą Aliaskoje“, – rašė D. Trumpas.
„Tikiuosi ateityje susitikti su prezidentu Lukašenka. Dėkoju už dėmesį šiam reikalui!“, – pridūrė jis.
A. Lukašenka yra artimas V. Putino sąjungininkas. Plataus masto invazija į Ukrainą 2022 m. iš dalies buvo pradėta iš Baltarusijos teritorijos, o V. Putinas yra dislokavęs Baltarusijoje taktinių branduolinių ginklų.
Kremlius: Trumpas pasitiks Putiną prie lėktuvo Aliaskoje
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasitiks savo kolegą iš Rusijos Vladimirą Putiną prie jo lėktuvo, kai jis vėliau penktadienį nusileis Aliaskoje, pranešė Kremlius.
„Lygiai 11 val. vietos laiku (22 val. Lietuvos laiku) prezidentas turėtų nusileisti. Prezidentas D. Trumpas pasitiks jį prie lėktuvo“, – valstybinei žiniasklaidai pareiškė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, kuris kalbėjo prieš V. Putinui išvykstant į Aliaską.
V. Putinas ir D. Trumpas pirmą kartą nuo 2022 m. vasario mėnesį inicijuotos invazijos į Ukrainą pradžios asmeniškai susitiks karinėje bazėje Ankoridže. Manoma, kad didžiausias dėmesys diskusijose bus skiriamas galimiems būdams nutraukti ugnį.
Trumpas teigia leisiantis Ukrainai spręsti dėl teritorijų mainų
JAV prezidentas pareiškė leisiantis Ukrainai spręsti dėl galimo teritorijos atidavimo Rusijai. Tai jis pareiškė skrisdamas į viršūnių susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu Aliaskoje.
D. Trumpas buvo nusiteikęs optimistiškai dėl pokalbių. „Kažkas iš to išeis“, – teigė jis. Tačiau kartu jis užsiminė, kad susitikimas gali turėti „rimtų padarinių“.
D. Trumpas besitęsiančias rusų atakas Ukrainoje įvertino kaip derybų taktiką. „V. Putinas mano, kad tai jam suteikia galios derybose. Aš manau, kad tai jam kenkia“, – kalbėjo JAV prezidentas.
Donaldas Trumpas vyksta į Aliaską susitikti su Vladimiru Putinu dėl Ukrainos
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį iš Vašingtono išvyko į Aliaską, kur susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Šis susitikimas gali būti lemiamas Ukrainos ateičiai.
„DAUG PASTATYTA ANT KORTOS“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“ prieš sėsdamas į prezidentinį lėktuvą „Air Force One“, kurio laukia beveik septynių valandų skrydis į Ankoridžą.
Šis susitikimas, kuriame bus aptarti karo Ukrainoje sprendimo būdai, bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.
Derybas Elmendorfo-Richardsono oro pajėgų bazėje planuojama pradėti 11 val. 30 min. Aliaskos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po susitikimo abu lyderiai surengs bendrą spaudos konferenciją derybų rezultatams apibendrinti.
Kaip pranešama, vyks prezidentų susitikimas akis į akį, o vėliau prie jų prisijungs rusų ir amerikiečių delegacijos.
Suintensyvėjęs Rusijos puolimas po to, kai Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Ankoridže vyksiantį susitikimą, pakurstė būgštavimus, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimą, pagal kurį Kyjivas būtų priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
D. Trumpas pareiškė, kad Rusijai grėstų griežtos pasekmės, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, tačiau išsamiau nepaaiškino, ką turėjo omenyje.
JAV prezidentas derybų išvakarėse sakė, kad bet koks susitarimas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą nutraukimo bus pasiektas per antrąjį trišalį susitikimą su Ukrainos lyderiu, o ne penktadienį Aliaskoje.
JAV lyderis per savo 2024 metų rinkimų kampaniją daugybę kartų žadėjo nutraukti karą Ukrainoje per 24 valandas nuo savo antrosios kadencijos pradžios sausį, tačiau kol kas padarė menką pažangą derantis dėl taikos susitarimo.
Jis pagrasino antrinėmis sankcijomis Rusijos prekybos partneriams dėl invazijos į Ukrainą, tačiau jo nustatytas terminas praėjo praėjusią savaitę, o jokių veiksmų nebuvo paskelbta.
Tuo metu V. Putinas derybų išvakarėse gyrė JAV pastangas siekiant užbaigti karą.
Karui Ukrainoje tebesitęsiant, trečiadienį V. Zelenskis nuskrido į Berlyną ir prisijungė prie kanclerio Friedricho Merzo virtualiame susitikime su kitais Europos lyderiais, NATO ir Europos Sąjungos (ES) vadovais, per kurį jie kalbėjosi su D. Trumpu ir ragino laikytis vieningos pozicijos prieš Rusiją.
Vokietijos kancleris teigė, kad susitikimas buvo „išties konstruktyvus“ ir lyderiai „palinkėjo prezidentui Trumpui visokeriopos sėkmės“ per susitikimą su V. Putinu.
Sutarta, kad D. Trumpas turi siekti užtikrinti paliaubas, o šis sakė, kad jei Rusija nesustabdys puolimo, jai gresia griežtos pasekmės.
D. Trumpas pareiškė, kad po Aliaskoje įvyksiančio jo ir V. Putino susitikimo planuoja surengti trišalį susitikimą, į kurį bus pakviestas ir Ukrainos prezidentas. Jis taip pat pažadėjo iškart po susitikimo su Kremliaus šeimininku informuoti V. Zelenskį ir Europos lyderius apie savo derybų rezultatus.
JK pasirengusi siųsti karius į Ukrainą, bet su viena sąlyga
JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino susitikimas „gali būti pirmas žingsnis“ siekiant taikos kare Ukrainoje, pareiškė Jungtinės Karalystės (JK) gynybos sekretorius Johnas Healey, rašo BBC.
Jis pridūrė, kad JK yra pasirengusi siųsti karius į Ukrainą, kad sustiprintų paliaubas, jei dėl jų būtų susitarta.
Tačiau jis taip pat sakė, kad vyriausybė yra pasirengusi „sustiprinti ekonomines sankcijas ir spaudimą V. Putinui, jei jis šiandien Aliaskoje parodys, kad tikrai nėra rimtai nusiteikęs“.
Į Aliaską vykstantis Putinas sustojo Rusijos Tolimuosiuose Rytuose
Į viršūnių susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu Aliaskoje vykstantis Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sustojo Magadano srityje Rusijos Tolimuosiuose Rytuose. Kremliaus vadovas per tokias tolimas keliones pasinaudoja proga pasirūpinti Rusijos regionais, sakė jo atstovas Dmitrijus Peskovas.
Magadanas, skrendant lėktuvu, yra maždaug už 6 000 km į rytus nuo Maskvos. Retai apgyvendinta teritorija prie Ochotsko jūros turi liūdną įvaizdį kaip lagerių ir kalėjimų vieta. Ji šiandien gyvena iš kalnakasybos ir žvejybos. V. Putinas srities sostinėje Magadane turėjo aplankyti fabriką, sporto ir kultūros centrus, pranešė valstybinė naujienų agentūra TASS.
Iš Magadano iki Ankoridžo, didžiausio JAV Aliaskos valstijos miesto, yra daugiau kaip 3 000 km. Čia 22.30 val. Lietuvos laiku numatytas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas, kuriame pirmiausiai bus kalbama apie karą Ukrainoje.
Putinui ruošiamas raudonas kilimas: Trumpas jį sutiks iškilmingai
Atvykstantis į Aliaską Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turėtų būti iškilmingai sutiktas, o JAV prezidentas Donaldas Trumpas jį asmeniškai pasveikins, praneša „NBC News“, remdamasi savo šaltiniais.
„Dviejų aukštų administracijos pareigūnų teigimu, tikimasi, kad D. Trumpas penktadienį nuties raudoną kilimą Rusijos prezidento Vladimiro Putino atvykimo į Elmendorfo-Richardsono karinių oro pajėgų bazę proga ir planuoja pasveikinti Rusijos vadovą jam atvykus“, - rašoma straipsnyje.
Kartu pareigūnai pabrėžė, kad tikslios susitikimo detalės ir scenarijus šiuo metu baigiami derinti.
Pasak kito pareigūno, prieš penktadienį įvyksiantį susitikimą su V. Putinu D. Trumpas neketina skambinti Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ar Europos vadovams.
Julija Navalnaja ragina JAV ir Rusijos prezidentus susitarti dėl politinių kalinių paleidimo
Tremtyje gyvenanti Rusijos opozicijos veikėja Julija Navalnaja penktadienį paragino Rusijos ir JAV prezidentus Vladimirą Putiną ir Donaldą Trumpą sudaryti susitarimą dėl rusų ir ukrainiečių politinių kalinių, kuriuos Maskva laiko nelaisvėje už pasisakymus prieš karą Ukrainoje, paleidimo.
„Paleiskite Rusijos politinius aktyvistus ir žurnalistus, Ukrainos civilius gyventojus, tuos, kurie buvo įkalinti už antikarinius pareiškimus ir įrašus socialiniuose tinkluose“, – vaizdo žinutėje socialiniuose tinkluose, likus kelioms valandoms iki abiejų lyderių susitikimo Aliaskoje, sakė J. Navalnaja.
Jos vyras Aleksejus Navalnas penai paslaptingomis aplinkybėmis mirė Rusijos kalėjime.
„Trumpas yra Putino marionetė“: prieš susitikimą dėl Ukrainos – protestuotojų žinutė prie JAV karinės bazės
Prieš prasidedant JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos prezidento Vladimiro Putino deryboms, proukrainietiški protestuotojai Ankoridže išsirikiavo prie kelio netoli JAV karinės bazės, rašo CNN.
Protestuotojai mojavo Ukrainos vėliavomis bei mėlynos ir geltonos spalvų plakatais, reikalaudami, kad D. Trumpas nedarytų jokių nuolaidų V. Putinui mainais už tai, kad Kremlius nutrauktų karą Ukrainoje.
Kai kurie protestuotojai laikė plakatus su prieš D. Trumpą nukreiptais šūkiais, tarp jų – „Jokių karalių“.
Kiti derino užsienio politikos nuogąstavimus su vidaus politikos skundais. Vienas asmuo laikė užrašą: „Trumpas yra Putino marionetė – paskelbkite Epsteino bylas“.
Aliaska, kadaise buvusi Rusijos teritorija, dabar turi karinių objektų, kurie ilgą laiką buvo laikomi svarbiais Maskvai atgrasyti ir stebėti, įskaitant Jungtinę Elmendorfo–Richardsono bazę, kurioje penktadienį viešės V. Putinas ir jo delegacija.
Lavrovas į Aliaską susiruošė su SSRS apranga
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva pateiks „aiškią ir suprantamą poziciją“ JAV prezidentui Donaldui Trumpui per jo aukščiausiojo lygio susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, rašo CNN.
Atvykęs į viešbutį Aliaskoje, Ankoridže, S. Lavrovas trumpai kalbėjosi su žurnalistais, vilkėdamas megztinį su užrašu kirilicos raidėmis SSRS.
S. Lavrovas sakė, kad per neseniai įvykusį JAV specialiojo pasiuntinio Steve'o Witkoffo vizitą Maskvoje buvo daug nuveikta ir kad Kremlius tikisi tęsti šį „naudingą pokalbį“ šiandienos aukščiausiojo lygio susitikime.
„Mes niekada neplanuojame iš anksto. Žinome, kad turime argumentų, aiškią, suprantamą poziciją. Mes ją pateiksime“, – sakė S. Lavrovas.
„Daug jau nuveikta per JAV prezidento specialiojo pasiuntinio S. Witkoffo vizitus... Tikiuosi, kad tęsime šį naudingą pokalbį“, – kalbėjo jis.
Trumpas susitikime ketina kalbėti apie paliaubas Ukrainoje ir karo užbaigimą. V. Putinas, kurio įsakymu Rusija įžengė į kaimyninę šalį, kol kas su jokiais kompromisais nesutinka.
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas: ko nori kiekviena pusė?
JAV ir Rusijos prezidentai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas penktadienį susitiks JAV oro bazėje Aliaskoje aptarti karo Ukrainoje.
Didelės viltys dedamos į pirmąjį per daugiau nei ketverius metus įvyksiantį JAV ir Rusijos prezidentų susitikimą, tačiau Maskvos ir Kyjivo vizijos, kaip užbaigti konfliktą, vis dar labai skiriasi.
Tai bus pirmoji V. Putino kelionė į Vakarų šalį nuo plataus masto invazijos pradžios 2022 metų vasarį, o taip pat – pirmasis jo vizitas JAV per 10 metų.
Toliau apžvelgiame, ko kiekviena šalis tikisi iš šių derybų.
Rusija
V. Putinui, kuris nuo invazijos buvo iš esmės izoliuojamas Vakarų, šis viršūnių susitikimas yra galimybė pareikšti griežtus Rusijos reikalavimus dėl karo pabaigos.
Birželį paskelbtame savo taikos plano projekte Rusija paragino Ukrainą išvesti savo pajėgas iš Chersono, Luhansko, Zaporižios ir Donecko regionų, kuriuos Maskva teigė aneksavusi 2022 metais. Ukraina šią idėją atmetė.
Rusija taip pat paragino Ukrainą sustabdyti karinę mobilizaciją, atsisakyti NATO ambicijų, o Vakarų šalis – nedelsiant nutraukti ginklų tiekimą. Kritikų teigimu, tai prilygtų Ukrainos kapituliacijai.
Be teritorinių reikalavimų, Rusija nori, kad Ukraina užtikrintų rusakalbių gyventojų „teises ir laisves“ ir uždraustų tai, ką ji vadina „nacizmo šlovinimu“.
Ji taip pat nori, kad būtų panaikintos Vakarų sankcijos Maskvai.
Ukraina teigia, kad Rusijos kaltinimai nacizmu yra absurdiški ir kad ji jau garantuoja rusakalbių teises.
Ukraina
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nedalyvaus šiame viršūnių susitikime, tačiau pareiškė, kad be jo dalyvavimo taikos susitarimas neįmanomas. Jis susitikimą Aliaskoje pavadino „asmenine Putino pergale“.
Ukraina paragino besąlygiškai nutraukti ugnį sausumoje, jūroje ir danguje kaip būtiną sąlygą taikos deryboms.
Ji nori, kad abi pusės paleistų visus karo belaisvius, ir pareikalavo grąžinti Ukrainos vaikus, kuriuos, jos teigimu, pagrobė Rusija.
Ukraina teigia, kad nuo plataus masto karo pradžios Rusija prievarta perkėlė tūkstančius Ukrainos vaikų į savo kontroliuojamas teritorijas, dažnai juos atiduodama įvaikinti rusų šeimoms ir suteikdama jiems Rusijos pilietybę.
Rusija atmeta kaltinimus dėl pagrobimų, tačiau pripažįsta, kad jos teritorijoje yra tūkstančiai ukrainiečių vaikų.
Ukraina teigia, kad bet koks susitarimas turi apimti saugumo garantijas, siekiant užkirsti kelią Rusijai vėl pulti, ir kad neturėtų būti jokių apribojimų dėl karių, kuriuos ji gali dislokuoti savo teritorijoje, skaičiaus.
Ji teigia, kad sankcijos Rusijai gali būti panaikintos tik palaipsniui ir kad turėtų būti būdas jas prireikus vėl įvesti.
Jungtinės Valstijos
D. Trumpas yra pažadėjęs, kad sausio mėnesį atėjęs į valdžią per 24 valandas užbaigs karą. Tačiau praėjus aštuoniems mėnesiams, net ir po kelių skambučių V. Putinui bei JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo vizitų Rusijoje, jam nepavyko išsiderėti jokių didesnių nuolaidų iš Kremliaus.
Šis viršūnių susitikimas yra pirmoji jo galimybė asmeniškai tarpininkauti susitarimui.
JAV prezidentas, knygos „Trumpas: susitarimo menas“ (Trump: The Art of the Deal) autorius, trečiadienį pareiškė, kad Rusija susidurs su „labai sunkiomis pasekmėmis“, jei nenutrauks savo puolimo.
Iš pradžių JAV lyderis teigė, kad derybų metu vyks tam tikri teritorijų mainai, tačiau trečiadienį po pokalbio su Europos lyderiais, regis, nuo šios idėjos atsitraukė.
D. Trumpas yra sakęs, kad „labai, labai greitai norėtų paliaubų“.
Tačiau Baltieji rūmai sumenkino lūkesčius dėl proveržio, apibūdindami susitikimą Aliaskoje kaip buvusios realybės šou žvaigždės „klausymosi pratybas“.
„Jei pirmasis susitikimas bus sėkmingas, greitai surengsime antrąjį“, – sakė D. Trumpas, užsimindamas, kad V. Zelenskis galėtų dalyvauti vėlesniame trišaliame viršūnių susitikime.
Europa
Nepaisant to, kad Europos lyderiai teikia karinę paramą Ukrainai ir priima milijonus Ukrainos pabėgėlių, jie buvo nustumti į šalį nuo taikos derybų, kurios ateityje gali paveikti regiono saugumo architektūrą.
Europos atstovai nebuvo pakviesti nei į pastaruosius tris Rusijos ir Ukrainos pareigūnų susitikimus Stambule, nei į Rusijos ir JAV derybas Rijade vasario mėnesį.
Praėjusią savaitę paskelbtame pareiškime Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Suomijos ir Europos Komisijos (EK) lyderiai perspėjo, kad be Ukrainos dalyvavimo prasminga taika neįmanoma.
„Teritorinius klausimus, susijusius su Ukraina, gali aptarti ir aptars tik Ukrainos prezidentas“, – trečiadienį po pokalbio su D. Trumpu pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.
E. Macronas ir JK premjeras Keiras Starmeris užsiminė, kad yra pasirengę dislokuoti taikdarius Ukrainoje, kai tik pasibaigs kovos, tačiau Rusija šią idėją griežtai atmetė.
Lavrovas: į Aliaską atvykstame su aiškia pozicija
Rusija, pasak užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo, į viršūnių susitikimą su Jungtinėmis Valstijomis Aliaskoje vyksta turėdama aiškią poziciją. Ketvirtadienį vakare nusileidęs Ankoridže, S. Lavrovas valstybinei Rusijos televizijos stočiai „Rossija 24“ teigė nenorintis spėlioti apie susitikimo rezultatus.
„Mes žinome, kad turime argumentus, aiškią ir suprantamą poziciją. Mes ją išdėstysime“, – kalbėjo jis.
Daug dalykų dėl prezidentų Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimo, anot S. Lavrovo, buvo aptarta praėjusią savaitę Maskvoje lankantis amerikiečių derybininkui Steve‘ui Witkoffui. Tikimės pratęsti „šį naudingą pokalbį“, pridūrė jis.
D. Trumpas susitikime ketina kalbėti apie paliaubas Ukrainoje ir karo užbaigimą. V. Putinas, kurio įsakymu Rusija įžengė į kaimyninę šalį, kol kas su jokiais kompromisais nesutinka.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neprašė jo sumažinti NATO karių skaičių Europoje.
D. Trumpas taip kalbėjo susitikimo su V. Putinu išvakarėse. Jiedu penktadienį susitiks Ankoridže, Aliaskoje, ir aptars galimą susitarimą dėl Rusijos karo Ukrainoje pabaigos.
Žurnalisto paklaustas, ar jis sutiktų sumažinti NATO karių skaičių Europoje, įskaitant Lenkiją, siekiant įtikinti V. Putiną sudaryti taikos susitarimą su Ukraina, jis atsakė, kad toks pasiūlymas jam dar nebuvo pateiktas.
„Ir aš apie tai pagalvosiu vėliau“, – pridūrė D. Trumpas.
Jis taip pat tvirtino, kad jei jis nebūtų buvęs JAV prezidentas, V. Putinas jau būtų okupavęs visą Ukrainą.
Trečiadienį, po telekonferencijos su trisdešimčia Europos lyderių, kurios metu buvo aptarta, kaip jie galėtų teigiamai paveikti D. Trumpo ir V. Putino penktadienio derybų eigą, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo Rusiją nemėginti įtraukti NATO šalių saugumo klausimo į derybas ir nemažinti sąjungininkų karių, taip pat ir Lenkijoje, buvimo.
Ukraina atakavo Rusijos naftos perdirbimo gamyklą
Ukrainos dronai naktį į penktadienį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai Syzranės mieste, pranešė Ukrainos „Telegram“ kanalas „Krimskij Vietier“.
Socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose virš didelio pramonės komplekso matyti liepsnos ir kylantys dūmų stulpai. Tai esą „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla Rusijos Samaros srityje. Ji yra mažiausiai už 700 km nuo Ukrainos sienos. Tai viena didžiausių valstybinio koncerno naftos perdirbimo gamyklų. Ji aprūpino degalais rusų pajėgas.
Kokia žala padaryta ir ar nukentėjo žmonės, kol kas nežinoma.
Agentūra „Ukrinform“ tuo tarpu praneša, kad specialiųjų operacijų pajėgos kartu su kitais Ukrainos kariniais daliniais ketvirtadienį smogė Olios uostui Rusijos Astrachanės srityje. Rusai jį naudojo kaip svarbų logistikos punktą karinių prekių pristatymui iš Irano.
Turimais duomenimis, pataikyta į laivą „Port Olia 4“, kuriame buvo dronų „Shahed“ komponentai ir amunicija iš Irano.
Trumpas griežtas dėl Putino: „Jis su manimi nepajuokaus“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį tvirtino, kad nesileis bauginamas Rusijos lyderio Vladimiro Putino, viršūnių susitikimo išvakarėse pareiškęs, kad Ukraina bus įtraukta į bet kokį susitarimą dėl jos likimo.
V. Putinas penktadienį D. Trumpo kvietimu išskrenda į Aliaską – tai bus pirmasis jo vizitas Vakarų šalyje nuo 2022 metų, kai jis įsakė surengti invaziją į Ukrainą, nusinešusią dešimčių tūkstančių žmonių gyvybes.
Rusijai skelbiant apie pergales mūšio lauke, Kremlius pareiškė, kad abu prezidentai planuoja susitikti akis į akį, o tai sustiprino Europos lyderių baimę, kad V. Putinas įkalbės D. Trumpą sudaryti Kyjivui nepalankų susitarimą.
D. Trumpas žurnalistams Baltuosiuose rūmuose tvirtino: „Aš esu prezidentas, ir jis su manimi nepajuokaus.“
„Per pirmąsias dvi, tris, keturias ar penkias minutes (...) suprasiu, ar mūsų susitikimas bus geras, ar blogas“, – sakė JAV lyderis.
„Jei tai bus blogas susitikimas, jis baigsis labai greitai, o jei tai bus geras susitikimas, labai greitai pasieksime taiką“, – kalbėjo D. Trumpas, kuris sakė, kad esama 25 proc. nesėkmės tikimybės.
D. Trumpas praeityje yra reiškęs susižavėjimą V. Putinu ir sulaukė plačios kritikos po 2018 metais Helsinkyje vykusio viršūnių susitikimo, kuriame jis, regis, sutiko su Rusijos paneigimais dėl amerikiečių žvalgybos informacijos apie Maskvos kišimąsi į JAV rinkimus.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Aliaskos viršūnių susitikimą, kurį jis pasmerkė kaip atlygį V. Putinui, ir atmetė D. Trumpo raginimus atiduoti teritoriją.
D. Trumpas pažadėjo nesudaryti jokio susitarimo su V. Putinu vienas ir sakė, kad tikisi surengti trišalį viršūnių susitikimą su V. Zelenskiu, galbūt iškart po derybų Aliaskoje.
„Antrasis susitikimas bus labai, labai svarbus, nes tai bus susitikimas, kuriame jie pasieks susitarimą. Ir aš nenoriu vartoti žodžio „skaldyti“. Bet žinote, tam tikra prasme tai nėra blogas terminas“, – „Fox News Radio“ sakė D. Trumpas.
JAV valstybės sekretorius Marco Rubio savo ruožtu žurnalistams sakė, kad bet koks būsimas susitarimas taip pat privalo užtikrinti saugumo garantijas Ukrainai.
Tačiau D. Trumpas anksčiau palaikė Rusijos poziciją, kad Ukraina negali tapti NATO nare.
Besikeičiantis tonas
D. Trumpas anksčiau gyrėsi galįs užbaigti karą per 24 valandas nuo grįžimo į Baltuosius rūmus sausio mėnesį.
Tačiau jo skambučiai V. Putinui – ir intensyvus spaudimas V. Zelenskiui sutikti su nuolaidomis – nepaveikė Rusijos lyderio, o vėliau D. Trumpas perspėjo apie „labai rimtas pasekmes“, jei Kremliaus šeimininkas ir toliau ignoruos jo raginimus.
Derybos turėtų prasidėti penktadienį 11 val. 30 min. vietos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku Elmendorfo oro pajėgų bazėje, kuri atliko labai svarbų vaidmenį JAV stebint Rusiją.
V. Zelenskis Londone susitiko su britų premjeru Keiru Starmeriu, kuris pažadėjo solidarumą, o ankstesnę dieną Berlyne irgi sulaukė palaikymo.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas penktadienį paragino V. Putiną pasinaudoti paliaubų galimybe.
„Tikslas turi būti aukščiausiojo lygio susitikimas, kuriame taip pat dalyvautų prezidentas Zelenskis ir kuriame turi būti susitarta dėl paliaubų“, – pareiškime teigė jis, pridurdamas, kad D. Trumpas „dabar gali žengti svarbų žingsnį taikos link“.
Rusija prieš aukščiausiojo lygio susitikimą mūšio lauke pasiekė pažangos.
Ketvirtadienį Ukraina paskelbė privalomą šeimų su vaikais evakuaciją iš rytinio Družkivkos miesto ir keturių netoliese esančių kaimų. Šioje teritorijoje Rusija greitai prasiveržė.
Įvairūs vertinimai
Po Rusijos invazijos per tiesioginę diplomatiją Ukrainai ir Rusijai nepavyko pasiekti jokių didesnių susitarimų, išskyrus belaisvių mainus.
Ketvirtadienį Rusija pranešė, kad grąžino Ukrainai 84 belaisvius mainais į tokį patį skaičių Rusijos karo belaisvių.
Karo Ukrainoje užbaigimo galimybės Jungtinėse Valstijose vertinamos įvairiai. „Pew“ tyrimų centro apklausa parodė, kad 59 proc. amerikiečių nepasitiki D. Trumpo išmintimi šiuo klausimu.
Ankoridže, įsikūrusiame kalnų apsuptyje, beveik nematyti jokių ženklų, kad jis yra pasaulinio dėmesio centre, išskyrus miesto centre iškabintus plakatus, smerkiančius V. Putiną, o kalbinti žmonės išsakė įvairias nuomones apie viršūnių susitikimą.
„Manau, kad kviesti tokį karo nusikaltėlį kaip Putinas į Jungtines Valstijas yra tikra parodija. Labiausiai nerimauju, kad jis derybomis viską pašalins ir nebus įmanoma rasti taikaus sprendimo“, – sakė 62 metų pensininkas iš Šiaurės Karolinos Jay Ahuja.
Tačiau 63 metų pensininkė Kimberly Brown iš Ohajo teigė, kad Aliaska yra „ideali vieta“ viršūnių susitikimui.
„Aš tiesiog manau, kad Trumpas yra geriausias žmogus derėtis dėl taikos pasaulyje“, – sakė ji.
„Sky News“: Ukraina pageidautų, kad šis susitikimas apskritai nevyktų
Ukrainoje dirbantis „Sky News“ užsienio naujienų redaktorius Dominicas Waghornas atkreipia dėmesį, kad Ukraina pageidautų, jog šis susitikimas apskritai nevyktų.
„Jau atrodė, kad Trumpas prarado kantrybę Putino atžvilgiu ir ketino Rusijai taikyti dar griežtesnes sankcijas, kol jo dėmesį atitraukė Rusijos lyderio pasiūlymas susitikti. Ukrainiečiai sako, kad Aliaskos viršūnių susitikimas yra dovana Putinui: jis šitaip grąžinamas į pasaulinę areną“, – rašo D. Waghornas.
„Jie baiminasi, kad Putinas apgaus Trumpą, viliodamas šį pelnu iš atkuriamų JAV ir Rusijos santykių, o į Ukrainos likimą atsižvelgta nebus. Tai leistų Rusijai atgauti jėgas, persiginkluoti ir pasirengti naujam karo etapui po kelerių metų“, – pažymi „Sky News“ užsienio naujienų redaktorius.
Aliaskos valstijoje dirbanti „Sky News“ korespondentė Amerikoje Martha Kelner atkreipia dėmesį, kad šio viršūnių susitikimo eigą nemaža dalimi lems D. Trumpo charakteris ir garbės troškimas.
„Kaip visada, Donaldas Trumpas jau turi galvoje konkretų vaizdinį.
O tas vaizdinys toks: Trumpas JAV teritorijoje spaudžia ranką galingiausiam pasaulio lyderiui Vladimirui Putinui. (Šis vaizdinys paglosto JAV prezidento – ELTA) tuštybę ir norą būti dėmesio centre.
Čia taip pat svarbus garbės troškimas.
Trumpas rinkimų kampanijos metu sakė, kad Rusijos ir Ukrainos karą užbaigs pirmąją savo darbo dieną, todėl jis nori išpildyti savo pažadą rinkėjams – nors jam tai užtruko daugiau nei 200 dienų ir kol kas jis gavo viso labo šį susitikimą, be jokių aiškių nuolaidų iš Putino.
Trumpo ir daugelio jį palaikančiųjų nuomone, (JAV prezidentas – ELTA) yra derybų virtuozas, pagrindinis sandorių sudarinėtojas, ir jis nori šią reputaciją sustiprinti“, – pažymi „Sky News“ korespondentė Amerikoje.
„(D. Trumpas – ELTA) tikisi, kad šis susitikimas, paprasčiausiai susėdimas su Putinu, gali pakeisti (karo eigą – ELTA). Rusijos prezidentas gali turėti kitokių planų“, – reziumuoja M. Kelner.
Aliaskoje susitiks Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir JAV vadovas Donaldas Trumpas penktadienį Aliaskoje aptars karo Ukrainoje sprendimo būdus.
Šis susitikimas bus pirmosios pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų derybos nuo 2021 metų ir vyks D. Trumpui bandant tarpininkauti, kad baigtųsi beveik pusketvirtų metų trunkantis Rusijos puolimas Ukrainoje.
Derybas Elmendorfo-Richardsono oro pajėgų bazėje planuojama pradėti 11 val. 30 min. Aliaskos (22 val. 30 min. Lietuvos) laiku, o po susitikimo abu lyderiai surengs bendrą spaudos konferenciją derybų rezultatams apibendrinti.
Kaip pranešama, vyks prezidentų susitikimas akis į akį, o vėliau prie jų prisijungs rusų ir amerikiečių delegacijos.
Suintensyvėjęs Rusijos puolimas po to, kai Volodymyras Zelenskis nebuvo pakviestas į Ankoridže vyksiantį susitikimą, pakurstė būgštavimus, kad D. Trumpas ir V. Putinas gali sudaryti susitarimą, pagal kurį Kyjivas būtų priverstas daryti skausmingas nuolaidas, taip pat ir dėl teritorijų.
D. Trumpas pareiškė, kad Rusijai grėstų griežtos pasekmės, jei V. Putinas po penktadienio susitikimo nesutiks nutraukti karo, tačiau išsamiau nepaaiškino, ką turėjo omenyje.
JAV prezidentas derybų išvakarėse sakė, kad bet koks susitarimas dėl Rusijos invazijos į Ukrainą nutraukimo bus pasiektas per antrąjį trišalį susitikimą su Ukrainos lyderiu, o ne penktadienį Aliaskoje.
JAV lyderis per savo 2024 metų rinkimų kampaniją daugybę kartų žadėjo nutraukti karą Ukrainoje per 24 valandas nuo savo antrosios kadencijos pradžios sausį, tačiau kol kas padarė menką pažangą derantis dėl taikos susitarimo.
Jis pagrasino antrinėmis sankcijomis Rusijos prekybos partneriams dėl invazijos į Ukrainą, tačiau jo nustatytas terminas praėjo praėjusią savaitę, o jokių veiksmų nebuvo paskelbta.
Tuo metu V. Putinas derybų išvakarėse gyrė JAV pastangas siekiant užbaigti karą.
Karui Ukrainoje tebesitęsiant, trečiadienį V. Zelenskis nuskrido į Berlyną ir prisijungė prie kanclerio Friedricho Merzo virtualiame susitikime su kitais Europos lyderiais, NATO ir Europos Sąjungos (ES) vadovais, per kurį jie kalbėjosi su D. Trumpu ir ragino laikytis vieningos pozicijos prieš Rusiją.
Vokietijos kancleris teigė, kad susitikimas buvo „išties konstruktyvus“ ir lyderiai „palinkėjo prezidentui Trumpui visokeriopos sėkmės“ per susitikimą su V. Putinu.
Sutarta, kad D. Trumpas turi siekti užtikrinti paliaubas, o šis sakė, kad jei Rusija nesustabdys puolimo, jai gresia griežtos pasekmės.
D. Trumpas pareiškė, kad po Aliaskoje įvyksiančio jo ir V. Putino susitikimo planuoja surengti trišalį susitikimą, į kurį bus pakviestas ir Ukrainos prezidentas. Jis taip pat pažadėjo iškart po susitikimo su Kremliaus šeimininku informuoti V. Zelenskį ir Europos lyderius apie savo derybų rezultatus.
Trumpo ir Putino susitikimas gali trukti iki 7 valandų – Kremlius
Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino derybos nebus trumpos – Kremlius dabar teigia, kad jos gali trukti ne mažiau kaip šešias–septynias valandas, skelbia Rusijos žiniasklaida.
Valstybinė naujienų agentūra RIA praneša, kad susitikime Aliaskoje taip pat dalyvaus padėjėjai ir kad Maskva tikisi, jog jis duos rezultatų.