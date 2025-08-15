Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Milžiniškas ginčas JAV: Sunkvežimių gamintojai padavė Kaliforniją į teismą

2025-08-15 07:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-15 07:10

Keturi sunkvežimių gamintojai, tarp kurių yra „Daimler“ ir „Volvo Trucks“, padavė Kalifornijos valstiją į teismą, siekdamos blokuoti griežtų taršos standartų įsigaliojimą po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas šių metų birželį atšaukė anksčiau suteiktus leidimus.

Freightliner Cascadia Raised Roof (nuotr. gamintojo)

Keturi sunkvežimių gamintojai, tarp kurių yra „Daimler“ ir „Volvo Trucks“, padavė Kalifornijos valstiją į teismą, siekdamos blokuoti griežtų taršos standartų įsigaliojimą po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas šių metų birželį atšaukė anksčiau suteiktus leidimus.

REKLAMA
0

„Daimler“, „Volvo“, „Paccar“ ir „International Motors“ (buvusi „Navistar“, priklausanti „VW Group“) teigia atsidūrusios „kryžminėje ugnyje“ po to, kai D. Trumpas panaikino Joe Bideno administracijos laikais išduotus specialius leidimus, kurie leido Kalifornijai nustatyti savo, griežtesnius, taršos standartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Savaitės pradžioje pateiktame ieškinyje sunkvežimių gamintojos teigia, kad D. Trumpo administracijos sprendimas atšaukti JAV Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) pritarimą Kalifornijos planui didinti nulinės taršos sunkiasvorių sunkvežimių pardavimus ir mažinti azoto oksidų išmetimą, turi viršenybę prieš valstijos teisę.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jų, tai reiškia, kad valstija negali reikalauti laikytis ir 2023 m. „Švarių sunkvežimių partnerystės“ programos, kuri suteikė pramonei lankstumo siekiant taršos mažinimo tikslų.

REKLAMA

Gamintojai tvirtina, kad šis reguliacinis neapibrėžtumas joms daro nepataisomą žalą, nes jos negali planuoti gamybos, nežinodamos, kokias transporto priemones bus leidžiama parduoti.

Ieškinys, pateiktas federaliniame teisme Sakramente, yra nukreiptas prieš Kalifornijos oro išteklių valdybą (CARB) ir valstijos gubernatorių demokratą Gaviną Newsomą. Nei gubernatoriaus biuras, nei valdyba antradienį situacijos nekomentavo.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienio vakarą JAV Federalinė prekybos komisija (FTC) nutraukė „Clean Truck Partnership“ antimonopolinį tyrimą. Pranešama, kad „Daimler“, „Volvo“, „Paccar“ ir „International Motors“ sutiko ateityje vengti konkurenciją ribojančių susitarimų su valstijų reguliuotojais.

„CARB perteklinis reguliavimas kėlė didelę grėsmę Amerikos krovinių pervežimo sektoriui“, – pranešime teigė FTC konkurencijos biuro direktoriaus pavaduotojas Tayloras Hoogendoornas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Respublikonų partijai atstovaujantis D. Trumpas siekia apriboti Kalifornijos teisę, pagal kurią valstija galėjo nustatyti griežtesnius taršos standartus, nei reikalauja federaliniai įstatymai. Tuo tarpu G. Newsomas aktyviai kovoja su klimato kaita, skatindamas elektromobilių plėtrą. Nuo 1970 metų Kalifornija yra gavusi daugiau nei 100 tokių specialių leidimų.

Birželį D. Trumpas taip pat blokavo Kalifornijos siekį iki 2035 metų nutraukti prekybą automobiliais, varomais tik benzinu. Pati valstija taip pat yra padavusi federalinę valdžią į teismą, siekdama panaikinti šiuos D. Trumpo veiksmus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų