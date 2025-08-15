Milžiniškas ginčas JAV: Sunkvežimių gamintojai padavė Kaliforniją į teismą

„Daimler“, „Volvo“, „Paccar“ ir „International Motors“ (buvusi „Navistar“, priklausanti „VW Group“) teigia atsidūrusios „kryžminėje ugnyje“ po to, kai D. Trumpas panaikino Joe Bideno administracijos laikais išduotus specialius leidimus, kurie leido Kalifornijai nustatyti savo, griežtesnius, taršos standartus.
Savaitės pradžioje pateiktame ieškinyje sunkvežimių gamintojos teigia, kad D. Trumpo administracijos sprendimas atšaukti JAV Aplinkos apsaugos agentūros (EPA) pritarimą Kalifornijos planui didinti nulinės taršos sunkiasvorių sunkvežimių pardavimus ir mažinti azoto oksidų išmetimą, turi viršenybę prieš valstijos teisę.
Pasak jų, tai reiškia, kad valstija negali reikalauti laikytis ir 2023 m. „Švarių sunkvežimių partnerystės“ programos, kuri suteikė pramonei lankstumo siekiant taršos mažinimo tikslų.
Gamintojai tvirtina, kad šis reguliacinis neapibrėžtumas joms daro nepataisomą žalą, nes jos negali planuoti gamybos, nežinodamos, kokias transporto priemones bus leidžiama parduoti.
Ieškinys, pateiktas federaliniame teisme Sakramente, yra nukreiptas prieš Kalifornijos oro išteklių valdybą (CARB) ir valstijos gubernatorių demokratą Gaviną Newsomą. Nei gubernatoriaus biuras, nei valdyba antradienį situacijos nekomentavo.
Antradienio vakarą JAV Federalinė prekybos komisija (FTC) nutraukė „Clean Truck Partnership“ antimonopolinį tyrimą. Pranešama, kad „Daimler“, „Volvo“, „Paccar“ ir „International Motors“ sutiko ateityje vengti konkurenciją ribojančių susitarimų su valstijų reguliuotojais.
„CARB perteklinis reguliavimas kėlė didelę grėsmę Amerikos krovinių pervežimo sektoriui“, – pranešime teigė FTC konkurencijos biuro direktoriaus pavaduotojas Tayloras Hoogendoornas.
Respublikonų partijai atstovaujantis D. Trumpas siekia apriboti Kalifornijos teisę, pagal kurią valstija galėjo nustatyti griežtesnius taršos standartus, nei reikalauja federaliniai įstatymai. Tuo tarpu G. Newsomas aktyviai kovoja su klimato kaita, skatindamas elektromobilių plėtrą. Nuo 1970 metų Kalifornija yra gavusi daugiau nei 100 tokių specialių leidimų.
Birželį D. Trumpas taip pat blokavo Kalifornijos siekį iki 2035 metų nutraukti prekybą automobiliais, varomais tik benzinu. Pati valstija taip pat yra padavusi federalinę valdžią į teismą, siekdama panaikinti šiuos D. Trumpo veiksmus.
