„Mercedes-Benz“ vadovas kritikuoja ES: ragina atsikvošėti

Šio draudimo peržiūra numatyta antroje 2025 metų pusėje. Kritikai teigia, kad toks žingsnis pakenktų Europos automobilių gamintojams, kurie ir taip kovoja su sumažėjusia automobilių paklausa, konkurencija iš Kinijos ir lūkesčių nepateisinančiais elektromobilių pardavimais.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Pagal ES patvirtintą planą, nuo 2035-ųjų bus leidžiama registruoti tik nulinės anglies dioksido emisijos naujus automobilius, o tai reikštų benzininiais ir dyzeliniais varikliais varomų modelių eros pabaigą.
Šio sprendimo peržiūra numatyta antroje 2025 metų pusėje, tačiau kritikai jau dabar teigia, kad draudimas smarkiai pakenktų Europos gamintojams, šiuo metu kovojantiems su silpstančia paklausa, nesąžininga konkurencija iš Kinijos ir stringančiais elektromobilių pardavimais.
„Mums reikia atsižvelgti į realybę. Priešingu atveju visu greičiu lekiame tiesiai į sieną“, – Vokietijos verslo dienraščiui „Handelsblatt“ teigė O. Källenius.
Jo nuomone, jei draudimas įsigalios, Europos automobilių rinkos laukia griūtis. Vadovas prognozuoja, kad artėjant draudimo datai, pirkėjai pultų masiškai pirkti automobilius su vidaus degimo varikliais, o po 2035-ųjų rinka patirtų staigų ir gilų nuosmukį.
Vietoj kategoriško draudimo O. Källenius siūlo rinktis skatinamąsias priemones: taikyti mokesčių lengvatas elektromobilių pirkėjams ir užtikrinti prieinamas elektros kainas įkrovimo stotelėse.
„Žinoma, mes privalome mažinti taršą, tačiau tai turi būti daroma technologiškai neutraliu būdu. Negalime pamiršti savo ekonomikos“, – pabrėžė „Mercedes-Benz“ vadovas, akcentuodamas dekarbonizacijos ir pramonės konkurencingumo balanso svarbą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!