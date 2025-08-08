Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Mercedes-Benz“ G klasė pasiekė reikšmingą etapą: pagamino jubiliejinį modelį

2025-08-08 09:02 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 09:02

Mercedes-Benz“ G klasės visureigis, gaminamas nuo 1979 metų, pasiekė reikšmingą gamybos etapą. Nuo gamybos pradžios surinktas jau 600 000-asis šio modelio egzempliorius. Tačiau dar svarbiau tai, kad šis skaičius pasiektas sparčiau nei bet kada anksčiau, o tai rodo, jog G klasės populiarumas ir toliau auga.

„Mercedes-Benz“ G klasė (nuotr. gamintojo)
9

Mercedes-Benz“ G klasės visureigis, gaminamas nuo 1979 metų, pasiekė reikšmingą gamybos etapą. Nuo gamybos pradžios surinktas jau 600 000-asis šio modelio egzempliorius. Tačiau dar svarbiau tai, kad šis skaičius pasiektas sparčiau nei bet kada anksčiau, o tai rodo, jog G klasės populiarumas ir toliau auga.

REKLAMA
0

Iš pradžių kaip karinė transporto priemonė kurtas visureigis vėliau tapo vienu žinomiausių „Mercedes-Benz“ modelių. Dėl savo ištvermingos konstrukcijos ir išskirtinių pravažumo savybių jis greitai rado vietą civilinėje rinkoje, o ilgainiui virto prabangos simboliu – automobiliu, sujungiančiu bekelės galimybes su aukščiausios klasės komfortu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Popiežiaus „Mercedes-Benz“ G klasė
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Popiežiaus „Mercedes-Benz“ G klasė

600 000-uoju automobiliu tapo juodos spalvos elektrinis G klasės modelis, kuris netrukus bus perduotas klientui. Šis faktas išryškina naują G klasės etapą – elektrifikaciją.

REKLAMA

Visureigis išlieka vienu iš individualizavimo lyderių: gamintojo duomenimis, net 90 proc. pirkėjų pasirenka bent vieną personalizavimo sprendimą iš „Manufaktur“ programos.

Gamybos dinamika taip pat kalba apie augančią paklausą. Nuo 400 000 iki 500 000 pagamintų vienetų riba buvo pasiekta per maždaug trejus metus, o nuo 500 000 iki 600 000 – vos per dvejus. Tai rodo ne tik augančius užsakymų skaičius, bet ir gamybos efektyvumo didėjimą.

REKLAMA
REKLAMA

Elektrinė „Mercedes-Benz“ G klasė
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Elektrinė „Mercedes-Benz“ G klasė

Kartu su S ir E klasėmis G klasė yra vienas ilgiausiai gaminamų „Mercedes-Benz“ modelių. Nors nuo pirminės koncepcijos laikų automobilis smarkiai pasikeitė, išliko tai, dėl ko jis buvo vertinamas nuo pat pradžių – tvirtumas, bekelės galimybės ir ryškus dizainas.

Šiandien G klasė atspindi „Mercedes-Benz“ gebėjimą derinti paveldą su modernumu – tai klasikinis modelis, kuris sėkmingai prisitaiko prie šiuolaikinių rinkos lūkesčių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų