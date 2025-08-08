„Mercedes-Benz“ G klasė pasiekė reikšmingą etapą: pagamino jubiliejinį modelį

Iš pradžių kaip karinė transporto priemonė kurtas visureigis vėliau tapo vienu žinomiausių „Mercedes-Benz“ modelių. Dėl savo ištvermingos konstrukcijos ir išskirtinių pravažumo savybių jis greitai rado vietą civilinėje rinkoje, o ilgainiui virto prabangos simboliu – automobiliu, sujungiančiu bekelės galimybes su aukščiausios klasės komfortu.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
600 000-uoju automobiliu tapo juodos spalvos elektrinis G klasės modelis, kuris netrukus bus perduotas klientui. Šis faktas išryškina naują G klasės etapą – elektrifikaciją.
Visureigis išlieka vienu iš individualizavimo lyderių: gamintojo duomenimis, net 90 proc. pirkėjų pasirenka bent vieną personalizavimo sprendimą iš „Manufaktur“ programos.
Gamybos dinamika taip pat kalba apie augančią paklausą. Nuo 400 000 iki 500 000 pagamintų vienetų riba buvo pasiekta per maždaug trejus metus, o nuo 500 000 iki 600 000 – vos per dvejus. Tai rodo ne tik augančius užsakymų skaičius, bet ir gamybos efektyvumo didėjimą.
Kartu su S ir E klasėmis G klasė yra vienas ilgiausiai gaminamų „Mercedes-Benz“ modelių. Nors nuo pirminės koncepcijos laikų automobilis smarkiai pasikeitė, išliko tai, dėl ko jis buvo vertinamas nuo pat pradžių – tvirtumas, bekelės galimybės ir ryškus dizainas.
Šiandien G klasė atspindi „Mercedes-Benz“ gebėjimą derinti paveldą su modernumu – tai klasikinis modelis, kuris sėkmingai prisitaiko prie šiuolaikinių rinkos lūkesčių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!