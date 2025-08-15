Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Pensijų naujienos

Pensijų priedai: liepą gyventojams pridėjo po 77 eurus

2025-08-15 07:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 07:53

Rugpjūtį į pensijų kaupimą įtraukti gyventojai gaus mažesnes algas. Tačiau tie, kurie kaupė ir į pensiją jau išėjo, dėl kaupimo sulaukė ir priedų prie pensijų – vadinamųjų pensijų anuitetų.

Pinigai (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Rugpjūtį į pensijų kaupimą įtraukti gyventojai gaus mažesnes algas. Tačiau tie, kurie kaupė ir į pensiją jau išėjo, dėl kaupimo sulaukė ir priedų prie pensijų – vadinamųjų pensijų anuitetų.

REKLAMA
3

Baigus kaupimą II pensijų pakopoje gyventojų sukauptas turtas parduodamas, o už gautus pinigus „Sodros“ jie nusiperka pensijų anuitetą – teisę kiekvieną mėnesį gauti papildomą priedą prie įprastinės senatvės pensijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sodra“ skaičiuoja, kad liepos pabaigoje pensijų anuitetus buvo įsigiję 4787 gyventojai. Jiems mokėtų standartinių anuitetų be paveldėjimo galimybės vidutinė išmoka siekė 77,13 euro, o su paveldėjimu – 65,89 euro.

REKLAMA
REKLAMA

Didžiausia mėnesio išmoka yra 364,74 euro, o mažiausia – 9,51 euro.

Iš kokių pinigų moka pensijų priedus

Baigus kaupimą, pensijų fondų valdymo bendrovės gyventojų turtą parduoda, o pinigus perveda „Sodrai“.

REKLAMA

Atskaičiusi 2,5 proc. nuo gautos sumos administravimo sąnaudoms, likusius pinigus ji deda į pensijų anuitetų fondą (PAF).

Iš jo kas mėnesį pensininkams ir yra mokami priedai prie pensijų – vadinamieji pensijų anuitetai.

PAV turtas, kurio vertė liepos pabaigoje buvo 71,8 mln. eurų yra paskirstytas į tris portfelius arba „puodus“: likvidumo (virš 1 mln. eurų), garantinį (17 mln. eurų) ir augimo (53 mln. eurų).

REKLAMA
REKLAMA

Likvidumo portfelio tikslas – užtikrinti lėšas pensijų anuitetų išmokų mokėjimui trumpuoju laikotarpiu (6 mėn.). Tad jį sudaro lėšos, laikomos „Sodros“ sąskaitose.

Garantinio portfelio tikslas – užtikrinti lėšas ilgesnio laikotarpio (5 m. ir ilgiau) pensijų anuitetų išmokoms, laikinai lėšas investuojant į skolos vertybinius popierius ir terminuotuosius indėlius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Augimo portfelio investavimo tikslas – uždirbti investicinę grąžą kiekvienam pensijų anuitetui per laikotarpį iki 20 metų. Tad čia lėšos investuojamos į akcijas, investicinius fondus (indeksinius, prekiaujamus biržoje (ETF) ir kt.).

Regi didžiosios krizės ženklų

Kas mėnesį skelbiamoje PAF ataskaitoje „Sodra“ pažymi, kad liepa pasižymėjo jau kasdienybe tampančiais JAV prezidento Donaldo Trumpo išsišokimais.

REKLAMA

„Vėl pasigirdo jo grasinimai atleisti Amerikos centrinio banko vadovą, o visą pasaulį apdėlioti prekybos tarifais“, primenama ataskaitoje.

Joje atkreipiamas dėmesys, kad situacijos nelengvino ir JAV ekonominiai rezultatai. „Daugiausiai raudonų lempučių blyksi ties darbo rinkos rodikliais, kurie jau trečią mėnesį iš eilės yra ženkliai žemiau normos ribų, o pagerėjimo prošvaisčių taipogi nesimato.

REKLAMA

Liguistų nuotaikų išsklaidyti nepadeda ir Warrenas Buffettas <...> – jo valdoma įmonė „Berkshire Hathaway“ toliau išsipardavinėja savo turėtus vertybinius popierius ir iš akcijų rinkos jau yra ištraukusi beveik trečdalį viso savo turto“, – komentuoja „Sodra“.

Pasak jos atstovų, labiausiai neramina, kad pastarąjį kartą tokio dydžio skaičius šios įmonės finansinėse ataskaitose matėme prieš 2008 metų krizę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nepaisant minorinių nuotaikų praėjęs mėnuo akcijų rinkoms užsidarė „į pliusą“. Už tai galime dėkoti liepos gale prasidėjusiam didžiausių Amerikos įmonių veiklos ataskaitų (earnings reports) maratonui. Didžioji dalis „Nuostabiojo septyneto“ (Magnificent Seven) įmonių demonstravo augantį pelną ir skelbė džiugias ateities perspektyvas“, – nurodoma ataskaitoje.

Tarp 500 didžiausių JAV įmonių (S&P 500) pelnas vidutiniškai augo apie 10 proc., ir 80 proc. visų įmonių pasiekė ar netgi pranoko išsikeltus lūkesčius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų