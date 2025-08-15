Pensijų priedai: liepą gyventojams pridėjo po 77 eurus

Baigus kaupimą II pensijų pakopoje gyventojų sukauptas turtas parduodamas, o už gautus pinigus „Sodros“ jie nusiperka pensijų anuitetą – teisę kiekvieną mėnesį gauti papildomą priedą prie įprastinės senatvės pensijos.
„Sodra“ skaičiuoja, kad liepos pabaigoje pensijų anuitetus buvo įsigiję 4787 gyventojai. Jiems mokėtų standartinių anuitetų be paveldėjimo galimybės vidutinė išmoka siekė 77,13 euro, o su paveldėjimu – 65,89 euro.
Didžiausia mėnesio išmoka yra 364,74 euro, o mažiausia – 9,51 euro.
Iš kokių pinigų moka pensijų priedus
Baigus kaupimą, pensijų fondų valdymo bendrovės gyventojų turtą parduoda, o pinigus perveda „Sodrai“.
Atskaičiusi 2,5 proc. nuo gautos sumos administravimo sąnaudoms, likusius pinigus ji deda į pensijų anuitetų fondą (PAF).
Iš jo kas mėnesį pensininkams ir yra mokami priedai prie pensijų – vadinamieji pensijų anuitetai.
PAV turtas, kurio vertė liepos pabaigoje buvo 71,8 mln. eurų yra paskirstytas į tris portfelius arba „puodus“: likvidumo (virš 1 mln. eurų), garantinį (17 mln. eurų) ir augimo (53 mln. eurų).
Likvidumo portfelio tikslas – užtikrinti lėšas pensijų anuitetų išmokų mokėjimui trumpuoju laikotarpiu (6 mėn.). Tad jį sudaro lėšos, laikomos „Sodros“ sąskaitose.
Garantinio portfelio tikslas – užtikrinti lėšas ilgesnio laikotarpio (5 m. ir ilgiau) pensijų anuitetų išmokoms, laikinai lėšas investuojant į skolos vertybinius popierius ir terminuotuosius indėlius.
Augimo portfelio investavimo tikslas – uždirbti investicinę grąžą kiekvienam pensijų anuitetui per laikotarpį iki 20 metų. Tad čia lėšos investuojamos į akcijas, investicinius fondus (indeksinius, prekiaujamus biržoje (ETF) ir kt.).
Regi didžiosios krizės ženklų
Kas mėnesį skelbiamoje PAF ataskaitoje „Sodra“ pažymi, kad liepa pasižymėjo jau kasdienybe tampančiais JAV prezidento Donaldo Trumpo išsišokimais.
„Vėl pasigirdo jo grasinimai atleisti Amerikos centrinio banko vadovą, o visą pasaulį apdėlioti prekybos tarifais“, primenama ataskaitoje.
Joje atkreipiamas dėmesys, kad situacijos nelengvino ir JAV ekonominiai rezultatai. „Daugiausiai raudonų lempučių blyksi ties darbo rinkos rodikliais, kurie jau trečią mėnesį iš eilės yra ženkliai žemiau normos ribų, o pagerėjimo prošvaisčių taipogi nesimato.
Liguistų nuotaikų išsklaidyti nepadeda ir Warrenas Buffettas <...> – jo valdoma įmonė „Berkshire Hathaway“ toliau išsipardavinėja savo turėtus vertybinius popierius ir iš akcijų rinkos jau yra ištraukusi beveik trečdalį viso savo turto“, – komentuoja „Sodra“.
Pasak jos atstovų, labiausiai neramina, kad pastarąjį kartą tokio dydžio skaičius šios įmonės finansinėse ataskaitose matėme prieš 2008 metų krizę.
„Nepaisant minorinių nuotaikų praėjęs mėnuo akcijų rinkoms užsidarė „į pliusą“. Už tai galime dėkoti liepos gale prasidėjusiam didžiausių Amerikos įmonių veiklos ataskaitų (earnings reports) maratonui. Didžioji dalis „Nuostabiojo septyneto“ (Magnificent Seven) įmonių demonstravo augantį pelną ir skelbė džiugias ateities perspektyvas“, – nurodoma ataskaitoje.
Tarp 500 didžiausių JAV įmonių (S&P 500) pelnas vidutiniškai augo apie 10 proc., ir 80 proc. visų įmonių pasiekė ar netgi pranoko išsikeltus lūkesčius.
