TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Ar norėdamas įtikti Putinui Trumpas mažins NATO karių skaičių Europoje?

2025-08-15 10:53 / šaltinis: BNS
2025-08-15 10:53

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas neprašė jo sumažinti NATO karių skaičių Europoje.

Nato vėliava

8

D. Trumpas taip kalbėjo susitikimo su V. Putinu išvakarėse. Jiedu penktadienį susitiks Ankoridže, Aliaskoje, ir aptars galimą susitarimą dėl Rusijos karo Ukrainoje pabaigos.

Žurnalisto paklaustas, ar jis sutiktų sumažinti NATO karių skaičių Europoje, įskaitant Lenkiją, siekiant įtikinti V. Putiną sudaryti taikos susitarimą su Ukraina, jis atsakė, kad toks pasiūlymas jam dar nebuvo pateiktas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ir aš apie tai pagalvosiu vėliau“, – pridūrė D. Trumpas.

Jis taip pat tvirtino, kad jei jis nebūtų buvęs JAV prezidentas, V. Putinas jau būtų okupavęs visą Ukrainą.

Trečiadienį, po telekonferencijos su trisdešimčia Europos lyderių, kurios metu buvo aptarta, kaip jie galėtų teigiamai paveikti D. Trumpo ir V. Putino penktadienio derybų eigą, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas perspėjo Rusiją nemėginti įtraukti NATO šalių saugumo klausimo į derybas ir nemažinti sąjungininkų karių, taip pat ir Lenkijoje, buvimo.

