TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina: Rusija rengia branduolinės raketos bandymą

2025-08-15 21:27
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 21:27

Rusija ruošiasi išbandyti naują branduolinį užtaisą turinčią sparnuotąją raketą ir, jei tai pavyks, planuoja pasinaudoti rezultatais, kad sustiprintų savo derybines pozicijas su Vakarais, penktadienį pranešė Ukrainos karinė žvalgyba.

Rusija ruošiasi išbandyti naują branduolinį užtaisą turinčią sparnuotąją raketą ir, jei tai pavyks, planuoja pasinaudoti rezultatais, kad sustiprintų savo derybines pozicijas su Vakarais, penktadienį pranešė Ukrainos karinė žvalgyba.

Tarnybos atstovas Andrijus Jusovas šį pareiškimą „Reuters“ paskelbė prieš pat JAV prezidentui Donaldui Trumpui Aliaskoje rengiant derybas su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu dėl Maskvos karo Ukrainoje nutraukimo, rašo agentūra „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zelenskis: rusai derybų su JAV dieną toliau žudo

Rusai derybų su Jungtinėmis Valstijomis dieną toliau smūgiuoja Ukrainos teritorijoje ir toliau žudo. Kaip praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, tai savo vakariniame kreipimesi pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Jis patikino, kad gauna Ukrainos žvalgybos ir diplomatų pranešimus apie pasirengimą Aliaskoje vyksiančiam susitikimui ir apie tai, ką atsiveža Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas.

„Taip pat gauname pranešimus iš Ukrainos regionų po Rusijos smūgių. Sumai – Rusijos smūgis į centrinį turgų. Dnipropetrovskas – smūgiai į miestus ir įmones. Zaporižia, Chersonas, Doneckas – tyčiniai Rusijos smūgiai. Karas tęsiasi. Jis tęsiasi būtent dėl to, nes nėra ne tik jokio įsakymo, bet ir jokių signalų, kad Maskva ruošiasi užbaigti šį karą. Derybų dieną jie taip pat žudo. O tai daug ką pasako“, – teigė jis.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Pasak V. Zelenskio, Ukrainos pareigūnai su JAV ir Europos šalimis aptarė tai, kas iš tikrųjų galėtų būti veiksminga. „Visi nori sąžiningos karo pabaigos. Ukraina yra pasirengusi kuo produktyviau dirbti, kad nutrauktų karą. Tikimės tvirtos Amerikos pozicijos. Nuo to priklausys viskas – rusai gerbia Amerikos jėgą“, – tikino V. Zelenskis.

Prezidentas nurodė, kad Ukrainos vyriausybė ir toliau koordinuoja veiksmus su Ukrainos partneriais Europoje. „Šiandien kalbėjausi su Prancūzijos prezidentu (Emmanueliu) Macronu. Komanda taip pat palaiko ryšį. Laiko skirtumas su Aliaska yra 11 valandų. Todėl rytojus visiems Europoje prasidės anksti. Ruošiamės atitinkamiems pokalbiams“, – pažymėjo valstybės vadovas.

Jis akcentavo, kad Rusija turi nutraukti karą, kurį pati pradėjo ir kuris tęsiasi jau kelis metus. „Žudymas turi baigtis. Reikalingas lyderių susitikimas. Bent jau Ukrainos, Amerikos ir Rusijos. Šiame formate įmanoma pasiekti veiksmingų sprendimų. Reikalingos saugumo garantijos. Labai reikalinga ilgalaikė taika. Visi žino pagrindinius tikslus“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Prezidentas padėkojo visiems, kurie padeda siekti realių rezultatų.

Kaip jau skelbta, penktadienį 11 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku didžiausiame Aliaskos valstijos mieste Ankoridže numatytas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas.

 

 

