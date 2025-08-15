Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Jokio žmogiškumo: derybų dieną Maskva žudo ukrainiečius

2025-08-15 19:28 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 19:28

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį, likus vos kelioms valandoms iki Rusijos ir JAV prezidentų aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje pradžios, pareiškė, kad Maskva vis dar žudo žmones ir nerodo, jog nori užbaigti karą.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį, likus vos kelioms valandoms iki Rusijos ir JAV prezidentų aukščiausiojo lygio susitikimo Aliaskoje pradžios, pareiškė, kad Maskva vis dar žudo žmones ir nerodo, jog nori užbaigti karą.

6

„Nėra jokio Maskvos įsakymo, jokių signalų, kad ji ruošiasi užbaigti šį karą (…) jie taip pat žudo derybų dieną“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.

Penktadienį 11 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku didžiausiame Aliaskos valstijos mieste Ankoridže numatytas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas. Į darbotvarkę įtrauktas asmeninis susitikimas su vertėjais, po kurio planuojama išplėstinė sesija su abiem delegacijomis. Manoma, kad viršūnių susitikimas baigsis bendra abiejų lyderių spaudos konferencija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Zelenskis apie Trumpo ir Putino susitikimą: „Statymai tikrai dideli“ (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis apie Trumpo ir Putino susitikimą: „Statymai tikrai dideli“ (13)
Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
JK pasirengusi siųsti karius į Ukrainą, bet su viena sąlyga (22)
Putinui ruošiamas raudonas kilimas: Trumpas jį sutiks iškilmingai (nuotr. SCANPIX)
Putinui ruošiamas raudonas kilimas: Trumpas jį sutiks iškilmingai (48)
„Trumpas yra Putino marionetė“: prieš susitikimą dėl Ukrainos – protestuotojų minia Aliaskoje (nuotr. SCANPIX)
„Trumpas yra Putino marionetė“: prieš susitikimą dėl Ukrainos – protestuotojų žinutė prie JAV karinės bazės (17)

.
.
2025-08-15 19:31
Suka jie apšaudo Rusija, o čia atskrido atgal. Bukagalviai naciai
Atsakyti
Jonas
Jonas
2025-08-15 19:34
Ukrams agonija prieš susitikimą. O mūsų propaganda toliau tik vieną pusę transliuoja
Atsakyti
Ir
Ir
2025-08-15 19:37
Gerai daro.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
