Jokio žmogiškumo: derybų dieną Maskva žudo ukrainiečius

„Nėra jokio Maskvos įsakymo, jokių signalų, kad ji ruošiasi užbaigti šį karą (…) jie taip pat žudo derybų dieną“, – socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Penktadienį 11 val. vietos (22 val. Lietuvos) laiku didžiausiame Aliaskos valstijos mieste Ankoridže numatytas D. Trumpo ir V. Putino susitikimas. Į darbotvarkę įtrauktas asmeninis susitikimas su vertėjais, po kurio planuojama išplėstinė sesija su abiem delegacijomis. Manoma, kad viršūnių susitikimas baigsis bendra abiejų lyderių spaudos konferencija.
