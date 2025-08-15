Volodymyras Zelenskis: į Rytų Ukrainą siunčiama daugiau karių Rusijos pažangai fronte sustabdyti

„Šiandien buvo priimtas sprendimas dar labiau sustiprinti šią ir kitas Donecko srities vietoves“, – pažymėjo V. Zelenskis pareiškime, kuris socialiniuose tinkluose buvo paskelbtas likus kelioms valandoms iki JAV ir Rusijos prezidentų susitikimo dėl karo Ukrainoje.
„Rusijos kariuomenė, bandanti užtikrinti Rusijos vadovybei palankesnę politinę poziciją susitikime Aliaskoje, toliau patiria didelių nuostolių“, – pridūrė jis.
Pastaraisiais mėnesiais Rusija vis labiau veržiasi į Ukrainos teritoriją, nors ir patiria didelių nuostolių.
2022 metais į Ukrainą įsiveržusi Rusijos kariuomenė pastaraisiais mėnesiais pasiekė tam tikrų brangiai kainavusių laimėjimų palei visą plačią fronto liniją ir teigia aneksavusi keturis Ukrainos regionus, tačiau vis dar kovoja dėl jų kontrolės.
Antradienį Ukrainos kariuomenė ir analitikai pranešė, kad Maskvos kariai žengė į priekį siaurame, bet svarbiame fronto linijos sektoriuje.
Ukrainos kariuomenės antradienį paskelbtame pareiškime buvo teigiama, kad Donecko srityje esančiame Kučeriv Jaro kaime vyksta mūšiai. Ji taip pat pripažino Rusijos pasiekimus šioje teritorijoje.
Ukrainos kariuomenei artimo karinio tinklaraščio „DeepState“ antradienį skelbtais duomenimis, per dvi dienas Rusijos kariuomenė pasistūmėjo apie 10 kilometrų.
Naujienų agentūros AFP atlikta JAV įsikūrusio Karo studijų instituto (ISW) duomenų analizė parodė, kad Rusijos kariuomenės antradienio pasiekimai buvo didžiausi per vienos paros laikotarpį per daugiau nei metus.
Ukrainos Donecko srities, kur Rusijos pajėgos pastarosiomis dienomis sparčiai žengia į priekį, vadovas trečiadienį įsakė civiliams gyventojams su vaikais evakuotis iš gyvenviečių, kurioms gresia pavojus.
