Kodėl Aliaskoje? Ekspertai atskleidė, kodėl Trumpo ir Putino akistata vyks šioje vietoje

Apie tai, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala ir buvęs užsienio reikalų ministras, Lietuvos ambasadorius Švedijoje Linas Linkevičius.
Jūs užsiminėte, kad susitikimas daromas yra Aliaskoje. Išties, kai išgirdo tą žinią ir daugelis ir gyventojų, taip nustebo. Kodėl pasirinkta ši vieta, kaip jum atrodo, ar gali tai būti ir dėl saugumo?
L. Linkevičius: Ne, tai čia visaip galima kalbėti. Parinkti vietą Putinui, apkaltintam kriminaliniais nusikaltimais, vėlgi, yra ne taip paprasta. Kita vertus, galbūt, čia galima pasirodyti, kad štai, pakviečia Trumpas Putiną į savo teritoriją, kaip ir valdo situaciją, bet čia neaišku, kas iš to labiau išlošia.
Vėlgi, turinyje yra nauda, jeigu ji apskritai būtų. Kol kas, sakau, prielaidos yra tokios gana keistos ir nelabai aiškios. Aišku viena, kad mėginama bus kalbėti apie teritorijas, kas jau buvo pasakyta ir garsiai, ir, pašnibždomis, apie teritorijų mainus ir kitus dalykus, bet čia pat Zelenskis vėl pakartojo, kad jis nepasiruošęs pažeidinėti savo šalies suvereniteto, teritorinio vientisumo, nepriklausomybės.
Pagaliau yra ir pas juos konstitucija, yra, pagaliau, ir tvarka, ir teisės viršenybė toje šalyje, ji ne teoriškai egzistuoja, tai tuo jis norėjo pasakyti, kad nesutiks su bet kuo. Tai dabar čia, turbūt, yra svarbiausia, ne tiek ta Aliaska, apie kurią čia bus dar daug kalbama, kiek, aš tiesą sakant, girdėjau, galbūt ir Linas girdėjo, bet Rusijos spaudoje yra samprotavimų, kad štai kitas susitikimas jau galėtų būti Rusijoje, kadangi tokia mezgasi draugystė, bendradarbiavimas.
Ir jie ten apie Krymą, aišku, kalbėjo rusai, kas čia naivu tikėtis, kad tai įmanoma, bet čia yra toks dabar vyksta žaidimas, vadinkim jį diplomatiniu ar dar kažkaip, bet tai vėlgi, neatneša nieko naujo kokybės prasme ir, juo labiau, kaip jau sakiau, neartina, kol kas, to karo pabaigos, ko čia visi, bent jau žodžiais, labai nori.
Dar grįžkime prie teritorijų ir atidavimo ar bent apsikeitimo, kaip buvo jau užsiminta. Aišku, Zelenskis sako, kad okupantui savo teritorijų neatiduosim. Kaip jūs galvojate, ar čia gali būti, kad Ukraina bus įspausta į kampą šitoje vietoje?
L. Kojala: Be abejo, yra įmanomas scenarijus, kad Putinas su Trumpu dėl kažko sutartų ir tuomet spaudimas vėl pereitų iš Rusijos pusės į Ukrainos pusę. Kitaip tariant, Jungtinės Valstijos verstų ar skatintų ukrainiečius nusileisti.
Aš manau, kad tai dabar yra mažiau tikėtina, negu dar prieš kelis mėnesius, bet visiškai atmesti tokio scenarijaus neišeina, bet manau, labai svarbu yra keli aspektai. Pirmas, Europos šalys tikrai laiku susizgribo ir paskelbė bendrą poziciją kartu su Ukraina, nubrėždamos raudonąsias linijas, ir viena iš jų, esminė, yra ta, kad derybos šiandien gali vykti ties ta riba, kurioje yra fronto linija, ir, pirmiausiai, bandant įgyvendinti paliaubas.
Tai yra ne teritorijų apsikeitimus, tai yra labai sudėtingi ir kompleksiniai klausimai, bet pirmiausiai, stabdykime agresorių. Toks yra atskaitos taškas ir ta pozicija buvo pristatyta ir ji, manau, kad yra išgirsta Vašingtone.
Kaip ir minėta, suprantant, kad be Europos šalių ir Ukrainos joks proveržis, iš esmės, nebus įmanomas – Europos šalys jau spėjo tą padaryti. Taip pat, sekmadienį girdėjome viceprezidentą J. D. Vance, kurio tikrai svoris didelis užsienio politikoje, irgi sakant, kad pirmiausia reikia kalbėt apie kontaktinę liniją ir taip pat jis užsiminė – neatmeskime scenarijaus, kad šitas susitikimas nieko neatneš.
Tai aš visiškai sutikdamas su tuo, ką ministras minėjo, nematyčiau jokių kažkokių išankstinių signalų, kad artėja kažkoks proveržis ir todėl labiausiai arba geriausiai kol kas šitą susitikimą paaiškina Trumpo asmenybė, kurios vienas iš aspektų yra noras ir tikėjimas, kad asmeniniu kontaktu, asmeniniu susitikimu, asmeninio pokalbio dėka, yra įmanomi proveržiai, kurie kitomis aplinkybėmis negalėtų įvykti.
Kitaip tariant, būtų keista, žinant Donaldo Trumpo asmenybę, jam nepabandyti šito metodo, tiesioginio susitikimo su Putinu, prieš imantis kitų žingsnių, nes jis tikrai tuo tiki ir mano, kad yra tas vienintelis, iš esmės, žmogus, kuris gali padaryti tai, kas kitiems būtų neįmanoma.
Tai turbūt ir aiškina šitą susitikimą daug geriau, negu kažkokios aplinkybės, kurios rodytų, kad artėja realus, derybinis susitarimas, kurį staiga priimtų ir Rusija, ir Ukraina, ir galbūt artėtume prie vienokios ar kitokios karo pabaigos.
Kokie gali būti dar Putino norai? Ar gali būti kažko tokio neprognozuojamo, ar jūs įsivaizduojate?
L. Kojala: Aš manau, kad Rusija yra gana primityvi – primityvus tas Rusijos režimas. Jo teiginiai, turiu omeny Putino, pastarosiomis savaitėmis tą iliustruoja, pavyzdžiui, ten, kur įkelia koją Rusijos karys, ten Rusija, sakė Putinas, arba tai, jog Ukrainoje jis neokupuoja, o žemes atsiima, kas priklauso Rusijai – tai labai aiškiai iliustruoja tą tokį imperialistinį požiūrį į šitą situaciją, norą užgrobti daugiau žemių ir tas užgrobtas žemes legitimizuoti viena ar kita forma kaip Rusijos teritoriją.
Tai su tokiu priešininku ir sudėtinga, bet tuo pačiu ir paprasta derėtis, nes labai sunku šiandien įsivaizduoti situaciją, kaip Putinas atvyksta į Aliaską ir staiga privačiai Trumpui sako visiškai kitokius dalykus, negu mes girdime viešai, ir kelia visiškai kitokius reikalavimus Ukrainai, negu yra skelbiami viešojoje erdvėje, nes jie nesikeičia, iš esmės, ne vieną mėnesį.
Tai, turbūt, didesnis klaustukas, ką jam atsakys į šituos argumentus Donaldas Trumpas, nes jam yra būdinga improvizacija, jam yra būdingas neapibrėžtumas ir dėl to labai daug kas priklausys ir artimiausiomis dienomis, su kuo Trumpas tarsis, su kuo kalbėsis, kas paskutiniai suformuos jo laikyseną ir, galiausiai, emociją prieš susitinkant su Putinu.
Dėl to galime neabejoti, kad artimiausiomis dienomis ir Emanuelio Makrono, ir Fridricho Merzo, ir Keiro Starmerio, ir kitų telefono Donaldo Trumpo telefono numeris bus numeris vienas ir jie visi bandys pasikalbėti dar kartelį su Donaldu Trumpu ir dar kartelį pakartoti tai, kas jau daug kartų buvo minėta.
Visą pokalbį kviečiame pamatyti teksto pradžioje.
