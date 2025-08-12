Rusijos raketa pataikė į ginkluotųjų pajėgų mokymo centrą: skelbiama apie aukas

Užpuolimo metu žuvo vienas, sužeista dar 11 karių.
Pranešama, kad apie raketų grėsmę kariai buvo įspėti iš anksto, tačiau ne visi spėjo patys pasislėpti bunkeryje arba slėptuvėje, nes turėjo pirmiau perkelti įrangą.
Žinoma apie vieną žuvusį ir 11 įvairaus sunkumo sužeistų. Dar 12 kreipėsi dėl klausos sutrikimų po smūgio.
Vietoje dirba atitinkamos skubiosios pagalbos tarnybos. Sužeistiesiems skubiai teikiama visa reikalinga medicininė pagalba.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!