TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos raketa pataikė į ginkluotųjų pajėgų mokymo centrą: skelbiama apie aukas

2025-08-12 09:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 09:24

Rusija kasetinėmis raketomis smogė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų mokymo padaliniui, rašo „RBC-Ukraina“.

Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

Rusija kasetinėmis raketomis smogė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų sausumos pajėgų mokymo padaliniui, rašo „RBC-Ukraina“.

2

Užpuolimo metu žuvo vienas, sužeista dar 11 karių.

Pranešama, kad apie raketų grėsmę kariai buvo įspėti iš anksto, tačiau ne visi spėjo patys pasislėpti bunkeryje arba slėptuvėje, nes turėjo pirmiau perkelti įrangą.

Žinoma apie vieną žuvusį ir 11 įvairaus sunkumo sužeistų. Dar 12 kreipėsi dėl klausos sutrikimų po smūgio.

Vietoje dirba atitinkamos skubiosios pagalbos tarnybos. Sužeistiesiems skubiai teikiama visa reikalinga medicininė pagalba.

