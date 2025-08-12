Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos žvalgyba smogė strateginei helio gamyklai: Rusijoje ji – tokia vienintelė

2025-08-12 09:03 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 09:03

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdybos (GUR) dronai atakavo ir sukėlė sprogimus Orenburgo helio gamykloje. Tai – vienintelė helio gamykla Rusijoje, rašo UNIAN, remdamasi žvalgybos šaltiniais.

Ukrainos žvalgyba smogė strateginei helio gamyklai: Rusijoje ji – tokia vienintelė (nuotr. Telegram)

Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausioji žvalgybos valdybos (GUR) dronai atakavo ir sukėlė sprogimus Orenburgo helio gamykloje. Tai – vienintelė helio gamykla Rusijoje, rašo UNIAN, remdamasi žvalgybos šaltiniais.

1

Kaip pažymėjo šaltinis, tai vienintelė helio gamykla Rusijoje, vienintelė įmonė, gaminanti kritiškai svarbų komponentą raketų gamybai, kosmoso ir aviacijos pramonei.

Vietiniai gyventojai matė skrendančius bepiločius orlaivius ir pranešė apie seriją sprogimų gamyklos rajone.

Apie 20 val. Rusijos valdžia užblokavo federalinės reikšmės magistralės M-5 „Uralas“ ruožą ties Perevolkos gyvenviete. Būtent šiame rajone, kaip manoma, yra Ukrainos žvalgybos (GUR) taikinys.

„Orenburgo helio gamykla – vienintelė helio gamybos įmonė Rusijoje ir viena didžiausių Europoje, kurios metinis pajėgumas siekia apie 15 mlrd. kub. m. gamtinių dujų perdirbimo. Helis plačiai naudojamas raketų gamyboje, kosmoso pramonėje ir aviacijoje. Karinės žvalgybos užpultas objektas yra tiesiogiai susijęs su Rusijos agresija prieš Ukrainą ir yra vienas iš pagrindinių Rusijos karinės pramonės objektų“, – pažymėjo šaltinis.

