Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Bus nuolaidų, kurios niekam nepatiks“: Pentagono vadovas apie Trumpo ir Putino derybas

2025-08-12 08:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 08:31

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sudarė sąlygas galimai taikos sutarčiai dėl Ukrainos su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tačiau bus nuolaidų, kurios niekam nebus priimtinos.

Donaldas Trumpas, Pete'as Hegsethas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sudarė sąlygas galimai taikos sutarčiai dėl Ukrainos su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tačiau bus nuolaidų, kurios niekam nebus priimtinos.

REKLAMA
1

Apie tai JAV gynybos ministras Pete‘as Hegsethas pareiškė „Fox News“ televizijos eteryje.

„Trumpas jau pakeitė žaidimo taisykles. Jis sudarė sąlygas galimai taikos sutarčiai, kuri buvo jo tikslas nuo pat pradžių“, – sakė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pentagono vadovas teigia, kad V. Putinas nebūtų sutikęs susitikti, jei nebūtų pajutęs spaudimo.

REKLAMA
REKLAMA

Jis paaiškino, kad derybų etape gali būti ir, tikriausiai, bus keitimasis teritorijomis.

„Bus nuolaidų, kurios niekam nebus priimtinos, bet jei kas nors ir gali tai padaryti, tai tik Trumpas“, – konstatavo P. Hegsethas.

REKLAMA

Trumpo ir Putino susitikimas

JAV prezidentas D. Trumpas rugpjūčio 15 d. Aliaskoje ketina susitikti su Vladimiru Putinu. Pirmadienį Baltųjų rūmų vadovas sakė, kad susitikimo tikslas bus suprasti vienas kito pozicijas. Be to, jis tvirtino, kad ragins V. Putiną nutraukti karą Ukrainoje.

Tuo tarpu prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad V. Putinas nori mainais į pertrauką kare įteisinti dalies Ukrainos teritorijos okupaciją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Prieš Trumpo ir Putino susitikimą – ES „staigmena“ Maskvai
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karo analitikai: Aliaskoje tikėtis stebuklo neverta (1)
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje. Kyjivas pasiruošęs de facto atsisakyti užimtų teritorijų – „The Telegraph“ (24)
Trumpui nepavyko tapti „taikos prezidentu“ Ukrainoje – „The Wall Street Journal“ (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: prieš susitikimą su Putinu Trumpas kalbėsis su Zelenskiu ir Europos lyderiais (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų