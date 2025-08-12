„Bus nuolaidų, kurios niekam nepatiks“: Pentagono vadovas apie Trumpo ir Putino derybas

Apie tai JAV gynybos ministras Pete‘as Hegsethas pareiškė „Fox News“ televizijos eteryje.
„Trumpas jau pakeitė žaidimo taisykles. Jis sudarė sąlygas galimai taikos sutarčiai, kuri buvo jo tikslas nuo pat pradžių“, – sakė jis.
Pentagono vadovas teigia, kad V. Putinas nebūtų sutikęs susitikti, jei nebūtų pajutęs spaudimo.
Jis paaiškino, kad derybų etape gali būti ir, tikriausiai, bus keitimasis teritorijomis.
„Bus nuolaidų, kurios niekam nebus priimtinos, bet jei kas nors ir gali tai padaryti, tai tik Trumpas“, – konstatavo P. Hegsethas.
Trumpo ir Putino susitikimas
JAV prezidentas D. Trumpas rugpjūčio 15 d. Aliaskoje ketina susitikti su Vladimiru Putinu. Pirmadienį Baltųjų rūmų vadovas sakė, kad susitikimo tikslas bus suprasti vienas kito pozicijas. Be to, jis tvirtino, kad ragins V. Putiną nutraukti karą Ukrainoje.
Tuo tarpu prezidentas Volodymyras Zelenskis pabrėžė, kad V. Putinas nori mainais į pertrauką kare įteisinti dalies Ukrainos teritorijos okupaciją.
