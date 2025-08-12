Reguliarios Ukrainos dronų atakos sujaukė Rusijos oro uostus: Maskva imasi priemonių

Atitinkamą pasiūlymą artimiausiais dienomis pateiks Visarusiška keleivių asociacija (OOP) transporto ministerijai.
Apie tai OOP vadovas ir Ministerijos prie visuomenės tarybos pirmininko pavaduotojas Ilja Zotovas pranešė laikraščiui „Kommersant“, kurį cituoja „The Moscow Times“.
Jis pasiūlys valdžios institucijoms įstatymiškai įtvirtinti skrydžių dažnumo sumažinimą kaip bausmę užsienio aviakompanijoms, „pažeidžiančioms keleivių teises“. Kalbama, visų pirma, apie skrydžių vėlavimus, kurie vyksta dėl reguliarių Ukrainos bepiločių orlaivių išpuolių.
Taip pat atkreipiama dėmesį ir į didžiausios Turkijos aviakompanijos „Turkish Airlines“ tyčinį bagažo nepakrovimą.
Liepos 19 d. „Rosaviatsiya“ jau įspėjo Turkijos aviakompaniją, vieną iš nedaugelio, užtikrinančių Rusijos ryšį su išoriniu pasauliu, apie galimą skrydžių į/iš Rusijos skaičiaus sumažinimą po Rusijos keleivių skundų, kad jie beveik parą negalėjo išskristi iš Vnukovo oro uosto.
Skrydžių sutrikimai tuomet kilo visoms aviakompanijoms dėl didelio masto chaoso Maskvos oro uoste, kurį sukėlė masiniai Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronų išpuoliai.
Be „Turkish Airlines“, skundų buvo gauta ir dėl „Egypt Air“: žmonės pranešė, kad jiems nebuvo suteiktas maistas ir viešbutis per ilgus vėlavimus arba jie tiesiog nebuvo išleisti iš lėktuvo.
Taip pat Turkijos aviakompanija nevisiškai pakraudavo bagažą skrydžiams į Rusiją, motyvuodamas tuo, kad lėktuvams reikia užtikrinti maksimalų degalų atsargą tuo atveju, jei teks grįžti į išvykimo oro uostą dėl oro erdvės virš Rusijos regionų uždarymo.
Su situacija sektoriuje susipažinę pašnekovai įspėjo, kad griežtesnės priemonės užsienio oro vežėjams tik padidins likusių skrydžių bilietų kainas.
Nepakankamas bagažo pakrovimas siekiant padidinti degalų atsargas yra sąmoninga oro linijų bendrovės politika, kuri yra priversta grįžti į Turkijos oro uostus, jeigu skrendant į Rusiją dėl Ukrainos atakų uždaroma Rusijos oro erdvė, paaiškino vienas iš šaltinių.
