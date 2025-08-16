„Galbūt tai pasibaigs“: rusai palankiai vertina Vladimiro Putino ir Donaldo Trumpo susitikimą

Šis vizitas, kuris dar prieš kelias savaites buvo neįsivaizduojamas, išvedė ilgametį Rusijos lyderį iš daugiau nei trejus metus trukusios Vakarų izoliacijos, kurioje jis atsidūrė dėl savo puolimo Ukrainoje.
73-ejų Liudmila, kaip ir daugelis rusų, buvo sužavėta ir tikisi, kad susitarimas dėl karo pabaigos jau arti.
Ji teigė tikinti D. Trumpu.
„Esu tikra, visiškai tikra, kad jie pasieks susitarimą, nes Trumpas... nėra kvailas“, – sakė Liudmila.
„Jis supranta, kad mūsų šalis yra didi ir turi statusą“, – džiaugsmingai sakė ji.
JAV lyderis pasveikino V. Putiną, kuriam buvo patiestas raudonas kilimas ir kuris, regis, nė kiek nesušvelnino savo maksimalistinių reikalavimų dėl Ukrainos.
V. Putinas Aliaskoje atrodė pasitikintis savimi ir net pakvietė D. Trumpą į Rusiją, angliškai jam taręs: „Kitą kartą – Maskvoje“.
Liudmila ir kiti maskviečiai, su kuriais kalbėjo naujienų agentūra AFP, sakė, jog tikisi, kad tai įvyks.
„Laukiame to, kviečiame jus!“ – sakė ji.
„Visi to nori“
V. Putino kelionę į Aliaską daugelis rusų laiko didele diplomatine pergale.
Tačiau nors rusai dabar gali įsivaizduoti V. Putiną derantis su D. Trumpu, jiems sunku įsivaizduoti jį prie derybų stalo su Europos lyderiais.
Aviacijos instituto dėstytojas Aleksandras mano, kad Maskva galėtų rasti bendrą kalbą su D. Trumpu, bet ne su Europos Sąjungos (ES) lyderiais.
Ukraina ir jos Europos sąjungininkės, kurios nebuvo pakviestos į susitikimą Aliaskoje, baiminasi, kad Maskva ir Vašingtonas pasieks susitarimą be jų.
Kremlius Kyjivo sąjungininkus Europoje jau seniai vaizduoja kaip kliūtį taikai ir neturi atvirų komunikacijos kanalų su daugeliu iš šių šalių.
„Jie nepakeis savo pozicijos“, – sakė 39-erių Aleksandras, palankiai įvertinęs dialogą su D. Trumpu, bet įspėjęs, kad „su europiečiais bus šiek tiek sunkiau“.
35-erių žemės ūkio specialistas Vadimas apkaltino Europos lyderius dėl V. Putino ir D. Trumpo susitikimo elgiantis „isteriškai“.
Jis labai tikisi, kad JAV ir Rusijos santykiai bus atkurti.
„Aš tikrai noriu tuo tikėti“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP ir pridūrė, kad „visi to nori“.
Rusijai dėl jos puolimo Ukrainoje yra taikomos didžiulės Vakarų sankcijos.
„Galbūt, tik galbūt“
Po daugiau nei trejų metų konflikto, per kurį abi šalys patyrė didžiulių karinių nuostolių, daugelis maskviečių pamatė galimybę užbaigti kovas, tikėdamiesi, kad tai bus naudinga Rusijai.
„Yra vilties, kad kažkas pasisuks geresne linkme, naudinga Rusijai, tautai ir kovojantiems žmonėms, ir galbūt visa tai baigsis“, – naujienų agentūrai AFP sakė muziejaus darbuotojas Vitalijus Romanovas.
„Galbūt, tik galbūt... Bet tai nėra užtikrinta“, – pridūrė jis.
Tačiau kitiems D. Trumpo ir V. Putino susitikimas atnešė tik dar vieną nenuspėjamą posūkį užsitęsusiame konflikte.
„Labai sunku pasakyti, kaip tai baigsis“, – AFP sakė 36-erių buhalterė Jelena.
