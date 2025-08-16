Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda sveikina Trumpo pastangas užbaigti Rusijos agresiją, bet ragina griežtinti sankcijas

2025-08-16 17:22 / šaltinis: ELTA
2025-08-16 17:22

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sveikina derybas su Rusijos prezidentu surengusio Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lyderio Donaldo Trumpo pastangas užbaigti Rusijos agresiją Ukrainoje.

Gitanas Nausėda (nuotr. SCANPIX)

Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sveikina derybas su Rusijos prezidentu surengusio Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lyderio Donaldo Trumpo pastangas užbaigti Rusijos agresiją Ukrainoje.

10

„Sveikinu JAV prezidento pastangas nutraukti Rusijos agresijos karą ir siekti taikos Ukrainoje. Po prezidento D. Trumpo pareiškimo apie JAV pasirengimą suteikti saugumo garantijas (Ukrainai – ELTA), Lietuva yra pasirengusi prisidėti kaip „Norinčiųjų koalicijos“ dalis“, – socialiniame tinkle „X“ šeštadienį rašė G. Nausėda.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prieš derantis dėl taikos susitarimo, būtina liautis žudyti nekaltus civilius!“ – kartu tikino jis.

Šalies vadovo teigimu, Rusijai demontruojant nenorą sustabdyti karą Ukrainoje, būtina toliau didinti spaudimą agresorei, įvedant ir griežtesnes tarptautines sankcijas.

„Kartu su sąjungininkais Europoje Lietuva visomis priemonėms toliau rems prezidento V. Zelenskio pastangas (pasiekti taiką – ELTA)“, – sakė G. Nausėda.

Kaip skelbta, penktadienį Aliaskoje beveik tris valandas vyko D. Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas, po kurio JAV prezidentas sakė su V. Putinu sutaręs daugeliu klausimų, nors kai kurie jų neišspręsti. 

Po susitikimo surengtoje spaudos konferencijoje nė vienas prezidentas neminėjo susitarimo dėl paliaubų, žurnalistams jos metu užduoti klausimų leista nebuvo.

Šeštadienį apie Aliaskoje vykusias derybas D. Trumpas telefonu informavo Ukrainos prezidentą ir kitus Europos lyderius.

Kaip skelbė žiniasklaida, kol kas yra neaišku, ką tiksliai D. Trumpas aptarė su V. Putinu ir ar kalbėta apie okupuotų Ukrainos teritorijų likimą. Taip pat neaišku, ar JAV prezidentas buvo oficialiai pakviestas vizito į Maskvą.

