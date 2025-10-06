Jautrus pasirodymas kanklėmis virpino širdis „Lietuvos talentuose“ – žavėjosi net scenos grandai

„Didžioji dalis jaunimo nelabai klauso tų liaudies visų dainų ir sutartinių, nes tiesiog jiems nelabai įdomu. Dėl to manau, kad šiuolaikinės muzikos grojimas, kitokios muzikos grojimas paskatintų jaunimą šiek tiek pasidomėti kanklėmis“, – su svarbia misija į sceną žengė vaikinas iš Naujosios Akmenės.
Atvyko sugriauti mitų
Savo meilę kanklėms žemaitis vadina kiek keistoką. Esą iš pradžių jis tik bandė pamėgdžioti savo gimines, kurie grojo šiuo instrumentu, o vėliau senovinę muziką netikėtai pamilo ir jis pats.
„Kai aš dar nebuvau gimęs mano sesuo jau grojo kanklėmis. Gal aš tiesiog pajutau kažkokį ryšį, galbūt dėl to, kad mamos darbe bebūnant girdėjau kaip mano sesė groja. Tai čia gal jos man tiesiog iš savęs artimos buvo, nes ir pusseserė grojo kanklėmis“, – kaip susidomėjo šiuo ne itin populiariu instrumentu atskleidė M. Ulberkis.
Jo tikslas „Lietuvos talentuose“ – sugriauti kelis itin dažnus mitus. Vienas, kad kanklėmis gali groti tik moterys ir antras, kad kanklėmis būtinai turi būti atliekama liaudies muzika.
„Mane net nervina tas faktas, kad kiti net nežino, kas yra kanklės. Nes kai darbinausi ir dirbau padavėju, kažkaip kalbėjau su kolegomis iš kur esame ir ką veikiame, ir kai aš pasakiau, kad studijuoju muzikos atlikimą su kanklėmis, tai sakė: o kas tos kanklės?“, – pasakojo jis.
Pasirodymas sužavėjo garsius atlikėjus
Modestas drąsiai ir užtikrintai žengė į „Lietuvos talentų“ sceną, o lietuviškos muzikos grandas Marijonas Mikutavičius nekantravo išgirsti, kaip suskambės daugeliui kiek pamirštas lietuviškas muzikinis instrumentas.
„Visiškai išskirtinis sakyčiau pasirodymas, nes studijoje buvo visiška tyla jo metu“, – gausių plojimų sulaukusį pasirodymą įvertino laidos vedėjas Mindaugas Stasiulis.
Neliko nusivylęs ir M. Mikutavičius, o dar daugiau pagyrų ji sulaukė iš kitos garsios šalies atlikėjos Rūtos Ščiogolevaitės.
„Kanklės yra tikrai tavo didžiausia aistra ir muzikinė meilė, tai tikrai labai matosi ir jaučiasi. Aš žiūrėdama visą laiką mąsčiau, koks nuostabus tai yra instrumentas ir tai visada yra talento požymis“, – pasirodymu žavėjosi R. Ščiogolevaitė.
Kaip jaunąjį muziką įvertino kiti projekto teisėjai ir ar jis pateko į kitą projekto etapą, žiūrėkite straipsnio viršuje.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai".
