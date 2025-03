Lietuvė žymią dainą sugrojo kanklėmis: įvertinkite patys

Klipas nufilmuotas netoli Simonos namų – šalia Džordžo Vašingtono tilto esančiame parke.

Ši daina puikiai parodo Simonos sąjungą kūryboje tarp roko ir liaudies muzikos bei dalelę įvairialypės ir į jokius rėmus netelpančios Simonos kūrybos ir asmenybės, rašoma pranešime spaudai.

Grįžo iš „Grammy“ apdovanojimų

Simona Smirnova neseniai grįžo iš „Grammy“ apdovanojimų. Juose atlikėja dalyvauja jau ketvirtus metus iš eilės, o šiemet turėjo galimybę koncertuoti viename iš „Grammy“ savaitgalio renginių. Simona – balsuojanti „Grammy“ Recording Academy narė, tai reiškia, kad ji yra viena iš tų, kurie nusprendžia kieno albumai patenka į „Grammy“ balsavimus ir prisideda prie sprendimo, kas galiausiai apdovanojamas „Grammy“ statulėle.

Simona Smirnova sugrojo Nirvana dainą (21 nuotr.)

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Simona Smirnova sugrojo Nirvana dainą

Vasario 9 d. Simona Smirnova su grupe surengė koncertą Drom muzikos klube, žemutiniame Manhatane. Koncertuodama atlikėja atšventė savo gimtadienį – tokią tradiciją ji tęsia jau 20 metų. Pirmąjį gimtadienio scenoje ji surengė dar mokyklos laikais Ignalinoje.

Gyvendama Niujorke Simona pradėjo jungti alternatyvius muzikos žanrus – kamerinę muziką, folklorą, pop muziką, džiazą, roką ir tai galima išgirsti jos koncertuose su grupe.

Paskutiniu koncertu atlikėja tęsia savo pasirodymų seriją pavadinimu Unapologetic.

Paskutinius porą metų šio žodžio prasmė veda Simonos kūrybą į priekį – be pasiteisinimų, be bandymų kažkam įtikti, be savęs apgaudinėjimo, sekant savo širdies balsu ir švenčiant gyvenimą.

Rudenį Simona Smirnova atvyksta koncertuoti į Lietuvą. Ji pasirodys viename iš renginių skirtų M. K. Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms kartu su Kauno bigbendu rugsėjo 20 d.