  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos talentai

Iš Kamerūno atvykusio muzikanto Boidez pasirodymas paliko teisėjus be žado: „Man sunku apsispręsti“

2025-10-02 20:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 20:15

TV3 laidoje „Lietuvos talentai“ žiūrovų dėmesį prikaustė vaikino iš Kamerūno pasirodymas. Boidez daina teisėjams Rūtai Ščiogoliovaitei, Marijonui Mikutavičiui, Anželikai Cholinai ir Vytautui Rumšui paliko neišdildomą įspūdį.

TV3 laidoje „Lietuvos talentai" žiūrovų dėmesį prikaustė vaikino iš Kamerūno pasirodymas. Boidez daina teisėjams Rūtai Ščiogoliovaitei, Marijonui Mikutavičiui, Anželikai Cholinai ir Vytautui Rumšui paliko neišdildomą įspūdį.

0

Atlikėjas Jude Fomonyuy, prisistatantis sceniniu vardu Boidez, save vadina dainininku, šokėju, prodiuseriu ir dainų autoriumi. Pasak Boidez, Lietuva turi kuo didžiuotis, ir jam čia labai patinka.

„Kai tik atvykau, ėmiau klausytis lietuviškos muzikos. Turite puikių dainininkų ir kūrėjų, puikų muzikos pajautimą“, – sako kamerūnietis Boidez.

Lietuvoje pasiliko dėl meilės

Į Lietuvą Boidez atvyko daugiau nei prieš metus – studijavo verslo vadybą, o liko čia ne tik dėl studijų, bet ir dėl meilės lietuvei.

„Stengiuosi mokytis lietuvių kalbos. Duokite man kelerius metus, ir kalbėsiu laisvai“, – dalijasi Boidez.

Į sceną žengęs kamerūnietis prabilo lietuviškai – teisėjai į tai reagavo su nuostaba ir pagyromis.

„Ačiū tau. Puikiai kalbate lietuviškai“, – kreipiasi į dalyvį V. Rumšas jaunesnysis.

Nors pasirodymas kaustė ne tik teisėjų, bet ir žiūrovų dėmesį, Rūta Ščiogoliovaitė liko kitokios nuomonės.

„Labai mėgstu tautinius motyvus muzikoje. Pasirodyme buvo dalykų, kurie man patiko, bet buvo momentų, kai kažkas nesusijungė – muzikoje, dainos atlikime. Man sunku apsispręsti“, – dalijosi teisėja ir tarė dainininkui „ne“.

Likusieji teisėjai ištarė „taip“, tad jis keliauja į kitą „Lietuvos talentų“ etapą!

Atlikėjo Boidez pasirodymą pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Laidą „Lietuvos talentai“ žiūrėkite sekmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją!

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Lietuvos talentai“.

