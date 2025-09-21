Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

„Lietuvos talentuose“ – netikėtas 7-mečių trynukų pasirodymas: „Sudrebinsim visą sceną!“

2025-09-21 12:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-21 12:20

Šį sekmadienį TV3 žiniasklaidos grupės žiūrovų laukia pirmoji įspūdinga „Lietuvos talentų“ laida, kurioje susipins jaudulys, muzika, šokiai ir tikros emocijos. Projekto scenoje išvysime net ir šeimos narių pasirodymus – į sceną lips dvynės bei trynukai, kurie jau dabar žada daug energijos ir staigmenų. 

„Lietuvos talentuose“ – netikėtas 7-mečių trynukų pasirodymas (Nuotr. V. Černiausko)
8

14-metės dvynės į sceną ateis su ypatinga istorija. Abi šokiu domėjosi nuo mažens, tačiau ilgą laiką jų keliai skyrėsi – viena rinkosi klasikinį baletą, kita panoro išbandyti hiphopą. Galiausiai paauglystėje merginos nusprendė sujungti jėgas ir kartu atsidavė gatvės šokių ritmams. 

„Lietuvos talentuose" – netikėtas 7-mečių trynukų pasirodymas
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos talentuose“ – netikėtas 7-mečių trynukų pasirodymas

Jų energija ir sinchroniški judesiai neliko nepastebėti – pernai vykusiose Lietuvos hiphopo varžybose viena sesė iškovojo pirmąją vietą, o kita – antrąją.  

„Esame tikrai stiprios, nes abi tapome prizininkėmis. Tai buvo didžiulis įvertinimas ir paskata judėti pirmyn“, – pasakos merginos, kurios ir šįkart bandys užkariauti didžiąją sceną. 

Trynukų debiutas

Tačiau tai – dar ne viskas. Šį sekmadienį žiūrovai turės progą pamatyti ir 7-erių metų trynukų pasirodymą. Mažieji dalyviai bus kupini užsidegimo ir noro pasirodyti – jų akys spindės iš jaudulio, o balsuose girdėsis pasitikėjimas savimi.  

Paklausti, ką parodys žiūrovams, trynukai su vaikams būdingu entuziazmu atrėžė: „Stebinsime ir sudrebinsime visą sceną, kad visi net atsistotų plodami!“  

Jie žadės ne tik dainuoti, bet ir įnešti į sceną begalinę energiją, kuri užpildys visą salę, užkabins žiūrovų širdis ir privers kiekvieną atsilošti nuo kėdžių. Trynukų pasirodymas – ne tik muzika ir judesys, bet ir tikras emocijų sprogimas, kurį mažieji dalyviai pažada padovanoti visiems, stebintiems jų pirmąją didžiąją patirtį scenoje. 

„Lietuvos talentai“ dar kartą įrodys, kad šio projekto scena yra vieta, kurioje gali spindėti tiek patyrę atlikėjai, tiek savo kelią dar tik pradedantys talentai.  

O ar dvynių šokių energija ir trynukų nuoširdumas pavergs teisėjus bei padės žengti į kitą etapą, sužinosime jau šį sekmadienį. 

Pirmoji šio sezono „Lietuvos talentų“ laida – jau šį sekmadienį, 19.30 val. per TV3! 

