Prieš važiuodama į iškvietimą „TV pagalbos“ gelbėtoja Toma visada atlieka 1 veiksmą: nepamiršta niekada

Pasiruošimas filmavimui – tik malda
Toma neslepia, kad kiekvienas filmavimas yra kitoks ir reikalauja visiškai naujo požiūrio.
„Nėra vienos formulės, kuri padėtų pasiruošti. Kiekviena istorija yra unikali, todėl viskas vyksta toje akimirkoje, tose žmonių emocijose. Vienintelis ritualas – malda, kad viskas baigtųsi laimingai. Tai darau kiekvieną kartą. Neretai suveikia“, – šypsosi ji.
Darbas TV pagalbos komandoje neapsiriboja tik filmavimais. Toma atskleidžia, kad daug laiko praleidžia su kolegomis, o tai reikalauja ne tik profesionalumo, bet ir gero tarpusavio supratimo.
„Važiuojam vienas vedėjas ir vienas operatorius. Labai smagu, kai supranti vienas kito net žvilgsniu – nereikia net žodžių“, – dalijasi ji.
Ji pripažįsta, kad papildomai nuolat gilina žinias – vartydama teisės aktus, skaitydama bei klausydama knygas apie psichologiją.
„Individualios žmonių patirtys, situacijos reikalauja atitinkamų sprendimų, kuriems negali pasiruošti iš anksto, turi būti toje akimirkoje, toje žmonių emocijoje bei ieškoti išeičių čia ir dabar“, – priduria ji.
Kolegos tapo antra šeima
Pasak Tomos, be šiltos komandos atmosferos šiame darbe būtų sunku.
„Kolegos puikūs! Labai draugiški, empatiški, nuoširdūs ir linksmi. Su laidų vedėjais gyvo pabendravimo neturime prabangos dažnai apturėt, bet jau kai susitinkam, tai būna labai mieli širdžiai susitikimai“ – pasakoja Toma.
„TV pagalbos“ narė priduria, kad su kolegomis paprasčiausiai nepavyksta nesutarti, nes labai svarbus komandinis darbas.
„Daugiausia laiko kiekvienas iš mūsų praleidžiame su operatoriais. Negali su jais nesutarti, nes tai komandinis darbas ir apskritai visi pas mus labai draugiški. Puikiai bendraujame, suprantame vienas kitą kartais net iš žvilgsnio.“
Kurioziškas pasipiršimas
Ne vieną neeilinę istoriją teko patirti filmavimo metu. Toma juokdamasi prisimena vieną iš jų:
„Atvykome padėti vyrui pasipiršti savo mylimai moteriai, o ji taip supyko, kad užsidarė lauko tualete! Romantika akimirksniu išgaravo, teko įkalbinėti būsimąją nuotaką išklausyti pasiūlymo. Laimei, dabar jie jau susituokę.“
Darbas ir šeima – atskiros erdvės
Nors darbas „TV pagalboje“ reikalauja daug emocijų, Toma tikina, kad asmeninis gyvenimas nenukenčia.
„Darbo nesivežu namo ir atvirkščiai. Labai reti atvejai, kai istorija taip paliečia, jog negali nuo jos atsiriboti net ir grįžus pas šeimą. Ugdau savo emocinį intelektą, kad nei šeima, nei darbas nenukentėtų. Kol kas pavyksta“, – pasakoja ji.
Artimieji, anot Tomos, – jos didžiausi palaikytojai.
„Labai palaiko ne tik šeimos nariai, bet ir giminaičiai, draugai. Esu jiems labai dėkinga, ypatingai savo vyrui ir vaikams.“
Svajonės – ne planai
Paklausta apie ateitį, Toma šypsosi:
„Sako, žmogus planuoja, o Dievas juokiasi. Todėl ne planuoju, o svajoju. Ar norėčiau kitų projektų? Žinoma! Gyvename tik vieną kartą!“
Toma priduria, kad vadovaujasi vieno žmogaus jai pasakytų posakiu, kad svajonės turi būti nerealios arba beprotiškos, nes kitaip – tai tik rytojaus planai.
