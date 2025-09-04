Iš TV serialų dingusios Agnės Šataitės karjeroje – naujas vingis: „Labai aiškiai supratau“

Agnė Šataitė debiutavo dar viename lietuviškame seriale – „(Ne)piniguose laimė“. Moterį čia galima išvysti Sandros vaidmenyje, su kuria susitapatinti Agnei tikrai nebuvo sunku.
„Buvo įdomu apsigyventi mažame miestelyje, tiksliau kaime ir ten išgyventi romanų vertus jausmus. Supranti, kad žmogiškos aistros verda ne tik New York'e, bet ir kažkuriame kaime, Lietuvos vidury“, – sako Agnė.
Nors Agnė yra įkūnijusi ne vieną vaidmenį, moteris gavusi užduotį atliepti Sandros vaidmenį, atskleidžia, kokį veikėjos charakterį pamatysime televizijos ekranuose:
„Sandra labai jausminga moteris ir tie jausmai ją valdo. Būtent todėl ji pridaro daug bėdos sau ir kitiems. Kartais ji gudri lapė, bet planas atkeršyti atsisuka prieš ją pačią – ji lieka viena. Tai priverčia Sandrą susimąstyti ir pasirinkti teisingą kelią.
Nemėgstu vaidinti savęs, man įdomu mąstyti apie kitą žmogų, jį pažinti ir vaidinant atskleisti, bet Sandra tokia įvairi ir pilna jausmų, kad moterys joje gali pamatyti kažką, kas joms bus pažįstama ir artima“.
Agnė Sandros personažą pasuko savo linkme
Agnė Šataitė yra kilusi iš Panevėžio. Ne paslaptis, jog šiame mieste retas, kuris kalba bendrine lietuvių kalba. Šis miestas priklauso rytų aukštaičių patarmei, todėl Agnė mokėdama šią tarme Sandros vaidmenį pasuko sava linkme:
„Ieškant personažo autentiškumo, tikrumo, gyvo žmogaus, sugalvojau, kad Sandra kalbės šiek tiek tarmiškai. Kalba būdinga Panevėžiui ir jo apylinkėms. Kalbos specifiškumas: nukandamos galūnės. Kolegas tai prajuokindavo filmavimo aikštelėje.
Tai labai nebūdinga aktoriams, nes mes kalbame bendrine kalba. Kurdama šį vaidmenį visiškai nepaisiau kirčiavimo taisyklių, elgiausi atvirkščiai – visaip jas laužiau. Kadangi esu panevėžietė, atmintis pasufleruodavo tikrų kalbos perliukų. Labai gražu, kad tokia mažytė Lietuva turi tokią turtingą šnekamąją kalbą“.
Kino ir teatro pasauliai yra dvi skirtingos pusės, reikalaujančios skirtingų gebėjimų, patirčių ir laiko. Nors dalis aktorių vaidina ir ten, ir ten, Agnė neslepia, jog į televizijos filmavimo aikštelę sugrįžo kiek daugiau nei po metų laiko, todėl šis serialas – lyg gryno oro gurkšnis.
„Daugiau nei metus nesifilmavau televizijos serialuose. Po pertraukos buvau pasiilgusi ilgesnės distancijos darbo filmavimo aikštelėje. Žinojau, kad bus gerai, taip ir buvo. Teko tik pasiderinti atostogas“, – pasakoja moteris apie ilgesį televizijai.
Ruduo, keičiantis vasarą, Agnei pažėrė veiklų
Kadangi ruduo žymi naujas pradžias, Agnė – ne išimtis. Moteris atvirauja, jog apie atostogas minčių jau nėra, nes prasideda nauji darbai:
„Prasideda sezonas teatre. Apie atostogas jau negalvoju, mąstau kaip be streso įvažiuoti į naujas veiklas“.
Nors vasarą teko palydėti jau vakar, Agnė atvirauja, jog ši vasara buvo dosni bei leido suprasti, ko iš tikrųjų nori pati:
„Šiemet labai aiškiai supratau – man patinka ilsėtis trumpai, bet dažnai. Ši vasara buvo dosni ir trumpomis išvykomis ir darbais. Viskas buvo labai harmoninga. Ruduo šiokio tokio nerimo jau dovanoja, bet stengsiuos nepasiduot, judėti pirmyn. Tikiu, laukia daug gražių akimirkų“.
