Prisimenate legendinį poną Byną? Pamatykite, kaip aktorius atrodo dabar

Klasikinis komedijinis serialas sulaukė didžiulės sėkmės, jis buvo kuriamas 1990–1995 metais. Vėliau pasirodė du filmai – 1997 m. komedija „Bynas“ ir 2007 m. „Pono Byno atostogos“ – bei populiarus animacinis serialas „Ponas Bynas“.
Televizijos seriale, kurį sukūrė R. Atkinsonas, dar studijuodamas Oksfordo universitete, rodomas vaikiškas suaugusiojo personažas ponas Bynas, patirtiantis daugybę nuotykių su savo mažu geltonu automobiliu ir rudu meškiuku.
Ponas Bynas buvo vieno aktoriaus žvaigždės valanda. Tačiau per penkerius metus daug aktorių pasirodė šiame seriale, o vienas jų užsibuvo šiek tiek ilgiau, rašo cambridge-news.co.uk.
Pono Byno aktoriaus karjera ir asmeninis gyvenimas
Vos pagalvojus apie poną Byną, prieš akis iškyla R. Atkinsono veidas ir jo juokingos mimikos, tačiau bėgant metams aktorius pasikeitė.
R. Atkinsonas, kuriam dabar 70 m., gali didžiuotis savo sėkminga karjera – jis pasirodė televizijoje, kine, teatruose, tačiau vis tiek geriausiai yra žinomas dėl pono Byno vaidmens.
R. Atkinsonas įkūnijo poną Byną originaliame seriale, taip pat abiejuose filmuose apie šį veikėją. Jis taip pat įgarsino personažą animaciniame seriale.
Tikimybė, kad tikrasis ponas Bynas dar kartą pasirodys ekranuose, yra nedidelė. Paskutinį kartą aktorius šį personažą įkūnijo trumpame pasirodyme Londono 2012 m. olimpinių žaidynių atidarymo ceremonijoje.
Aktorius yra sakęs žurnalui „Radio Times“, kad jam „lengviau įkūnyti personažą balsu, o ne vizualiai“.
R. Atkinsonas taip pat gerai žinomas dėl Super Džonio vaidmens 2003–2018 m. pasirodžiusioje filmų serijoje, taip pat jis vaidino tokiuose hituose kaip „Visa tiesa apie meilę“, „Ketverios vestuvės ir vienerios laidotuvės“, „Žiurkių lenktynės“ ir kituose. Paskutinį kartą kino ekranuose žiūrovai jį išvydo 2023 m. filme „Vonka“.
2013 m. Karalienės gimtadienio apdovanojimuose jis buvo apdovanotas CBE ordinu už nuopelnus teatrui ir labdarai, yra pelnęs BAFTA apdovanojimą, jis pateko į TOP50 juokingiausių britų aktorių sąrašą.
Kalbant apie aktoriaus asmeninį gyvenimą, R. Atkinsonas susipažino su vizažiste Sunetra Sastry devintajame dešimtmetyje, kai dirbo BBC, ir jie susituokė 1990 m. vasarį. Jie susilaukė dviejų vaikų. Jo sūnus Benas buvo karininkas.
Pora 2014 m. paskelbė apie skyrybas, o 2015-aisiais skyrybos buvo oficialiai įteisintos. 2019 m., būdamas 58-erių, aktorius pradėjo santykius su 32 metų komike Louise Ford, su kuria susipažino vaidindamas spektaklyje.
L. Ford dėl R. Atkinsono nutraukė santykius su komiku Jamesu Acasteriu. Su L. Ford jie susilaukė vieno vaiko. Po šio sprendimo aktorius sulaukė skaudaus dukros Lily smūgio – ji atsisakė tėčio pavardės ir pasirinko mamos mergautinę pavardę.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!