Prisimenate šį aktorių iš „Bridžitos Džouns dienoraščio“? Štai kaip jis atrodo dabar

2001 m. filmo adaptacijoje „Bridžitos Džouns dienoraštis“ R. Zellweger įkūnijo Bridžitą Džouns – vienišą trisdešimtmetę moterį, gyvenančią Londone ir pasiryžusią susitvarkyti savo gyvenimą bei rasti tobulą gyvenimo partnerį.
Aktorius suvaidino visuose filmuose apie Bridžitą Džouns
Romantinė komedija sulaukė didelės komercinės sėkmės – pasaulinėse kino teatrų kasose uždirbo 281 mln. JAV dolerių (apie 242 mln. eurų), nors biudžetas siekė tik 25 mln. (apie 21,5 mln. eurų), rašo businessinsider.com.
Sėkminga pirmoji filmo dalis padėjo pagrindą net trims filmų tęsiniams: „Bridžita Džouns. Ties proto riba“ (2004), „Bridžitos Džouns kūdikis“ (2016) ir „Bridžita Džouns. Pakvaišusi dėl vaikino“ (2025).
Peržiūrėti naujausią ir paskutinę filmo dalį į kino teatrus suplūdo minios Bridžitos Džouns gerbėjų ir ne vienas nuliūdo, kad ekrane Marką Darsį suvaidinusį aktorių Coliną Firthą galėjo matyti labai nedaug laiko.
Tačiau jis pasirodė naujoje dalyje ir gerbėjai vis tiek pamatė, kaip 64-erių aktorius atrodo dabar, prabėgus daugiau nei dvidešimtmečiui.
C. Firthas suvaidino Marką Darsį, žmogaus teisių advokatą ir vieną iš Bridžitos simpatijų. Bridžita ir Markas pažinojo vienas kitą dar nuo vaikystės ir vėl susitiko per vakarėlį po daugelio metų.
Iš pradžių jie nejautė tarpusavio traukos, bet siužetui einant į priekį, tarp jų užsimezgė jausmai ir galiausiai jie iš priešų tapo įsimylėjėliais.
C. Firtas yra „Oskaro“ laureatas ir dukart „Emmy“ nominantas. C. Firthas pakartojo Marko vaidmenis visuose filmuose apie Bridžitą Džouns.
Aktorių galima išvysti ir kitose romantinėse komedijose – 2003 m. išleistame filme „Tegyvuoja meilė“ ir dvejose miuziklo „Mamma Mia!“ dalyse, išleistose 2008 ir 2018 m.
Aktorius taip pat vaidino veiksmo filmuose, pavyzdžiui, franšizėje „Kingsman“, ir šeimai skirtuose filmuose, tokiuose kaip „Merės Popins sugrįžimas“.
Praėjus metams po „Oskaro“ nominacijos už vaidmenį filme „Vienišas vyras“, C. Firthas pelnė Akademijos apdovanojimą už karaliaus Jurgio VI vaidmenį filme „Karaliaus kalba“.
Pastaruoju metu C. Firthas vaidino filme „Šviesos imperija“, taip pat mini serialuose „Laiptai“ bei „Lockerbie: tiesos paieškos“. Už vaidmenis serialuose „Laiptai“ ir „Sąmokslas“ jis gavo „Emmy“ nominacijas.
