Prisimenate Bazą iš „Vienas namuose“? Pamatykite, kaip jis atrodo dabar

Praėjo daugiau nei trys dešimtmečiai nuo tada, kai pasaulis pirmą kartą išvydo „Vienas namuose“ ir susipažino su išradinguoju Kevinu McCallisteriu, dėl to dabar Kalėdų laikotarpis neatsiejamas nuo filmų „Vienas namuose“ ir „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“, kurie tapo tikra šventine tradicija milijonams žiūrovų.
Vis tik Kevinas – ne vienintelė ryški persona, kuri paliko pėdsaką visų atmintyje. Ar prisimenate jo vyresnį brolį Bazą, garsėjusį savo laikomu tarantulu ir piktais komentarais? Štai, kas nutiko jį įkūnijusiam aktoriui Devinui Ratray, rašoma lifeandstylemag.com.
Devin Ratray kelias po „Vienas namuose“
D. Ratray pirmą kartą pasirodė 1990 m. filme „Vienas namuose“ būdamas vos 13 metų ir 1992 m. sugrįžo į tęsinį „Vienas namuose 2: Pasiklydęs Niujorke“.
Po kelių dešimtmečių jis vėl įsikūnijo į Bazo McCallisterio personažą 2021 m. filme „Vienas namuose 6“ („Home Sweet Home Alone“), kuriame Kevino brolis jau buvo suaugęs ir dirbo vietos policininku.
Aktorius taip pat vaidino daugybėje kitų filmų: „Denis – grėsmė visuomenei“ (angl. „Dennis the Menace“ (1993 m.), „Princas ir aš“ (angl. „The Prince and Me“ (2004 m.), „Ilsėkis ramybėje“ departamentas“ (angl. „R.I.P.D.“ (2013 m.) – bei pasirodė televizijos serialuose „Mozaika“ (nuotr. „Mosaic“ (2017 m.), „Erkė“ (angl. „The Tick“) ir kituose.
Be to, jis atliko judesių fiksavimo vaidmenis ir įgarsino pėsčiuosius populiariame 2018 m. vaizdo žaidime „Red Dead Redemption 2“.
Paskutiniai jo vaidmenys buvo 2022 m. seriale „Geriau skambink Solui“ (angl. „Better Call Saul“) ir filme „Kimi“.
Pranešama, kad dabar Devinas gyvena savo gimtajame Niujorke ir nebevaidina. Šiuo metu aktoriui yra 48 metai ir jis dažnai dalijasi savo įrašais socialiniuose tinkluose.
Teisiniai nemalonumai ir skandalai
Devino karjerą temdė rimti kaltinimai. 2021 m. gruodį jis buvo areštuotas dėl smurto artimoje aplinkoje – jo tuometinė mergina pareiškė, kad aktorius ją smaugė viešbučio kambaryje Oklahomoje ir grasino nužudyti. Jis buvo paleistas už 25 tūkst. JAV dolerių (21,4 tūkst. eurų) užstatą.
2024 m. vasarį D. Ratray pripažino kaltę. Teismas įpareigojo jį lankyti elgesio koregavimo kursus, atlikti narkotikų ir alkoholio vartojimo testą bei nurodė nebekontaktuoti su nukentėjusiąja.
Tai nebuvo vieninteliai kaltinimai – 2022 m. buvo pradėtas tyrimas dėl 2017 m. moters Lisos Smith pareikšto kaltinimo išžaginimu. Pasak Lisos, ji buvo sena Devino draugė, kai jis tariamai įmaišė narkotikų į jos gėrimą ir ją išprievartavo. Aktorius kaltinimus neigė, o byla nebuvo iškelta.
2024 m. sausį Devino teismo procesas buvo atidėtas, nes jis buvo paguldytas į ligoninę dėl neatskleistų sveikatos problemų. Anot šeimos nario, jis buvo „kritinės būklės“, tačiau netrukus grįžo namo ilsėtis pagal gydytojų nurodymus. Kokia buvo liga, oficialiai neatskleista.
