Prisimenate berniuką iš filmo „Denis – grėsmė visuomenei“? Štai kaip jis atrodo dabar

Masonas Gamble suvaidino problematišką vaiką Denį 1993 m. populiariame filme „Denis – grėsmė visuomenei“, rašoma thesun.co.uk.
Aktorius M. Gamble turėjo išdykėlišką žvilgsnį ir šviesius plaukus, dėl to buvo idealus pasirinkimas penkiamečio berniuko, dėvinčio kombinezoną ir nuolat keliančio rūpesčių suaugusiesiems, vaidmeniui.
Tačiau praėjus daugiau nei trims dešimtmečiams nuo šio vaidmens, kuris Masoną, būnant vos septynerių, pavertė kino žvaigžde, aktorius yra pasikeitęs neatpažįstamai.
Aktorius pakeitė karjeros kryptį
Dabar 39-erių Masonas dirba mokslininku, tiriančiu aplinką. Jis baigė jūrų biologijos studijas ir pasuko akademiniu keliu.
„Jūrų biologijos studijos ir tęstinis mokymasis – tai, kuo visada labai domėjausi. Labai svarbu ugdyti savo protą ir gebėjimą kritiškai mąstyti“, – 2011 m. sakė Masonas.
Dar dešimtajame dešimtmetyje jis nurungė net 20 tūkst. kitų jaunų aktorių ir gavo Denio vaidmenį. Nors vėliau ir pasirinko kitą kelią, visiškai aktorystės neatsisakė.
Čikagoje gimęs buvęs vaikų aktorius po sėkmingo debiuto atliko keletą mažesnių vaidmenų filmuose, tarp jų – 1997 m. mokslinės fantastikos juostoje „Gattaca“, kurioje vaidino kartu su Ethanu Hawku ir Uma Thurman.
Masonas sako, kad aktorystė visada išliks jo pirmoji meilė.
Šiandien jis laimingai vedęs – su žmona Sarah pora aktyviai dalijasi savo kelionių įspūdžiais bendroje „Instagram“ paskyroje.
Masonas taip pat pasirodė populiariuose televizijos serialuose, kaip „ER“ ir „CSI: Majamis“.
Filmas „Denis – grėsmė visuomenei“ tapo hitu, kai 1993 m. birželį pasirodė kino teatruose – jis uždirbo daugiau nei 117 mln. JAV dolerių (apie 101 mln. eurų).
