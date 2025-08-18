Prisimenate šią „Nusivylusią namų šeimininkę?“ Štai kaip 62-ejų aktorė atrodo dabar

Žiūrovams ji geriausiai pažįstama kaip perfekcionistę Bree Van de Kamp įkūnijusi „Nusivylusiose namų šeimininkėse“. Už šį vaidmenį F, Huffman pelnė „Emmy“ apdovanojimą, o už darbą filme „Transamerica“ buvo nominuota „Oskarui“.
Aktorė išgyveno didžiulę krizę
Elegantiška, išlaikyto stiliaus ir spinduliuojanti klasikinę Holivudo žvaigždės aurą, ji daugeliui atrodė tarsi pavyzdinė amerikiečių aktorė. Tačiau 2019-aisiais viskas apsivertė aukštyn kojomis.
Tais metais F. Huffman atsidūrė pasaulio dėmesio centre dėl vadinamojo kolegijų stojimo skandalo. Ji pripažino kaltę, kad sumokėjo už dukros SAT egzaminų rezultatų klastojimą. Teismas skyrė kalėjimo bausmę, kuri truko 11 dienų, taip pat 250 valandų visuomeninės naudos darbų ir piniginę baudą.
Tuo metu aktorės įvaizdis pasikeitė radikaliai: ji sąmoningai atsisakė įprasto blizgesio, pasirodydavo be makiažo, su santūria šukuosena ir tarsi siekė parodyti kuklumą bei paprastumą.
Po šio smūgio F. Huffman pasitraukė iš viešumos ir daug laiko skyrė savanorystei. Ji prisijungė prie organizacijų, padedančių buvusioms kalinėms bei pažeidžiamoms jaunoms moterims reintegruotis į visuomenę. Pasak pačios aktorės, tai padėjo jai ne tik atlikti bausmę, bet ir iš naujo suvokti atsakomybės bei pokyčių prasmę.
Į aktorystę F. Huffman grįžo pamažu. Pirmieji pasirodymai televizijoje buvo kuklūs, tačiau svarbūs – ji vaidino medicinos dramoje „The Good Doctor“ bei ėmėsi teatro vaidmens Londone, pjesėje „Hir“, kur nagrinėjamos lyčių tapatybės ir šeimos santykių temos. 2024-aisiais ji sugrįžo ir į populiarią televiziją, seriale „Criminal Minds: Evolution“ atlikusi svarbų dr. Jill Gideon vaidmenį.
Jos išvaizda šiandien taip pat pasikeitusi – brandesnė, santūresnė, tačiau ne mažiau elegantiška. Šviesūs plaukai, akiniai ir profesionalus, bet paprastas stilius atspindi naują jos gyvenimo etapą. Tai nebėra Holivudo žvaigždė, besipuikuojanti ant raudonojo kilimo, o veikiau moteris, išgyvenusi asmeninę krizę ir atradusi būdą pradėti iš naujo.
