Kalendorius
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Prisimenate šią „Nusivylusią namų šeimininkę?“ Štai kaip 62-ejų aktorė atrodo dabar

2025-08-18 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-18 16:25

Felicity Huffman (62 m.) ilgą laiką buvo viena ryškiausių Holivudo aktorių – ji įsiminė kaip perfekcionistė Bree iš „Nusivylusių namų šeimininkių“. Tačiau 2019-aisiais aktorė atsidūrė pasaulio dėmesio centre dėl kolegijų stojimo skandalo, o jos gyvenimas ir karjera pasikeitė negrįžtamai.

Felicity Huffman (nuotr. SCANPIX)
6

Felicity Huffman (62 m.) ilgą laiką buvo viena ryškiausių Holivudo aktorių – ji įsiminė kaip perfekcionistė Bree iš „Nusivylusių namų šeimininkių“. Tačiau 2019-aisiais aktorė atsidūrė pasaulio dėmesio centre dėl kolegijų stojimo skandalo, o jos gyvenimas ir karjera pasikeitė negrįžtamai.

REKLAMA
2

Žiūrovams ji geriausiai pažįstama kaip perfekcionistę Bree Van de Kamp įkūnijusi „Nusivylusiose namų šeimininkėse“. Už šį vaidmenį F, Huffman pelnė „Emmy“ apdovanojimą, o už darbą filme „Transamerica“ buvo nominuota „Oskarui“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Felicity Huffman
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Felicity Huffman

Aktorė išgyveno didžiulę krizę

Elegantiška, išlaikyto stiliaus ir spinduliuojanti klasikinę Holivudo žvaigždės aurą, ji daugeliui atrodė tarsi pavyzdinė amerikiečių aktorė. Tačiau 2019-aisiais viskas apsivertė aukštyn kojomis.

REKLAMA
REKLAMA

Tais metais F. Huffman atsidūrė pasaulio dėmesio centre dėl vadinamojo kolegijų stojimo skandalo. Ji pripažino kaltę, kad sumokėjo už dukros SAT egzaminų rezultatų klastojimą. Teismas skyrė kalėjimo bausmę, kuri truko 11 dienų, taip pat 250 valandų visuomeninės naudos darbų ir piniginę baudą.

REKLAMA

Tuo metu aktorės įvaizdis pasikeitė radikaliai: ji sąmoningai atsisakė įprasto blizgesio, pasirodydavo be makiažo, su santūria šukuosena ir tarsi siekė parodyti kuklumą bei paprastumą.

Po šio smūgio F. Huffman pasitraukė iš viešumos ir daug laiko skyrė savanorystei. Ji prisijungė prie organizacijų, padedančių buvusioms kalinėms bei pažeidžiamoms jaunoms moterims reintegruotis į visuomenę. Pasak pačios aktorės, tai padėjo jai ne tik atlikti bausmę, bet ir iš naujo suvokti atsakomybės bei pokyčių prasmę.

REKLAMA
REKLAMA

Į aktorystę F. Huffman grįžo pamažu. Pirmieji pasirodymai televizijoje buvo kuklūs, tačiau svarbūs – ji vaidino medicinos dramoje „The Good Doctor“ bei ėmėsi teatro vaidmens Londone, pjesėje „Hir“, kur nagrinėjamos lyčių tapatybės ir šeimos santykių temos. 2024-aisiais ji sugrįžo ir į populiarią televiziją, seriale „Criminal Minds: Evolution“ atlikusi svarbų dr. Jill Gideon vaidmenį.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jos išvaizda šiandien taip pat pasikeitusi – brandesnė, santūresnė, tačiau ne mažiau elegantiška. Šviesūs plaukai, akiniai ir profesionalus, bet paprastas stilius atspindi naują jos gyvenimo etapą. Tai nebėra Holivudo žvaigždė, besipuikuojanti ant raudonojo kilimo, o veikiau moteris, išgyvenusi asmeninę krizę ir atradusi būdą pradėti iš naujo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų