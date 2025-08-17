Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„Gelbėtojų“ žvaigždė nebeprimena savęs: paviešino, kaip atrodo dabar

2025-08-17 13:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-17 13:00

Yasmine Bleeth kadaise buvo viena didžiausių „Gelbėtojų“ žvaigždžių, tačiau vėliau dingo iš visuomenės akiračio. Aktorei jau 57-eri, tad pažvelkime, kaip ji gyvena ir kaip atrodo dabar, praėjus 36 metams nuo serialo išleidimo.

1989 m. startavęs serialas „Gelbėtojai“ – 11 sezonų trukusi muilo opera apie gelbėtojų komandą, patruliuojančią Kalifornijos paplūdimiuose (10-ajame ir 11-ajame sezonuose – Havajuose).

Gelbėtojai susidurdavo ne tik su įprastais pavojais – skendimais, ryklių atakomis, bet ir su dramatiškomis situacijomis, labiau primenančiomis kriminalines dramas: serijiniais žudikais, vagystėmis ir kitais nusikaltimais, kuriuos jie narpliodavo.

„Gelbėtojai“ garsėjo gausiu aktorių būriu, tačiau tik keli tapo tikrais serialo simboliais. Vieni labiausiai mėgo Davidą Hasselhoffą (Mitch Buchannon), kiti – Pamelą Anderson (C. J. Parker), rašoma screenrant.com.

Vis tik didelė dalis žiūrovų ypatingai mėgo Yasmine Bleeth, įkūnijusią Caroline Holden vaidmenį, ir šiandien vis dar domisi, kas jai nutiko po serialo.

Bleeth atvirai papasakojo apie savo kovą su priklausomybe

Deja, tokio vaidmens kaip Caroline Holden sėkmė pasirodė per sunki našta aktorei. Dar 2001 m. rugsėjį Y. Bleeth ir jos būsimasis vyras Paulas Cerrito Detroite padarė avariją kelyje.

Po incidento policija pas juos rado keturis švirkštus su skystu kokainu, o vėlesnė krata viešbutyje parodė, kad buvo ir daugiau narkotikų. Y. Bleeth buvo susipažinusi su P. Cerrito 2000 m., kai ėmė lankyti reabilitacijos centrą „Promises“.

Kaip ji vėliau prisipažino, narkotikus pradėjo vartoti dar 1998 m. Iš pradžių vartodavo tik vakarėliuose, bet greitai jie tapo priklausomybe.

„Atrodė, kad čia yra tarsi užsisakyti kinų maisto. Paskambindavau ir man [juos] pristatydavo į namus“, – pasakojo ji.

Per tą laiką Y. Bleeth neteko daug svorio, atsiribojo nuo draugų, o kartą netgi neteko sąmonės per „Glamour“ fotosesiją. Tai ir paskatino ją pradėti reabilitaciją.

Y. Bleeth po avarijos buvo nuteista dvejiems metams lygtinai ir turėjo reguliariai atlikti narkotikų testus.

Ji praleido kelis mėnesius Cerrito motinos namuose Mičigane, priaugo svorio ir, kaip teigė, grįžo prie sveikesnio režimo.

Bleeth tyliai grįžo į aktorystę

Po ilgų tylos metų apie ją pasirodė gerų naujienų. 2021 m. yžY. Bleeth vaidino komedijoje „Whack the Don“, režisuotoje Williamo Dearo, o taip pat kriminaliniame filme „Kill with Me“ ir siaubo filme „Beautiful Evil“.

Jos sugrįžimas į aktorystę po beveik dviejų dešimtmečių – netikėtas, bet gerbėjų labai lauktas. Tai įkvepianti istorija apie žmogų, įveikusį priklausomybę, sukūrusį ramų gyvenimą ir vėl sugrįžusį prie mylimo darbo.

Be to, vyras, su kuriuo ji pateko į avariją 2001 m., Paulas Cerrito, jau daugiau nei 20 metų yra jos gyvenimo partneris ir didžiausias rėmėjas.

