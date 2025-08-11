Palangoje besimaudžiusi 20-metė staiga pasijuto blogai: tai, kas vyko toliau, gniaužia kvapą

Palangos meras dėkojo visiems už parodytą pilietiškumą – poilsiautojai sureagavo nedelsdami ir išgelbėjo jauną merginą iš jūros bangų.
20-metę gelbėjo poilsiautojai
Socialiniame tinkle „Facebook“ Palangos meras Š. Vaitkus pasidalijo įrašu, kuriuo dėkojo visiems vakar suskubusiems padėti vandenyje buvusiai 20-metei.
Buvo pranešama, kad merginos sveikata sutriko, dėl to savarankiškai kranto ji pati pasiekti jau nebegalėjo.
„Nuoširdžiai dėkoju už pilietiškumą
Norėčiau iš visos širdies padėkoti visiems pilietiškiems žmonėms, kurie vakar, nepaisydami pavojingų jūros sąlygų, neliko abejingi ir skubėjo į pagalbą vandenyje blogai pasijutusiai merginai.
Kaip šįryt informavo gelbėtojai, incidentas įvyko vakar apie 17.30 val. paplūdimyje tarp Mėlynosios vėliavos ir „Žuvėdros“. Keliolika metrų nuo kranto besimaudančiai dvidešimtmetei merginai iš Vilniaus netikėtai sutriko sveikata ir savarankiškai pasiekti krantą jai jau buvo sudėtinga.
Į pagalbą merginai puolė tiek krante buvę šeimos nariai, tiek aplinkiniai žmonės – atsitiktiniai poilsiautojai, kurie parodė išskirtinį pilietiškumą ir žmogišką atjautą. Iškviesti gelbėtojai taip pat nedelsiant atvyko į įvykio vietą. Kartu su pilietiškais pagalbininkais sunegalavusi mergina jau buvo pasiekusi krantą, žmonėms prilaikant jai pavyko išbristi. Poilsiautoja paaiškino, kas nutiko, ir atsisakė medikų pagalbos.
Dar kartą reiškiu nuoširdžią padėką kiekvienam, kuris neliko abejingas.
Tokie veiksmai atspindi tikrąją bendruomeniškumo ir atsakomybės dvasią. Tai – tikroji, pilietiška Lietuva.Linkiu visiems saugių likusių vasaros dienų ir primenu: būkime dėmesingi vieni kitiems, nes kiekvienas iš mūsų gali būti svarbus kito žmogaus gyvenime.
Ir saugokime savo sveikatą“, – įraše rašė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!