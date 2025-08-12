Besimaudydami Palangoje 20-metė su tėčiu išgyveno košmarą: „Buvome netoli mirties“

Sekmadienį apie neabejingus ir pilietiškus poilsiautojus ir įvykusią pavojingą situaciją socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbęs Š. Vaitkus savo įrašą papildė ir iš 20-metės gauta žinute.
Paviešino atvirą Palangoje skendusios 20-metės žinutę
Ji atvirai išdėstė, kad nors su tėčiu abu moka plaukti, tačiau pramogos vandenyje virto pragaru – jūra ėmė traukti gilyn, o jėgos vis seko – prieš gamtos galią jie tapo bejėgiai.
Vilnietė neslėpė – abu atsidūrė „netoli mirties“. Tačiau nepažįstamųjų dėka jiedu su tėčiu šiandien gali savo istoriją papasakoti visiems.
„Prieš kurį laiką skendusioji mergina parašė:
„Niekaip negalėjome išplaukti į krantą dviese – su tėčiu.
Plaukti mokame gerai. Taip nutiko, kad neįvertinome Baltijos jūros grėsmės ir linksmai besimaudant jūra mus nunešė toliau negu būtų saugu.
Galiausiai linksmybės virto pragaru – pakliuvome į vietą jūroje, kurioje srovės sueina, kur nėra lūžtančių bangų. Toje vietoje jūros bangos mus ir bandė mesti į krantą, bet ir vėl traukė gilyn pas save.
Natūraliai iš visų jėgų stengėmės priplaukti krantą, bet, pasirodo, turėjome plaukti šonu ir gaudyti lūžtančias bangas, kas mums padėtų išplaukti į seklesnę jūros vietą.
Panika, vis senkančios jėgos, jūros gurkšniai ir oro trūkumas – rodės, krantas netoli, bet jūra nepaleidžia ir blaškomės toje pačioje vietoje.
Buvome netoli mirties“.
Darsyk nuoširdžiai dėkoju tiems žmonėms, kurie neliko abejingi ir padėjo išvengti tragedijos. Gaila, kad nežinau tų drąsių žmonių pavardžių, žemai lenkiu galvą.
Labai prašau, mylėkime jūrą, bet nepamirškime – ji stipresnė už mus“, – dalijosi Palangos meras Š. Vaitkus.
20-metei plaukiojant Baltijos jūroje staiga sutriko sveikata
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sekmadienį Š. Vaitkus socialiniuose tinkluose pasidalijo žinute ir padėka neabejingiems poilsiautojams, kurie padėjo išgelbėti žmones.
„Nuoširdžiai dėkoju už pilietiškumą.
Norėčiau iš visos širdies padėkoti visiems pilietiškiems žmonėms, kurie vakar, nepaisydami pavojingų jūros sąlygų, neliko abejingi ir skubėjo į pagalbą vandenyje blogai pasijutusiai merginai.
Kaip šįryt informavo gelbėtojai, incidentas įvyko vakar apie 17.30 val. paplūdimyje tarp Mėlynosios vėliavos ir „Žuvėdros“. Keliolika metrų nuo kranto besimaudančiai dvidešimtmetei merginai iš Vilniaus netikėtai sutriko sveikata ir savarankiškai pasiekti krantą jai jau buvo sudėtinga.
Į pagalbą merginai puolė tiek krante buvę šeimos nariai, tiek aplinkiniai žmonės – atsitiktiniai poilsiautojai, kurie parodė išskirtinį pilietiškumą ir žmogišką atjautą. Iškviesti gelbėtojai taip pat nedelsiant atvyko į įvykio vietą. Kartu su pilietiškais pagalbininkais sunegalavusi mergina jau buvo pasiekusi krantą, žmonėms prilaikant jai pavyko išbristi. Poilsiautoja paaiškino, kas nutiko, ir atsisakė medikų pagalbos.
Dar kartą reiškiu nuoširdžią padėką kiekvienam, kuris neliko abejingas.Tokie veiksmai atspindi tikrąją bendruomeniškumo ir atsakomybės dvasią. Tai – tikroji, pilietiška Lietuva.
Linkiu visiems saugių likusių vasaros dienų ir primenu: būkime dėmesingi vieni kitiems, nes kiekvienas iš mūsų gali būti svarbus kito žmogaus gyvenime“, – vakar rašė Palangos meras.
