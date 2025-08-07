Palangos meras šokiruotas: „Mes prieisime iki beprotybės“

Jis BNS teigė, kad sprendimą, nugriauti statinius J. Basanavičiaus gatvėje ar kreiptis dėl sklypo paskirties keitimo, turi priimti pačios bendrovės.
„Aš tikrai į šitą reikalą nesikišiu. (...) Čia yra sklypų savininkų sprendimas. Jie per pusę metų turi priimti sprendimą – įvykdyti tą reikalavimą (nugriauti statinius – BNS), pasikeisti paskirtį arba kreiptis į teismą. Šitas nurodymas yra skundžiamas, tai aš tikrai negaliu pasakyti dėl sklypo savininkų veiksmų“, – BNS sakė Š. Vaitkus.
Tačiau, jo teigimu, toks Statybų inspekcijos sprendimas gali keti grėsmę ne tik Palangai, bet ir kitiems miestams.
„Šiandien mes sužinojom naujieną, kad rekreacinės paskirties sklypuose, kurių yra visoje Lietuvoje, negali būti teikiamos rekreacinės mokamos paslaugos. Tai apima visą Lietuvą, ne vien Palangą. Tai didžioji dalis Palangos, Šventosios, visų kurortų žemės paskirtis yra rekreacinė, nes tai yra kurortas“, – aiškino Š. Vaitkus.
„Ten, kur yra prekybos įrenginiai, pavyzdžiui, gatvėje ledų vežimėliai, dviračių nuoma – tai juk viešos erdvės ir jos neturi komercinės paskirties. Tai dabar pagal šitą reikalavimą išeina, kad jokia prekyba tiek Vilniaus Pilies gatvėje, tiek kituose miestuose yra negalima, kol nebus pakeista sklypų paskirtis į komercinę“, – pridūrė Palangos meras.
Anot Palangos mero, Statybos inspekcija, priimdama sprendimą dėl Palangos apžvalgos bokšto, į viską žiūrėjo „siauru kampu“.
„Neringos švyturys, kuris yra skirtas rekreacijai ir stovi netgi Nacionalinio parko miškuose, jis teikia komercines paslaugas, nes ten paslaugos yra mokamos. Tai jis irgi tokios veiklos negalėtų vykdyti. Mes prieisime iki beprotybės, jeigu taip siaurai žiūrėsime“, – BNS sakė Š. Vaitkus.
„Pagal šitą sprendimą viską reikėtų nugriauti. Arba privalėtų visa Palanga, visa Lietuva skubiai pasikeisti teritorijų planavimo dokumentus ir savo sklypus pasidaryti į komercinę paskirtį“, – teigė didžiausio šalies kurorto meras.
Jis viliasi, kad inspekcijos nurodymas dėl apžvalgos bokšto paskatins politikus peržiūrėti teisės aktus.
„Dabar žiūrėti turime ne į vieną sklypą, bet visą visumą. (...) Manau, kad žiniasklaidoje nuaidėjęs šitas įvykis turėtų paskatinti įstatymų leidėjus atsižvelgti ir imtis veiksmų, nes tai liečia ne vieną sklypą, o visus kurortus ir visą Lietuvą“, – komentavo Palangos meras.
BNS ketvirtadienį rašė, kad Statybos inspekcija įpareigojo iki kitų metų pradžios nugriauti Palangos apžvalgos ratą bei kitus šalia esančius statinius.
Inspekcijos atstovas Rosvaldas Gorbačiovas BNS teigė, kad institucija liepos 14 dieną nustatė, kad rekreacinės paskirties sklype J. Basanavičiaus gatvėje vyksta neteisėta komercinė veikla, o jos nurodymas turi būti įvykdytas iki sausio 14 dienos.
Tuo metu apžvalgos ratą valdančios bendrovės „Rota fortuna“ direktorius Dainius Drungilas teigė, kad inspekcijos sprendimą skųs.
Skelbta, kad su „Rota fortuna“ susijęs Palangos meras Šarūnas Vaitkus bei buvęs Seimo narys, dabar Šventosios uosto vadovas Mindaugas Skritulskas – tarp įmonės akcininkų yra jų žmonos Vilma Vaitkuvienė ir Ramunė Skritulskienė.
Žemės sklypas, kuriame įrengtas Palangos apžvalgos ratas, priklauso Kauno arkivyskupijos kurijai, kuri iki 2031 metų jį yra išnuomojusi bendrovėms „Aktyvistas“ ir „Rota fortuna“.
Palangos savivaldybė leidimus įrengti apžvalgos ratui bei kitiems statiniams – batutams, kliūčių ruožui, įvairiems žaidimams, maisto prekybai – yra išdavusi 2022 metais.
