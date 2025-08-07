Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Statybų inspekcija nurodė nugriauti Palangos apžvalgos ratą

2025-08-07 15:17 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 15:17

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) nurodė nugriauti Palangos Basanavičiaus gatvėje esantį apžvalgos ratą, rašo portalas „Delfi".

Seimo narys M. Skritulskas dalyvavo kuriant apžvalgos ratą valdančios bendrovės versl (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) nurodė nugriauti Palangos Basanavičiaus gatvėje esantį apžvalgos ratą, rašo portalas „Delfi“.

2

Po gyventojų skundų tyrimą atlikusi prokuratūra nustatė, kad dėl statinio statybos į Kultūros paveldo departamentą nesikreipė nei pati savivaldybė, nei veiklą sklype vykdančios įmonės „Aktyvistas“, „Rota fortuna“ ir „Skanėstai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak departamento, jis jau buvo nurodęs, kad minėtame žemės sklype planuojami atrakcionų įrenginiai negalimi, nes žemės sklypas yra nekilnojamosios kultūros vertybės. Be viso to, apžvalgos ratas galimai priskirtinas pavojingų įrenginių kategorijai.

Savo ruožtu neplaninį patikrinimą atlikusi VTPSI nustatė, kad šiame sklype veiklą vykdžiusios minėtos įmonės pažeidė Žemės įstatymą. Joms buvo nurodyta pašalinti nustatytus žemės naudojimo pažeidimus ir nutraukti ten vykdomą komercinę veiklą.

ELTA primena, kad rugsėjo mėnesį LRT paskelbė, jog tuometinis Seimo narys Mindaugas Skritulskas ir Palangos meras Šarūnas Vaitkus dalyvavo kuriant apžvalgos ratą valdančios bendrovės „Rota fortuna“ verslą, kurio vienos iš akcininkių – jų žmonos. Vilmai Vaitkuvienei ir Ramunei Skritulskienei priklauso po 25 proc. įmonės akcijų.

