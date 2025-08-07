Statybų inspekcija nurodė nugriauti Palangos apžvalgos ratą

Po gyventojų skundų tyrimą atlikusi prokuratūra nustatė, kad dėl statinio statybos į Kultūros paveldo departamentą nesikreipė nei pati savivaldybė, nei veiklą sklype vykdančios įmonės „Aktyvistas“, „Rota fortuna“ ir „Skanėstai“.
Pasak departamento, jis jau buvo nurodęs, kad minėtame žemės sklype planuojami atrakcionų įrenginiai negalimi, nes žemės sklypas yra nekilnojamosios kultūros vertybės. Be viso to, apžvalgos ratas galimai priskirtinas pavojingų įrenginių kategorijai.
Savo ruožtu neplaninį patikrinimą atlikusi VTPSI nustatė, kad šiame sklype veiklą vykdžiusios minėtos įmonės pažeidė Žemės įstatymą. Joms buvo nurodyta pašalinti nustatytus žemės naudojimo pažeidimus ir nutraukti ten vykdomą komercinę veiklą.
ELTA primena, kad rugsėjo mėnesį LRT paskelbė, jog tuometinis Seimo narys Mindaugas Skritulskas ir Palangos meras Šarūnas Vaitkus dalyvavo kuriant apžvalgos ratą valdančios bendrovės „Rota fortuna“ verslą, kurio vienos iš akcininkių – jų žmonos. Vilmai Vaitkuvienei ir Ramunei Skritulskienei priklauso po 25 proc. įmonės akcijų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!