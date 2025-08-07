Palangos apžvalgos ratą turės nugriauti?

Pranešama, kad inspekcija šių metų liepos 17 d. atliko neplaninį žemės naudojimo patikrinimą J. Basanavičiaus g. 43 esančiame žemės sklype Palangoje. Patikrinimo metu nustatyta, kad sklypas naudojamas komercinei veiklai, nors toks naudojimo būdas nėra nustatytas pagal žemės paskirtį.
Ši žinia išplito socialiniuose tinkluose.
Inspekcija konstatavo, kad sklype veikiantys juridiniai asmenys, tarp jų ir UAB „Rota fortuna“, įrengusi „Palangos apžvalgos ratą“, pažeidė Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 21 straipsnio 1 punkto nuostatas. Be šios įmonės, teritorijoje komercinę veiklą vykdo ir kiti juridiniai asmenys – jų sąrašas taip pat įtrauktas į patikrinimo aktą.
Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad Palangos savivaldybės administracija buvo išdavusi leidimus veiklai šiame sklype pažeidžiant galiojančius teisės aktus.
Inspekcija nurodė pašalinti žemės naudojimo ne pagal paskirtį požymius – visus komercinei veiklai skirtus įrenginius ir statinius visoje teritorijoje. Tarp jų – ir minėtas apžvalgos ratas bei kiti statiniai, kuriuos būtina likviduoti iki 2026 m. sausio 14 d.
Naujienų portalas tv3.lt kreipėsi į atsakingas institucijas oficialaus komentaro dėl apžvalgos rato nugriovimo, tačiau kol kas jų atsakymo nesulaukė.
