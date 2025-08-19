Kalendorius
Rugpjūčio 19 d., antradienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Prisimenate serialo „Laukinukė“ aktorę? Gerbėjai negali patikėti, kaip ji atrodo dabar

2025-08-19 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 10:55

Visiems gerai žinomo serialo „Laukinukė“ aktorė, užbūrusi žiūrovus savo grožiu, Marlene Favela, atšventė gimtadienį ir pasidalino gimtadienio akimirkomis. Moteriai suėjo 49-eri metai.

Laukinukė (nuotr. facebook.com)
14

Visiems gerai žinomo serialo „Laukinukė“ aktorė, užbūrusi žiūrovus savo grožiu, Marlene Favela, atšventė gimtadienį ir pasidalino gimtadienio akimirkomis. Moteriai suėjo 49-eri metai.

REKLAMA
0

Rugpjūčio 6 dieną visiems gerai žinomo serialo „Laukinukė“ aktorė Marlene Favela atšventė savo 49-ąjį gimtadienį bei su sekėjais pasidalino šventės akimirkomis ir kukliu sveikinimu sau.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Laukinukės“ aktoriai
(14 nuotr.)
(14 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Laukinukės“ aktoriai

Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalinusi vaizdo įrašu iš gimtadienio, įkeldama vaizdo įrašą parašė: 

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien švenčiu dar vienus gyvenimo metus… dirbdama! Ir negaliu būti dėkingesnė, nes daryti tai, ką myliu, jau savaime yra dovana. Labai džiaugiuosi pradėdama šį naują projektą, kuris mane pripildo džiaugsmo ir iššūkių: „Madres“.

REKLAMA

Ačiū visiems už jūsų žinutes, meilę ir nuolatinę draugystę. Jūs esate labai ypatinga mano kelio dalis.

Toliau einame pirmyn su pilna širdimi ir gyvais sapnais!“

Užburiantis grožis

Metams bėgant, atrodo, jog Marlene Favela grožis tiesiog yra sustojęs. Moteris atrodo taip pat, kaip atrodė prieš dvidešimtemį ir toliau žavi ekranų žiūrovus.

Vėliau žinoma moteris skyrė gimtadienio sveikinimą sau, kuris buvo itin kuklus: „Su gimtadieniu mane“, – rašė ji.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų