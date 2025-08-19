Prisimenate serialo „Laukinukė“ aktorę? Gerbėjai negali patikėti, kaip ji atrodo dabar

Rugpjūčio 6 dieną visiems gerai žinomo serialo „Laukinukė“ aktorė Marlene Favela atšventė savo 49-ąjį gimtadienį bei su sekėjais pasidalino šventės akimirkomis ir kukliu sveikinimu sau.
Moteris savo socialiniuose tinkluose pasidalinusi vaizdo įrašu iš gimtadienio, įkeldama vaizdo įrašą parašė:
„Šiandien švenčiu dar vienus gyvenimo metus… dirbdama! Ir negaliu būti dėkingesnė, nes daryti tai, ką myliu, jau savaime yra dovana. Labai džiaugiuosi pradėdama šį naują projektą, kuris mane pripildo džiaugsmo ir iššūkių: „Madres“.
Ačiū visiems už jūsų žinutes, meilę ir nuolatinę draugystę. Jūs esate labai ypatinga mano kelio dalis.
Toliau einame pirmyn su pilna širdimi ir gyvais sapnais!“
Užburiantis grožis
Metams bėgant, atrodo, jog Marlene Favela grožis tiesiog yra sustojęs. Moteris atrodo taip pat, kaip atrodė prieš dvidešimtemį ir toliau žavi ekranų žiūrovus.
Vėliau žinoma moteris skyrė gimtadienio sveikinimą sau, kuris buvo itin kuklus: „Su gimtadieniu mane“, – rašė ji.
