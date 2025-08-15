Prisimenate „Nusivylusios namų šeimininkės“ žvaigždę? Štai kaip 60-metė aktorė atrodo be makiažo

Moteris ne kartą užsienio žiniasklaidai yra teigusi, kad nenaudoja botokso.
Paviešino kadrą
Moteris socialiniame tinkle pasidalijo nuotraukų koliažu.
„Vaikščiodama saulėlydžio metu, tuo stebuklingu auksiniu laiku, kurio siektų bet kuris Oskarą laimėjęs operatorius, susimąsčiau: koks skirtumas ir ar tai turėtų rūpėti? Štai nuotrauka be filtrų — viena su saule priešais mane, kita — saulei už nugaros. Kiekviena linija... tai tikros žmogaus pastangos, sėkmės ir trūkumai. Drąsiai pritraukite vaizdą.
Ar vienas kampas yra atlaidesnis? Dailesnis? Kaip mes suvokiame grožį — tai viskas. O mano požiūris? Renkuosi dėkingumą už laiką, įrašytą kiekvienoje raukšlėje. Pirmą kartą pasirodžiau viešai be makiažo dar 2010-aisiais — visi sakė, kad esu išprotėjusi, bet praėjo 15 metų, ir aš vis dar čia, vis dar sakau: būti tikru — tai gerai“, – rašė ji.
Teri Hatcher
Teri Hatcher atgaivino savo karjerą suvaidinusi išsiskyrusią mamą Siuzaną Majer. Už šį vaidmenį 2005 m. ji pelnė „Auksinį gaublį“.
Hatcher nuo pat pradžių įrodė, kad ji buvo puikus pasirinkimas vaidinti Siuzaną. „Tai buvo viena geriausių atrankų mano karjeroje. Tokia, iš kurios išeini ir važiuodamas liftu į automobilių stovėjimo aikštelę galvoji: „Na, geriau ir būti negalėjo“, – 2012 m. ji sakė EW.
Hatcher išgarsėjo vaidindama Lois Lane lengvabūdiškame superherojų seriale „ Lois ir Klarkas ‚ (1993-1997 m.), o „Bondo merginą“ išbraukė iš savo šokių kortelės filme „Rytojus niekada nemiršta“ (1997 m.), kuriame Pierce'as Brosnanas antrą kartą suvaidino superšnipą.
Be antraplanio vaidmens filme „Šnipų vaikučiai“ (2001 m.), Hatcher didžiajame ekrane įkūnijo Koralinos motiną ir, žinoma, piktadarę motiną filme „Coraline“ (2009 m.). Ji taip pat vaidino Lois Lane motiną viename iš „Smalvilio“ (2010) epizodų ir nuolat vaidino karalienę Rėją seriale „Supermergaitė“ (2017).
1988-1989 m. Hatcher buvo ištekėjusi už Marcuso Leitholdo. 1994 m. ji ištekėjo už aktoriaus Jono Tenney; jie išsiskyrė 2003 m. ir turi bendrą dukrą vardu Emerson.
