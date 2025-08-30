Gerda Žemaitė atvirai – apie naują kolegą, baisiausią istoriją ir darbą su buvusiu vyru: atskleidė, ar sunku

Gerda Žemaitė „TV pagalba“ laidoje dirba jau apie 20 metų. Nusikėlusi mintimis į praeitį, moteris šypteli, kad per visą šį laiką jai teko išgyventi tikrai nemažai įdomių, jautrių, o kartais ir pavojingų akimirkų.
Naujasis „TV pagalba“ sezonas – jau nuo šio pirmadienio darbo dienomis 16.30 val. per TV3!
„Manau, kad ir žiūrovai pritartų, kad kiekvienais metais laida yra vis įdomesnė. Mes visi, dirbantys laidoje, be proto mylime šį darbą ir aš manau, kad žiūrovai tikrai tą jaučia. Jei ką nors gyvenime darai be meilės, tai geriau išvis to nedaryti.
Mes atiduodame visą širdį žmonėms, istorijoms ir situacijoms. Dažnai žmonės susidaro klaidingą nuomonę, jog mes padedame tik asocialiems žmonėms, bet tai visiška netiesa. Labai daug paprastų žmonių susiduria su biurokratija, bet niekas nieko nesprendžia. Viešumas yra labai geras įrankis, kai viskas pradeda spręstis.“
Naujas sezonas – naujas komandos narys
„TV pagalba“ šį sezoną savo gerbėjams paruošė ir netikėtą staigmeną – prie komandos prisijungė naujasis narys Linas. Pati Gerda atskleidžia, kad jau spėjo susipažinti su naujuoju kolega ir susidaryti apie jį nuomonę:
„Pas mus yra labai draugiška komanda, mes visi labai priimame vieni kitus ir tuos žmones, kurie pas mus ateina. Bendraujame ir su tais, kurie jau yra ir išėję iš mūsų kolektyvo, vis tiek palaikome draugišką ryšį.
Naujasis komandos narys Linas man pasirodė labai komunikabilus, jam šitas darbas tikrai daug reiškia ir jis tikrai vertina tai, kad buvo pakviestas į komandą.
Tiesą sakant, dar nemačiau jo siužetų, nes neturėjau tokios galimybės, bet net neabejoju, jog susitvarko puikiai. Jis tikrai yra motyvuotas ir turi visas savybes, kurių reikia gelbėtojui.“
Gerda Žemaitė atskleidžia ir dar vieną mažai kam žinomą faktą – „TV pagalbos“ gelbėtojai skirstomi į regionus, kuriuose teikia pagalbą žmonėms:
„Mano yra daugiausia centrinė Lietuvos dalis, Linas ir Rūta dviese bus Vilniaus regione, o Toma keliauja labiau į vakarinę dalį, tai beveik visada dirbame taip. Žinoma, būna ir situacijų, kada matome ir nusprendžiame, jog tai situacijai tiktų kitas gelbėtojas, tai tada važiuoja jis.“
Gerda pripažįsta, jog po tiek metų darbo, jau į sezono pabaigą, vadinamoji „ugnelė viduje“ šiek tiek prislopsta dėl nuovargio, tačiau per vasarą motyvacija ir vėl pakyla. Tuomet grįžimas į darbus ir vėl būna kupinas užsidegimo, energijos bei naujų minčių.
Darbas be monotonijos
Gerda pasakoja, jog šis darbas ją žavi būtent todėl, nes čia nėra jokios monotonijos.
„Gal kartais situacijos ir problemos yra panašios, bet jos visada rutuliojasi ir sprendžiasi vis kitaip, todėl kiekviena diena yra visiškai kitokia. Dėl to šis darbas visiškai nenusibosta“, – pasakoja Gerda.
Natūralu, jog grįžę namo visi parsineša dalį savo darbo, juk jis yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Tačiau Gerda atvirauja, jog išmoko darbą palikti už namų durų:
„Gal kelis metus aš ir parsinešdavau tas istorijas namo, esu ir verkusi namuose, ypač, kai istorijos liečia vaikus, esu ir pati dalyvavusi vaikų paėmime iš šeimos, tai tu nori ar nenori, tą perfiltruoji per save ir grįžusi namo apie tai galvoji.
Esu galvojusi net gal įsivaikinti reikėtų – visko yra buvę, bet jau daug metų visiškai sau neleidžiu nieko iš darbo parsinešti namo. Namai yra mano erdvė ir yra apie mane. Stengiuosi nepriimti to taip, nes vėliau save labai užsikraunu ir tai labai vargina.“
Baisiausias iškvietimas
Nors „TV pagalbos“ žiūrovams barnių kupinos situacijos dažnai atrodo ganėtinai šmaikščios, pati Gerda pripažįsta, kad darbe tenka išgyventi ir baisių, o kartais net ir be galo skaudžių akimirkų.
„Prisimenu vieną be galo jautrią istoriją, susijusią su viena jauna mama. Kiek prisimenu, tuomet ne visi jos vaikai augo su ja, tik du. Tačiau buvo nustatyta, kad ir jiems su ja augti yra nesaugu. Jeigu ji norėjo, kad vaikai ir toliau augtų su ja, privalėjo kraustytis į Krizių centrą.
Nieko nelaukdama pas ją nuvykau, įkalbėjau, jog ji suvoktų, kad jeigu priims neteisingą sprendimą, kelias susigrąžinti vaikus bus be galo ilgas. Mums pavyko ją įkalbinti“, – pasakoja Gerda. Tačiau tęsiant istoriją, netrukus nuo moters veido dingsta šypsena.
„Jau buvome paruošę tą laidą, sumontavę. Tada buvo jau tarpušventis ir sužinojau tokią žinią – ją buvo pasiėmusi sesuo su automobiliu, jos vyko su vienu iš tų vaikų, kuris buvo dar labai mažas. Buvo slidu, automobilis vertėsi ir kūdikis žuvo, o jos sesuo vairavo...
Stabdėme eterį ir teko man važiuoti ir į šermenis, ir į laidotuves. Tokiu atveju tu sugeri viską, nes esi žmogus. Ši istorija yra iki šiol labiausiai mane sukrėtusi per visą mano karjerą“, – liūdnai prisiminė Gerda.
Darbas su buvusiu vyru
Prieš kurį laiką Gerda išsiskyrė su vyru Andriumi, kuris iki šiol yra ne tik jos buvęs vyras, bet ir kolega. Gerda neslepia, jog dirbti drauge nėra sudėtinga dėl vienos priežasties:
„Tiesą sakant, mes visiškai nekomunikuojame. Aš pati esu įpratusi išvažiuoti ir dirbti. Man nereikia jokių patarimų, per tiek metų jau išmokau visko, tai kažkaip mums tos komunikacijos kaip ir nereikia ir ji mūsų atveju nėra būtina.“
