  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > TV

Inetos Stasiulytės karjeroje – naujas vingis

2025-08-30 12:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-30 12:10

Jau nuo rugsėjo 2-osios TV3 žiūrovus prie ekranų pritrauks naujas serialas „(Ne)piniguose laimė“, kuriame pagrindinis vaidmuo atiteko visiems lietuviams puikiai pažįstamam veidui – aktorei Inetai Stasiulytei.

Jau nuo rugsėjo 2-osios TV3 žiūrovus prie ekranų pritrauks naujas serialas „(Ne)piniguose laimė", kuriame pagrindinis vaidmuo atiteko visiems lietuviams puikiai pažįstamam veidui – aktorei Inetai Stasiulytei.

I. Stasiulytės veikėjos Dianos, turtingo vyro žmonos, laukia daugybė nuotykių – stebėkite juos naujame TV3 seriale „(Ne)piniguose laimė“ nuo rugsėjo 2 dienos, pirmadieniais–ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seriale „(Ne)piniguose laimė“ – Inetos Stasiulytės veikėjos nuotykiai

Turtingo vyro Beno (akt. Valentinas Krulikovskis) žmona Diana gyveno patogų gyvenimą, kai ją pasiekia nemaloni žinia – jos vyras sulaikomas, o jai vyro dukros Paulos (akt. Sibilė Zavadskytė) vardu lieka nedidelė kaimo turizmo sodyba nedideliame miestelyje.

„Paskutinė vakarienė“ su Ineta Stasiulyte
Kito kelio nėra, kaip tik keltis į nepažįstamą vietą kartu su Paula ir ištikimu vairuotoju Staska (akt. Artur Svorobovič).

Iš patogaus ir viskuo aprūpinto gyvenimo I. Stasiulytės veikėja pateks į nežinomybę ir tokį gyvenimą, kuris jai svetimas. Čia prasidės svarbiausia Dianos užduotis – sukurti save iš naujo ir įveikti visus kylančius iššūkius.

O nedideliame miestelyje jų netrūks – ją greitai atseks Mafija, kuriai Benas skolingas. Dianai teks suktis iš susidariusios padėties, taip gims ir jos naujas verslas – „Moterų stovykla“, kur susirinks įvairaus plauko moterys.

Seriale netrūks ir jausmų linijos – Dianai jausmus ims demonstruoti žavus ūkininkas Martynas (akt. Karolis Kasperavičius), tačiau ji susidurs ir su netikėtumu – į akį kris vienas banditų, kuriam skolingas jos vyras.

Neslepiamai Dianai demonstruojami jausmai taps ir kylančių iššūkių priežastimi: radusi būdą prisigretinti ir susidraugauti Sandra (akt. Agnė Šataitė), nekenčianti fakto, kad Martynas jaučia simpatiją pagrindinei veikėjai, ims jai kenkti.

Kaip Dianai seksis įsilieti į mažo miestelio gyvenimą ir dorotis su kylančiais iššūkiais? Galiausiai, kaip ji spręs dilemą – grįžti į įprastą patogų gyvenimą ar likti ten, kur dar neseniai viskas buvo nepažįstama, o dabar tapo taip artima?

Visa tai ir dar daugiau – naujame TV3 seriale „(Ne)piniguose laimė“ nuo rugsėjo 2 dienos, pirmadieniais–ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!

