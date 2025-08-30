Inetos Stasiulytės karjeroje – naujas vingis

I. Stasiulytės veikėjos Dianos, turtingo vyro žmonos, laukia daugybė nuotykių – stebėkite juos naujame TV3 seriale „(Ne)piniguose laimė“ nuo rugsėjo 2 dienos, pirmadieniais–ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!
Turtingo vyro Beno (akt. Valentinas Krulikovskis) žmona Diana gyveno patogų gyvenimą, kai ją pasiekia nemaloni žinia – jos vyras sulaikomas, o jai vyro dukros Paulos (akt. Sibilė Zavadskytė) vardu lieka nedidelė kaimo turizmo sodyba nedideliame miestelyje.
Kito kelio nėra, kaip tik keltis į nepažįstamą vietą kartu su Paula ir ištikimu vairuotoju Staska (akt. Artur Svorobovič).
Iš patogaus ir viskuo aprūpinto gyvenimo I. Stasiulytės veikėja pateks į nežinomybę ir tokį gyvenimą, kuris jai svetimas. Čia prasidės svarbiausia Dianos užduotis – sukurti save iš naujo ir įveikti visus kylančius iššūkius.
O nedideliame miestelyje jų netrūks – ją greitai atseks Mafija, kuriai Benas skolingas. Dianai teks suktis iš susidariusios padėties, taip gims ir jos naujas verslas – „Moterų stovykla“, kur susirinks įvairaus plauko moterys.
Seriale netrūks ir jausmų linijos – Dianai jausmus ims demonstruoti žavus ūkininkas Martynas (akt. Karolis Kasperavičius), tačiau ji susidurs ir su netikėtumu – į akį kris vienas banditų, kuriam skolingas jos vyras.
Neslepiamai Dianai demonstruojami jausmai taps ir kylančių iššūkių priežastimi: radusi būdą prisigretinti ir susidraugauti Sandra (akt. Agnė Šataitė), nekenčianti fakto, kad Martynas jaučia simpatiją pagrindinei veikėjai, ims jai kenkti.
Kaip Dianai seksis įsilieti į mažo miestelio gyvenimą ir dorotis su kylančiais iššūkiais? Galiausiai, kaip ji spręs dilemą – grįžti į įprastą patogų gyvenimą ar likti ten, kur dar neseniai viskas buvo nepažįstama, o dabar tapo taip artima?
Visa tai ir dar daugiau – naujame TV3 seriale „(Ne)piniguose laimė“ nuo rugsėjo 2 dienos, pirmadieniais–ketvirtadieniais, 21 val. per TV3!
