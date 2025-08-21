Ugnė Zavistauskaitė – apie sudėtingą santykių pradžią su Mantu Bertuliu: „Nebuvo lengvas kelias“

„Visai neseniai gavau Amerikos darbo vizą, kitaip dar vadinamą Talento viza. Kol kas dar nežinau, kada tiksliai išvykstu ir kiek laiko ten būsiu. Ši idėja man gimė staiga, kaip ir visos kitos idėjos mano gyvenime, bet jeigu kažkas ateina į galvą, tai ta mintis vis kirba, lyg koks kirminas neleidžia gyventi, kvėpuoti.
Galvoju, kad paskui tikrai gailėsiuosi, jeigu nepabandysiu. Todėl viską darau gyvenime tuo principu, kad geriau bandysiu ir paskui man jau bus ramu. O ar pavyks, ar nepavyks, tai čia jau Dievo valioje“, – sako Ugnė.
Nors aktorei dar tik 27-eri, ji jau spėjo suvaidinti ne vieną įsimintiną vaidmenį filmuose ir serialuose. Tiesa, teatro scena Ugnės taip stipriai nevilioja, kaip kino aikštelė, gal dėl to, kad studijavo Maskvoje, kur daug dėmesio buvo skiriama būtent kino vaidybai. Mergina džiaugiasi, kad mokslus spėjo baigti dar iki karo Ukrainoje ir dabar yra apsisprendusi karjeros kelią kreipti į Vakarus.
„Jeigu turėčiau pastovų darbą, tai atostogų galėčiau niekada neturėti. Aš visą laiką galėčiau filmuotis, nes man taip gera dirbti šį darbą. Jaučiu didžiulį malonumą kiekvieną kartą kino aikštelėje ir galvoju, kad čia yra laimingiausia vieta žemėje, nes niekur kitur taip gerai nesijaučiu. Dėl to man norisi filmuotis ne tik Lietuvoj, bet ir už jos ribų. Tiesiog, noriu daryti tai, kas man patinka labiausiai ir ką moku geriausiai, nes nežinau, ar kažką kitą mokėčiau dar daryti“, – juokiasi Ugnė.
Šeimos palaikymas ir pasikeitęs požiūris į mylimąjį
Aktorė prisipažino, kad savo šeimoje yra vienintelė menininkė, mat dvi jaunesnės seserys su tuo nesusijusios. Tiesa, Ugnės tėvai iš pradžių skeptiškai reagavo į dukters pasirinktą profesiją, tačiau dabar ja labai didžiuojasi. Kalbėdama apie šeimos palaikymą, aktorė netikėtai apsipylė ašaromis.
„Tiesiog, esu labai laiminga. Ne dėl to, kad esu aktorė ir turiu kažkokią sėkmingą karjerą, o kad turiu branduolį, pilną šeimą. Aš neįsivaizduoju nieko geriau, nes tai, ką mano šeima daro dėl manęs, kaip jie visi mane palaiko – tokią vienintelę menininkę, išsitaškiusią, skrajojančią klajoklę, tai yra tiesiog nepakartojama“, – graudindamasi sako Ugnė.
O ar taip pat savo mylimąją, jos karjeros užmojus palaiko ir Mantas? Aktorė juokiasi, kad jam neliko kitos išeities, tačiau svarbiausia, kad vienas kitu besąlygiškai pasitiki. Ar draugystės pradžioje jos neišgąsdino faktas, kad Mantas jau buvo kartą susižadėjęs, tačiau vestuvės taip ir neįvyko? Mergina neslepia, kad iš pradžių atsargiai žiūrėjo į Mantą, todėl jam nemažai reikėjo įdėti pastangų užkariaujant Ugnės širdį.
„Jam tikrai reikėjo labai pasistengti, nes jis buvo tiek kartų atstumtas, tiek kartų ignoruotas. Teko Mantui ir prie namų važiuoti, ir prie tvoros stovėti, taigi tikrai nebuvo lengvas kelias į mano širdį. Jis tiesiogine to žodžio prasme turėjo ją užkariauti, nes aš nieko tuo metu neieškojau ir tikrai jokių santykių net nenorėjau“, – juokiasi pažinties pradžią prisiminusi Ugnė.
Gal pora jau galvoja apie šeimos kūrimą? Kokių dar ateities planų turi aktorė? Laidoje taip pat išvysite, kokį brangų daiktą Ugnė atsinešė į filmavimą ir ar tikrai jos venomis neteka ispaniškas kraujas?
Visą pokalbį su Ugne Zavistauskaite žiūrėkite straipsnio pradžioje.
