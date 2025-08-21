Išgirdus, kuo užsiima naujasis „TV Pagalba“ narys Linas, suspaudžia širdį: sunku sulaikyti ašaras

Naujienų portalui tv3.lt „TV Pagalbos“ narys Linas Jakštas atvirai prakalbo apie naują gyvenimo etapą, šeimą bei atskleidė, kuo dar užsiima.
Naujas gyvenimo etapas
Nors naujasis laidos narys Linas džiaugėsi prisijungęs prie „TV Pagalbos“, jis neslėpė, kad jo laukia dideli išbandymai.
„Man – naujas išbandymas. Smagu, kad kolektyvas mane priėmė. Gavau galimybę save išbandyti kitoje srityje, dėl to labai džiaugiuosi. Tai – išskirtinė patirtis“, – kalbėjo pašnekovas.
Pasiteiravus, ar ilgai svarstė dėl naujos galimybės, pašnekovės tikino, kad iš karto sutiko su pasiūlymu tapti nauju komandos nariu: „Nė kiek nedvejojau dėl pasiūlymo. Šią laidą stebiu jau seniai – man patinka, ką daro kūrybinė komanda: teikia pagalbą žmonėms. Laida man artima, ją žiūriu jau daug metų.“
Pasak Lino, jis geba spręsti įvairias, net ir sudėtingas situacijas, todėl viliasi galėsiantis padėti daugeliui žmonių, prašančių pagalbos.
„Turiu sukaupęs patirties iš praeities – psichologinio bendravimo įgūdžių. Niekada neturėjau sunkumų bendraujant su žmonėmis. Mano gebėjimas užmegzti ryšį, įsiklausyti – padės kurti dar daugiau nuoširdumo. Esu dirbęs panašų darbą, todėl ši veikla man tikrai artima“, – teigė jis.
Įdomu tai, kad L. Jakštas jau turi patirties TV3 televizijoje – anksčiau jis dirbo populiarioje laidoje „Farai“, todėl kameros jam nėra svetimos: „Dirbdamas ankstesniame darbe taip pat vykdavau į įvykio vietas, filmavausi. Dirbau laidoje „Farai“, kurioje mane filmavo, tad kameros man nėra naujiena. Vis dėlto čia laukia kitokie iššūkiai – nauji įvykiai, problemų sprendimai. „TV Pagalboje“ svarbiausia – išgirsti žmogų, jo jausmus ir padėti spręsti problemą. „Faruose“ pagrindinis darbas buvo veikti pagal įstatymą.“
Kalbėdamas apie darbo patirtį ir gerus darbus, pašnekovas atskleidė netikėtą detalę apie save – ji gali sujaudinti ne vieną.
„Visą gyvenimą buvau toks – padedantis, jautrus kitiems. Dar mokykloje turėjau draugų, kurie gyveno sunkiai – stengdavausi jiems padėti, dalindavausi tuo, ką turėjau. Visada jutau norą padėti kitiems. Padedu ir močiutėms. Turiu papildomą veiklą – per Kalėdas tampu Kalėdų Seneliu. Šia veikla užsiimu šventiniu laikotarpiu: stengiuosi aplankyti vaikus ar senelius, kuriems sunkiau. Paskutinę mėnesio algą dažnai skiriu kitiems – padarau staigmenų, kad per šventes žmonės bent trumpam nusišypsotų“, – šyptelėjo Linas.
Šeima ir laikas su ja
„Linas – trijų dukrų tėtis: vienos susilaukė iš pirmosios santuokos, o dviejų – iš dabartinės.
Paklausus, kaip šeima reagavo sužinojusi, kad jis taps naujuoju „TV Pagalbos“ nariu, vyras atviravo: „Šeima visada mane palaikė ir skatino imtis naujovių. Žmona dažnai sako, kad geriau išbandyti, kai gauni šansą, nei vėliau gailėtis, kad nepabandei. Šeimos palaikymą jaučiu nuo pat pradžių.“
Baigdamas pokalbį apie naujus gyvenimo vėjus, L. Jakštas šyptelėjo, jog būtent šeima jam suteikia ramybės ir poilsio po įtemptos darbo dienos
„Poilsis man – su šeima. Mėgstame leisti laiką gamtoje. Po darbų pasiimu žmoną ir vaikus, išvykstame į mišką. Pastaruoju metu dažnai organizuojame žygius – pasivaikštome, pasidarome mini vakarienę lauke. Man šeima – viskas. Su jais būti labai gera, jie mane atpalaiduoja“, – tarė jis.
„TV Pagalbos“ istorijas su naujuoju komandos nariu Linu TV3 žiūrovai turės progą išvysti jau rugsėjo pradžioje.
TV3 kviečia stebėti ir palaikyti Liną bei pamatyti naujas gyvenimo istorijas, kurios paliečia, įkvepia ir dažnai – priverčia susimąstyti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!