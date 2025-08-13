„TV pagalba“ plečia savo pajėgas: pristato ne tik dar nematytą narį, bet ir kitas naujienas

Tą matome ir laidą pristatančiame anonse, kuriame žiūrovai supažindami su „TV pagalbos“ skambučių centro veikla. Pastarasis kiekvieną dieną veikia tam, kad visi sulauktų to, kas jiems ir priklauso. Kad žmonės susigrąžintų meilę, orumą, saugumą, ramybę, o gal atrastų naujus kelius. Patyrę laidos herojai pasiruošę padėti visiems.
„Moderniai atnaujinome „TV Pagalbos“ skambučių centro veiklą. Naujos technologijos leis komandai reaguoti greičiau bei pasiekti net atokiausius šalies kampelius. O taip pat žmonėms taps lengviau prisiskambinti į laidą, nes skambučių srautas yra tikrai labai didelis“, – sako laidos vedėjas Egidijus Knispelis.
Anonsą pamatyti galite čia:
Tačiau naujajame sezone atsinaujino ne tik tai – nuo rudens žiūrovai gelbėtojų gretose išvys ir naują veidą. Nuo šiol pas Lietuvos žmones spręsti jų bėdų ir problemų vyks dar vienas komandos narys – Linas Jakštas.
„Linas yra labai patyręs, todėl iškart sėkmingai prisijungė prie mūsų darbų. Labai džiaugiuosi, kad mūsų komandą papildė būtent jis“, – sako laidos senbuvė Rūta Filejeva.
Naujomis pareigomis džiaugiasi ir pats Linas. Anot jo, komanda jį priėmė su pasitikėjimu, o prireikus – mielai dalijasi savo patirtimi bei patarimais. Tačiau, žinoma, prieš tai ir pačiam Linui teko baigti „TV Pagalbos“ narių apmokymų programą.
„Noriu būti ten, kur manęs labiausiai reikia – padėti žmonėms yra sena mano svajonė. Noriu, kad kiekvienas Lietuvos žmogus žinotų: nėra situacijos, kurioje jis liktų vienas. Gyvenimiška patirtis mane išmokė, kad kiekviena problema vis tiek turi sprendimą – reikia tik turėti noro, kantrybės ir skirti laiko jo paieškoms. Prisidėsiu prie to, kad „TV Pagalba“ būtų visur ir visada kartu su tais, kuriems reikia atramos ir stipraus peties. Jautriai išklausysiu, efektyviai padėsiu ir veiksiu skubiai, čia ir dabar“, – žada naujasis komandos narys.
Kokių netikėtų priemonių kartais tenka griebtis gelbėtojams?
Laidos senbuviai neslepia – tam, kad suteiktų pagalbą, jiems kartais tenka imtis pačių netikėčiausių sprendimų. O ilgametė gelbėtoja Rūta atskleidžia ir pati besistebinti, kaip jai vis dar pavyksta rasti naujų pagalbos priemonių. Tačiau, anot jos, svarbiausias yra noras.
„Jei sakai, kad panaudojai visas įmanomas priemones padėti ir vis tiek nepadėjai, vadinasi, kad pritrūko noro ar motyvacijos“, – įsitikinusi ji.
Tuo tarpu Tomai Arcišauskaitei-Lukošienei kartą į pagalbą yra tekę pasitelkti net... arbatinius šaukštelius, gulėjusius ant stalo!
Jais žaisdama, Toma dviem sutarimo niekaip nerandančioms moterims – tetai ir dukterėčiai – padėjo iš šalies pažvelgti į savo santykius, elgesį, savijautą ir išgyvenimus. Atrodo, kad minėti arbatiniai šaukšteliai – tik buitiniai įrankiai, tačiau būtent jie tąkart leido moterims į viską pažvelgti iš šalies, suvokti žmogiškas klaidas ir pakeisti savo elgesį bei sprendimus.
„Nuoširdžiai džiaugiuosi dėl kiekvienos istorijos, kai žmonės priima pagalbą. Išskirtinis džiaugsmas turbūt aplankė tuomet, kai besilaukiančiai mamai pavyko padėti išspręsti ne tik santykius su broliu ir būsto klausimus, bet ir kartu su nuoširdžiais žmonėmis suruošti visą būtiną kraitelį kūdikio atėjimui į pasaulį. Dar ir dabar su šeimyna bendraujame, jie man atsiunčia vaikučio nuotraukų. Labai gera žinoti, kad jiems viskas gerai“, – sako Toma.
Tuo tarpu ilgametė gelbėtoja Gerda neslepia, kad per visą jos karjerą pasitaikė ir itin netikėta istorija – praėjusiais metais teko atlikti tėvystės nustatymo testą dviem broliams!
„Moteris nežinojo, kuris iš brolių yra jos vaiko tėtis. Tas meilės trikampis buvo toks painus ir klampus, kad teko pasitelkti visą ilgametę savo darbo su žmonėmis patirtį, padėti jiems susitvarkyti su savo jausmais ir išsaugoti santykius. Juk visus meilės trikampio dalyvius rišo labai stiprūs ryšiai! Istorija buvo išskirtinė, tačiau aš nesistebiu. Juk ko tik nenutinka gyvenime... Mane nustebinti, ko gero, jau būtų sunku, nes gyvenimas yra tiesiog nenuspėjamas“, – pripažįsta gelbėtoja.
Visgi ji atvira – matant savo darbo vaisius ir prasmę, jos širdis džiūgauja visuomet. „Buvo daug situacijų, kai labai džiaugiausi pasiektais rezultatais. Kai pavyko sutaikyti artimiausius žmones, kurie daugiau nei dešimtmetį nesimatė, nes laikė pyktį ir nuoskaudas vienas kito adresu.
Arba tuomet, kai pavyko padėti tėvams susigrąžinti vaikus – kartu su jais teko praeiti sudėtingą kelią, kurio nesimatė net ir ekrane. Taip pat puikiai įsiminė ir tas kartas, kai pavyko įkalbėti mamą su vaikais apsigyventi krizių centre. Juk moteriai netgi grėsė prarasti savo mažylius…“ – vardija G. Žemaitė.
Atsinaujinusi „TV Pagalba“ – jau nuo rugsėjo tik per TV3!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!