Edmundas Kučinskas paviešino akimirką su Adomu Vyšniausku: pabrėžė 1 detalę

Socialiniame tinkle „Facebook“ E. Kučinskas pasidalijo nuotrauka.
Edmundas Kučinskas pastebėjo 1 detalę
Jame jis įsiamžino su Ovidijaus Vyšniausko sūnumi Adomu.
E. Kučinskas juokaudamas atkreipė dėmesį į judviejų su Adomu drabužių pasirinkimą.
„Stiliaus susitikimas! Nike x2
Aš su Nike. Adomas su Nike. Aš kaip visada klasikinis. Adomas – su nauja interpretacija, kaip ir dera jaunimui.
Adidas kamputyje nusiminęs tikisi sulaukt savo eilės“, – juokavo E. Kučinskas.
Internautai negailėjo gražių žodžių
Išvydę šį kadrą, internautai neslėpė gražių žodžių tiek scenos grandui Edmundui, tiek karjerą dar tik pradedančiam Adomui.
„Jūs nepakartojami abu. Jei Adomas dar ir toliau dainuos tėčio ir Kučinsko stiliaus dainas, tai koncertai bus sausakimši, sėkmės“, – rašė viena gerbėja.
„Jūs abu stilingi“, – pastebėjo kita.
„Na Jūs esate šaunuoliai, Edmundas ir Adomas, sekantis tėvelio pėdomis, visada laukiami, salės būna pilnutėlės, ilgai nenutylantys aplodismentai, gražios dainos, gera muzika, tikra atgaiva širdžiai“, – komentavo trečia.
