Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
4
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Edmundas Kučinskas paviešino akimirką su Adomu Vyšniausku: pabrėžė 1 detalę

2025-10-28 17:19 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-28 17:19

Scenos grandas Edmundas Kučinskas paviešino nuotaikingą nuotrauką su karjerą dar tik pradedančiu, bet jau žaibiškai išpopuliarėjusiu atlikėju Adomu Vyšniausku bei juokaudamas atskleidė, koks dalykas juos vienija.  

Edmundas Kučinskas, Adomas Vyšniauskas

Scenos grandas Edmundas Kučinskas paviešino nuotaikingą nuotrauką su karjerą dar tik pradedančiu, bet jau žaibiškai išpopuliarėjusiu atlikėju Adomu Vyšniausku bei juokaudamas atskleidė, koks dalykas juos vienija.  

REKLAMA
4

Socialiniame tinkle „Facebook“ E. Kučinskas pasidalijo nuotrauka.  

Edmundas Kučinskas pastebėjo 1 detalę

Jame jis įsiamžino su Ovidijaus Vyšniausko sūnumi Adomu.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Kučinskas juokaudamas atkreipė dėmesį į judviejų su Adomu drabužių pasirinkimą. 

„Stiliaus susitikimas! Nike x2  

Aš su Nike. Adomas su Nike. Aš kaip visada klasikinis. Adomas – su nauja interpretacija, kaip ir dera jaunimui.  

REKLAMA
REKLAMA

Adidas kamputyje nusiminęs tikisi sulaukt savo eilės“, – juokavo E. Kučinskas.  

Internautai negailėjo gražių žodžių

Išvydę šį kadrą, internautai neslėpė gražių žodžių tiek scenos grandui Edmundui, tiek karjerą dar tik pradedančiam Adomui.  

REKLAMA

„Jūs nepakartojami abu. Jei Adomas dar ir toliau dainuos tėčio ir Kučinsko stiliaus dainas, tai koncertai bus sausakimši, sėkmės“, – rašė viena gerbėja.  

„Jūs abu stilingi“, – pastebėjo kita.  

„Na Jūs esate šaunuoliai, Edmundas ir Adomas, sekantis tėvelio pėdomis, visada laukiami, salės būna pilnutėlės, ilgai nenutylantys aplodismentai, gražios dainos, gera muzika,  tikra atgaiva širdžiai“, – komentavo trečia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų